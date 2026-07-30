Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với Đề án phát triển kinh tế đô thị

Chiều 30/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến vào Đề án phát triển kinh tế đô thị tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, chủ trì.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, chủ trì hội nghị.

Đề án phát triển kinh tế đô thị tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 được đặt trong tổng thể quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch tỉnh và quy hoạch hệ thống đô thị. Đề án xác định mục tiêu phát triển kinh tế đô thị tỉnh Quảng Ninh theo hướng nhanh, hiệu quả, bền vững, hiện đại và có năng lực cạnh tranh cao; bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển đô thị và nông thôn; gắn phát triển văn hóa với phát triển kinh tế đô thị, kinh tế di sản, công nghiệp văn hóa, kinh tế đêm, thúc đẩy liên kết vùng và nội vùng. Đồng thời, phát huy vai trò của hệ thống đô thị là động lực tăng trưởng chủ yếu của nền kinh tế. Đề án xác định các mô hình phát triển kinh tế đô thị, các ngành kinh tế khu vực đô thị, nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai thực hiện trong giai đoạn từ nay đến năm 2030.

Chỉ đạo nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao đề án được Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng công phu, kỹ lưỡng. Đồng thời nhấn mạnh, đây là nội dung có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới, nhất là đặt trong bối cảnh Quảng Ninh đang đứng trước những cơ hội phát triển mang tính đột phá.

Để đảm bảo tính toàn diện, khoa học, khả thi của đề án, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu một cách kỹ lưỡng, trên cơ sở đó tham gia góp ý hoàn thiện nội dung đề án. Trong đó, lưu ý các định hướng phát triển kinh tế đô thị phải gắn với việc triển khai các giải pháp nhằm tạo điểm nhấn trong diện mạo đô thị. Từ đó, hình thành các sản phẩm du lịch hấp dẫn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực dịch vụ - du lịch trong khu vực đô thị. Đề án phát triển kinh tế đô thị cũng phải được đặt trong tổng thể sự phát triển của các khu vực, ngành, lĩnh vực trên phạm vi toàn tỉnh, đảm bảo kinh tế đô thị thực sự trở thành động lực tăng trưởng chủ yếu của nền kinh tế.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị tại phường Hiệp Hòa, phường Đông Mai và một số nội dung quan trọng khác.

Cũng trong chiều nay, Thường trực Tỉnh ủy đã họp giao ban công tác tuần để thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm trong tuần tới.