Bảo đảm hệ thống ngân hàng an toàn, lành mạnh, minh bạch, hiệu quả, vận hành theo nguyên tắc thị trường

Sáng 13/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và hệ thống các tổ chức tín dụng.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống các tổ chức tín dụng. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cùng dự có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Thắng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, một số địa phương.

Cuộc làm việc đánh giá tình hình điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động của các tổ chức tín dụng trong 7 tháng đầu năm; phân tích kỹ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức; đồng thời xác định những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng bắt tay lãnh đạo các ngân hàng thương mại cổ phần. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, cuộc làm việc diễn ra nghiêm túc, khẩn trương, thẳng thắn, thực chất và trách nhiệm cao với tinh thần “nhận diện đúng vấn đề, đề xuất đúng giải pháp, tổ chức thực hiện có kết quả”.

Các đại biểu tập trung thảo luận đánh giá đúng tình hình, thống nhất những giải pháp cụ thể để hóa giải những khó khăn, thách thức theo mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; các giải pháp cụ thể về tỷ giá, lãi suất, bảo đảm thanh khoản và vốn cho phát triển; tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách; đánh giá sâu về hoạt động của hệ thống ngân hàng, nhất là chất lượng công tác thanh tra, giám sát và việc chấp hành kỷ cương, pháp luật trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; các giải pháp phát triển thị trường vốn nhằm khơi thông nguồn lực trung và dài hạn, giảm phụ thuộc vào tín dụng từ hệ thống ngân hàng; đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, các bộ, ngành liên quan.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ thời gian qua, tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, khó lường, tác động rất lớn, nhanh, cả trực tiếp và gián tiếp đến nền kinh tế nước ta, trong đó có tỷ giá, mặt bằng lãi suất, thanh khoản, huy động vốn, tín dụng cho nền kinh tế. Thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hệ thống ngân hàng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu ý kiến chỉ đạo tại cuộc làm việc. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, phối hợp tương đối chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khóa, các chính sách khác trong bảo đảm ổn định vĩ mô; tích cực rà soát, hoàn thiện thể chế về tiền tệ và ngân hàng, kịp thời xác định, tháo gỡ vướng mắc, bất cập về cơ chế, chính sách để hỗ trợ phát triển các thị trường và hoạt động kinh tế quan trọng; hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bằng nhiều giải pháp, chính sách, tăng trưởng tín dụng đạt kết quả tích cực, hướng vào sản xuất kinh doanh, các động lực tăng trưởng; phát huy tốt vai trò điều hành, giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, quyết liệt cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, tích cực triển khai phương án xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém; tiên phong trong chuyển đổi số, cải cách hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Nhìn chung, thời gian qua, ngành ngân hàng Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc về cả quy mô và chất lượng, cả năng lực tài chính, quản trị, mức độ hiện đại hóa các sản phẩm, dịch vụ… Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm cao và kết quả đạt được của ngành ngân hàng trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của cả nước.

Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương tham dự cuộc làm việc. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng dành nhiều thời gian phân tích kỹ về những khó khăn, thách thức, tồn tại, hạn chế liên quan đến tính chủ động, quyết liệt, sáng tạo trong điều hành chính sách, việc bảo đảm vốn cho nền kinh tế tăng trưởng cao, bền vững trên nền tảng ổn định vững chắc kinh tế vĩ mô; những bất cập trong thể chế, chính sách; hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, giám sát; chất lượng hoạt động của các tổ chức tín dụng; thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; rủi ro tội phạm công nghệ cao, gian lận trực tuyến và lừa đảo tài chính…

Quang cảnh cuộc làm việc. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Định hướng thời gian tới, Thủ tướng cho biết, Chính phủ xác định: Hệ thống tiền tệ, ngân hàng và các tổ chức tín dụng là huyết mạch của nền kinh tế, giữ vai trò trọng yếu trong ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững. Ưu tiên đầu tiên của Ngân hàng Nhà nước là mọi cơ chế, chính sách và hoạt động điều hành phải hướng tới củng cố ổn định vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tăng cường khả năng chống chịu, bảo đảm hệ thống ngân hàng an toàn, lành mạnh, minh bạch, hiệu quả, vận hành theo nguyên tắc thị trường; tập trung khơi thông và phân bổ hiệu quả nguồn vốn cho nền kinh tế; bảo đảm người dân, doanh nghiệp được tiếp cận thuận lợi với tín dụng và các dịch vụ ngân hàng; đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị và sức cạnh tranh của các tổ chức tín dụng.

Lãnh đạo các ngân hàng thương mại cổ phần tham dự cuộc làm việc. (Ảnh: TRẦN HẢI)

“Bước vào giai đoạn mới, yêu cầu đặt ra đối với ngành ngân hàng không chỉ là phát triển về quy mô mà phải an toàn hơn, hiệu quả hơn, hiện đại hơn. Quy mô phải đi đôi với chất lượng; tăng trưởng tín dụng phải đi đôi với kiểm soát rủi ro; chuyển đổi số phải đi đôi với an toàn dữ liệu; hội nhập quốc tế phải đi đôi với năng lực quản trị theo chuẩn mực quốc tế”, Thủ tướng nêu rõ và đề nghị toàn ngành ngân hàng phát huy mạnh mẽ tinh thần “chủ động kịp thời-linh hoạt-sáng tạo-an toàn-hiệu quả-trách nhiệm-quyết liệt”, bám sát tình hình, đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp điều hành.

Về các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng tập trung quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, nhất là Kết luận số 18-NQ/TW ngày 02/4/2026 của Trung ương, các Nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan tham dự cuộc làm việc. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, điều hành chính sách tiền tệ phải bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, an toàn hệ thống và hỗ trợ tăng trưởng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số trên cơ sở đánh giá, dự báo và dữ liệu chính xác với kịch bản cụ thể; “muốn tăng trưởng 2 con số, nhanh, bền vững trong nhiều năm thì càng phải gia cố nền móng ổn định kinh tế vĩ mô, củng cố lòng tin của người dân, doanh nghiệp vào năng lực điều hành của Ngân hàng Nhà nước”, Thủ tướng nêu rõ.

Ngân hàng Nhà nước cần phải lượng hóa và thường xuyên đánh giá “điểm cân bằng” giữa yêu cầu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng, theo đó cập nhật các giải pháp điều hành các công cụ chính sách tiền tệ: lãi suất, tỷ giá, cung tiền, thanh khoản, tín dụng với kịch bản cụ thể; xác định ngưỡng cảnh báo; phản ứng chính sách phải kịp thời, nhanh, hiệu quả, đề xuất chính sách phải cụ thể, các giải pháp điều hành phải linh hoạt, chủ động, hài hòa, đúng thời điểm, đúng liều lượng; chủ động điều chỉnh cường độ, liều lượng và thời điểm sử dụng các công cụ chính sách thuộc thẩm quyền để phát huy tối đa hiệu quả, phấn đấu đạt các mục tiêu đề ra.

Thủ tướng nêu rõ, đây là nhiệm vụ trọng tâm, thể hiện năng lực và bản lĩnh điều hành của Ngân hàng Nhà nước trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030; Ngân hàng Nhà nước cần phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp điều hành chủ động, sáng tạo, hiện đại và quyết liệt. Đồng thời, các tổ chức tín dụng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, chỉ đạo điều hành của Ngân hàng Nhà nước.

Yêu cầu điều hành chính sách lãi suất, tỷ giá, tín dụng chủ động, linh hoạt, an toàn, hiệu quả theo đúng mục tiêu, Thủ tướng nêu rõ trong điều hành kinh tế vĩ mô vừa qua, Chính phủ chủ yếu sử dụng chính sách tài khóa (giảm, giãn thuế, phí), đồng thời quyết liệt cắt giảm thủ tục, thời gian thực hiện, chi phí tuân thủ cho nền kinh tế, người dân và doanh nghiệp, trong đó có các ngân hàng, không gây sức ép lên Ngân hàng Nhà nước và hệ thống ngân hàng về tín dụng, lãi suất. Ngân hàng Nhà nước và hệ thống ngân hàng cần hành động với tinh thần trách nhiệm cao, quyết liệt hơn nữa trong huy động nguồn lực cho tăng trưởng trên nền tảng ổn định vĩ mô, đặc biệt phải chia sẻ trách nhiệm với người dân, doanh nghiệp thông qua các biện pháp cụ thể về ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay, đưa tín dụng vào đúng lĩnh vực, phục vụ tăng trưởng và kiểm soát chặt chẽ rủi ro.

Ngân hàng Nhà nước duy trì các mức lãi suất điều hành và tăng cường cung ứng thanh khoản cho thị trường, qua đó hỗ trợ các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp; điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp diễn biến thị trường, phối hợp đồng bộ với các công cụ chính sách tiền tệ và linh hoạt can thiệp thị trường nhằm ổn định thị trường ngoại tệ. Tiếp tục quản lý chặt chẽ thị trường vàng. Các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí, ổn định mặt bằng lãi suất, giảm thực chất lãi suất cho vay.

Về tín dụng, Ngân hàng Nhà nước điều hành tăng trưởng tín dụng bám sát mục tiêu năm 2026, nhưng không coi đây là “trần cứng” trong mọi thời điểm; việc điều hành phải chủ động, linh hoạt theo diễn biến thực tế, bảo đảm vốn phải đến đúng lĩnh vực, đúng thời điểm, đúng đối tượng, đúng mục đích với chi phí hợp lý. Tập trung tín dụng vào sản xuất, xuất khẩu, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp, đổi mới sáng tạo, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, hạ tầng thiết yếu, các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia, các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng…

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tổng rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, hoàn thiện thể chế về tiền tệ, ngân hàng; chủ động phối hợp các bộ, cơ quan, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp, ngân hàng đề xuất cơ chế, chính sách trên các lĩnh vực như phát triển thị trường vốn, trái phiếu doanh nghiệp, các lĩnh vực ưu tiên của nền kinh tế.

Ngân hàng Nhà nước phối hợp chặt chẽ các cơ quan của Quốc hội để tiếp thu, hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng tại Kỳ họp tháng 8/2026; bảo đảm ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn ngay khi Luật có hiệu lực, không để khoảng trống pháp lý. Các tổ chức tín dụng chủ động phản ánh vướng mắc, tích cực tham gia trong quá trình xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý.

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tập trung hoàn thiện đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoàn thành trong tháng 8/2026. Khẩn trương đổi mới mạnh mẽ phương thức thanh tra, giám sát; tăng cường giám sát từ sớm, từ xa, cảnh báo sớm và thanh tra chuyên đề; chủ động phối hợp các cơ quan chức năng cảnh báo, có phương án chủ động khắc phục, xử lý nghiêm các sai phạm trong hoạt động ngân hàng, bảo đảm an toàn hệ thống, đặc biệt là về sở hữu, cấp tín dụng, quản lý vốn vay, chấp hành các quy định về an toàn hoạt động. Thực hiện tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại nhà nước. Các tổ chức tín dụng cần tập trung nâng cao năng lực quản trị, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, nâng cao năng lực tài chính, chấp hành nghiêm quy định pháp luật.

Cùng với đó, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật và hoạt động liên tục của hệ thống công nghệ thông tin, hoạt động thanh toán. Thủ tướng cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng cần tiếp tục đóng góp tích cực, có trách nhiệm hơn nữa cho công tác bảo đảm an sinh xã hội; đổi mới công tác truyền thông theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, cung cấp thông tin chính xác, trên cơ sở khoa học.

Thủ tướng cũng cho ý kiến về các đề xuất, kiến nghị tại cuộc làm việc và chỉ đạo các nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương, trong đó Bộ Tài chính thực hiện hiệu quả, đúng thời hạn các nhiệm vụ được giao về cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng ở mức cao, liên tục đến năm 2045 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại tại Quyết định số 1413/QĐ-TTg ngày 27/7/2026); triển khai các giải pháp phát triển thị trường vốn để cung ứng vốn cho nền kinh tế trong trung và dài hạn; thực hiện có hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất trong năm 2026, vấn đề hoàn thuế VAT để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh giải ngân đầu tư công; xây dựng các sản phẩm tài chính và sớm đưa Trung tâm tài chính quốc tế vào vận hành an toàn, minh bạch, hiệu quả, có sức cạnh tranh quốc tế; nghiên cứu tham mưu tăng huy động nguồn vốn quốc tế, bao gồm vốn ODA, vay song phương, phát hành trái phiếu quốc tế với thời hạn, lãi suất phù hợp, tạo thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội.

Các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với Ngân hàng Nhà nước, nhất là trong hoàn thiện thể chế; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu, phòng, chống và xử lý nghiêm tội phạm, gian lận, vi phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, góp phần khơi thông nguồn lực, bảo đảm thị trường tài chính, tiền tệ hoạt động an toàn, minh bạch, ổn định, bền vững.

Với vai trò là huyết mạch của nền kinh tế, nhiệm vụ và yêu cầu đặt ra đối với ngành ngân hàng trong năm 2026 và thời gian tới là rất nặng nề nhưng vô cùng quan trọng, Thủ tướng nêu rõ, lãnh đạo Chính phủ tin tưởng rằng với sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao, đổi mới mạnh mẽ trong tư duy, hành động, ngành ngân hàng sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, nỗ lực vượt qua những khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.