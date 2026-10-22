Nga đồng ý nối lại đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine sau ngày 10/11

Điện Kremlin ngày 21/10 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý về nguyên tắc nối lại các cuộc đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine sau ngày 10/11 nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột. Nếu được tiến hành, đây sẽ là vòng đàm phán ba bên đầu tiên kể từ tháng 2, trong bối cảnh Washington đang gia tăng nỗ lực thúc đẩy Mátxcơva và Kyev đạt được thỏa thuận hòa bình.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff (trái), cầm một tài liệu khi trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Cung điện Konstantin ở Strelnya, ngoại ô St. Petersburg, Nga, ngày 21/10/2026. Ảnh: AP.

Ông Yuri Ushakov, Cố vấn đối ngoại của Tổng thống Nga, công bố thông tin trên sau cuộc gặp kéo dài khoảng 3 giờ giữa Tổng thống Putin và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại thành phố St. Petersburg. Theo ông Ushakov, các cuộc đàm phán dự kiến tập trung vào việc "xây dựng một hệ thống an ninh cho Nga và Ukraine sau khi xung đột kết thúc".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy bày tỏ ủng hộ nỗ lực của Washington nhằm nhanh chóng nối lại đàm phán. Trong thông điệp âm thanh công bố tối 21/10, ông Zelenskyy nêu rõ: "Chương trình nghị sự đã rõ ràng: chấm dứt chiến tranh, đưa hòa bình đến gần hơn và, theo tôi hiểu, chuẩn bị mọi điều kiện cho một cuộc gặp ở cấp lãnh đạo".

Đầu năm 2026, đại diện Nga, Mỹ và Ukraine đã tiến hành 3 vòng đàm phán, gồm hai cuộc gặp tại Abu Dhabi vào tháng 1 và tháng 2, tiếp đó là cuộc gặp tại Geneva trong tháng 2. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán hầu như không đạt tiến triển đáng kể ngoài việc trao đổi tù binh, do Mátxcơva và Kyev tiếp tục giữ những yêu cầu cơ bản vốn tồn tại từ lâu.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Đặc phái viên Witkoff diễn ra một ngày sau khi đại diện Mỹ thảo luận với Tổng thống Zelenskyy và một số nhà lãnh đạo châu Âu tại thủ đô Oslo của Na Uy. Theo một quan chức Mỹ am hiểu nội dung cuộc gặp tại St. Petersburg, ông Witkoff và ông Jared Kushner, con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã đề xuất tổ chức cuộc gặp ba bên Nga - Mỹ - Ukraine ở cấp chuyên viên kỹ thuật. Phía Mỹ cũng thông báo kết quả trao đổi với Tổng thống Zelenskyy một ngày trước đó, đồng thời thảo luận về kế hoạch kinh tế hậu chiến, an ninh châu Âu và việc chuẩn bị cho vòng đàm phán tiếp theo. Ông Kushner tham gia cuộc gặp qua hình thức trực tuyến, trong khi Cố vấn Ushakov và Đặc phái viên Tổng thống Nga Kirill Dmitriev trực tiếp dự cuộc thảo luận.

Bên cạnh vấn đề Ukraine, Tổng thống Putin cho biết sẵn sàng xem xét triển vọng khôi phục quan hệ kinh tế Nga - Mỹ và thảo luận về cuộc xung đột với Iran do Mỹ dẫn đầu. Ông Ushakov cho biết hai bên đã trao đổi chi tiết về các dự án kinh tế chung quy mô lớn, trong đó một số dự án đang tiến gần tới giai đoạn triển khai. Cuộc gặp cũng đề cập khả năng tổ chức hội nghị giữa lãnh đạo Nga, Mỹ và Trung Quốc bên lề một hội nghị thượng đỉnh kinh tế tại Trung Quốc vào tháng 11.

Các cuộc tiếp xúc ngoại giao liên tiếp diễn ra sau hơn 4 năm rưỡi kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát, trong khi những nỗ lực hòa bình của chính quyền Tổng thống Trump từ đầu năm 2025 đến nay chưa đạt bước tiến đáng kể.

Sau chuyến thăm Nga, ông Witkoff sẽ trở lại Oslo và gặp Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store trước khi về Mỹ.