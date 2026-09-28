Đổi mới phương thức lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố

Quảng Ninh trở thành thành phố mở ra vị thế mới và cơ hội lớn hơn, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực lãnh đạo, quản trị và tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị. Trong đó, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là yêu cầu xuyên suốt để bảo đảm bộ máy vận hành hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát thực tiễn và đủ năng lực dẫn dắt thành phố phát triển nhanh, bền vững.

Công bố quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về thành lập Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể thành phố trực thuộc Thành ủy Quảng Ninh.

Tại Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh ngày 28/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đảng bộ, chính quyền thành phố tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đồng thời đổi mới mạnh mẽ quản trị thành phố. Thông điệp này đặt yêu cầu xây dựng Đảng trong mối quan hệ trực tiếp với nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả phát triển, thay vì chỉ dừng ở việc hoàn thiện tổ chức bộ máy.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ thành phố Quảng Ninh xác định tiếp tục phát huy đoàn kết, giữ vững kỷ cương, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, hướng tới xây dựng Quảng Ninh trở thành hình mẫu phát triển xanh, hiện đại, sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Yêu cầu đó trước hết được thể hiện trong việc bảo đảm hệ thống chính trị vận hành liên tục, đồng bộ ngay từ những ngày đầu thành lập thành phố. Các cấp ủy chủ động rà soát chức năng, nhiệm vụ, phân công trách nhiệm, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, bảo đảm công việc không bị gián đoạn, hoạt động phục vụ người dân và doanh nghiệp được duy trì thông suốt.

Từ việc tổ chức bộ máy, đến giải quyết công việc cụ thể, yêu cầu đặt ra ngày càng rõ hơn, như chủ trương phải được cụ thể hóa nhanh, trách nhiệm phải được xác định rõ và những vấn đề phát sinh phải được xử lý ngay từ cơ sở. Điều đó đòi hỏi cấp ủy các cấp tiếp tục đổi mới cách lãnh đạo theo hướng sâu sát thực tiễn, xác định rõ trọng tâm, rõ trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, giám sát và lấy hiệu quả công việc làm thước đo.

Đoàn giám sát của Thành ủy làm việc với Đảng ủy Than Quảng Ninh.

Dấu ấn mới nhất thể hiện khá rõ ở việc Thành ủy đang tiếp tục hoàn thiện tổ chức Đảng gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị. Ngày 22/9, Thành ủy công bố quyết định thành lập Đảng bộ HĐND thành phố và Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể thành phố trực thuộc Thành ủy. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Hữu Thành, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nhấn mạnh việc thành lập các tổ chức Đảng này không đơn thuần là hình thành thêm tổ chức, mà quan trọng hơn là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động, bảo đảm phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả.

Đáng chú ý, yêu cầu được đặt ra ngay từ đầu là xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác, phân công nhiệm vụ theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ; đồng thời giữ vững nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị, trách nhiệm và năng lực thực tiễn. Đây chính là những nội dung cụ thể hóa đổi mới phương thức lãnh đạo trong điều kiện tổ chức bộ máy mới.

Đổi mới phương thức lãnh đạo cũng phải bắt đầu từ việc hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Ngày 23/9, Thành ủy đã bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu công tác dân vận về Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố. Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với công tác dân vận, đồng thời nâng cao chất lượng nắm tình hình nhân dân, dự báo, tham mưu và giải quyết vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Cách làm này cho thấy đổi mới phương thức lãnh đạo không phải là thay đổi hình thức, mà trước hết là thay đổi cách tổ chức công việc và cách cấp ủy hiện diện trong đời sống xã hội. Chủ trương phải được hình thành từ thực tiễn, sát yêu cầu phát triển và nguyện vọng chính đáng của nhân dân; công tác dân vận phải đi trước một bước trong nắm tình hình; giám sát, phản biện xã hội phải hướng vào những vấn đề nhân dân quan tâm và kiến nghị phải được theo dõi đến cùng.

Trong điều kiện chuyển đổi số, yêu cầu này càng rõ hơn. Tại tọa đàm khoa học về thực hiện cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ trong bối cảnh chuyển đổi số được tổ chức tháng 6/2026, Quảng Ninh xác định chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà còn là quá trình tái cấu trúc mô hình quản trị xã hội, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và phát huy dân chủ trên môi trường số. Công tác xây dựng Đảng cũng được đặt trong tiến trình này thông qua cải cách hành chính, môi trường làm việc điện tử, số hóa hồ sơ, chữ ký số và phòng họp không giấy tờ.

Như vậy, cùng với tổ chức lại bộ máy, Quảng Ninh đang đứng trước yêu cầu tổ chức lại phương thức lãnh đạo. Cấp ủy phải tăng cường định hướng chiến lược nhưng đồng thời sâu sát cơ sở; phân cấp, phân quyền phải đi cùng kiểm tra, giám sát và kiểm soát trách nhiệm; nghị quyết phải ngắn gọn, sát thực tiễn, có khả năng tổ chức thực hiện; cán bộ phải chuyển mạnh từ tư duy xử lý công việc sang tư duy chủ động giải quyết vấn đề và kiến tạo phát triển.

Đây cũng là tinh thần đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030, đó là tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và chuyển mạnh từ "tiền kiểm” sang "hậu kiểm”.

Từ một tỉnh trở thành thành phố, Quảng Ninh đang đứng trước yêu cầu phát triển ở quy mô lớn hơn. Bởi vậy, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phải được thể hiện bằng những chuyển biến cụ thể trong từng cấp ủy, từng cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên; bằng khả năng nắm bắt thực tiễn, quyết định đúng, tổ chức thực hiện nhanh và kiểm tra đến cùng.

Vị thế mới không tự tạo ra năng lực phát triển mới, mà phải được hình thành từ một Đảng bộ vững mạnh, phương thức lãnh đạo khoa học, đội ngũ cán bộ có năng lực thực tiễn và một hệ thống chính trị vận hành đồng bộ, hiệu quả. Đó là yêu cầu có tính nền tảng để thành phố Quảng Ninh phát triển đáp ứng kỳ vọng của nhân dân, cũng như yêu cầu của giai đoạn mới.