Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở

Từ những nghị quyết sát thực tiễn, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên và cách làm linh hoạt trong vận động nhân dân, các chi bộ ở khu vực nông thôn trên địa bàn thành phố đang phát huy rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo. Từ chi bộ, nhiều chủ trương được cụ thể hóa thành việc làm thiết thực, khơi dậy sức dân, thúc đẩy sản xuất, nâng cao thu nhập và từng bước xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Đảng viên chi bộ thôn Nam Kim, xã Ba Chẽ xuống cơ sở nắm bắt tình hình hiệu quả chuyển đổi sang trồng cây quế của người dân trên địa bàn.

Chi bộ thôn Ngàn Vàng hiện có 38 đảng viên. Tại buổi sinh hoạt vừa qua, chi bộ tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7, đồng thời bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ thời gian tới. Trên địa bàn, nhân dân đang tập trung sản xuất vụ mùa, đến nay đạt 98% chỉ tiêu kế hoạch đề ra từ đầu năm. Việc chăm sóc dong riềng, mở rộng diện tích hoa màu được triển khai theo kế hoạch; công tác chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi cũng được quan tâm.

Từ những vấn đề cụ thể của địa bàn, chi bộ đánh giá kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và thống nhất nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới. Qua đó, mỗi đảng viên không chỉ nắm chắc tình hình ở cơ sở mà còn trở thành lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế của thôn.

Đồng chí La Văn Thống, Bí thư Chi bộ thôn Ngàn Vàng, cho biết: “Chi bộ xác định phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Vì vậy, trong sinh hoạt chi bộ, những vấn đề liên quan trực tiếp đến sản xuất, cây trồng, vật nuôi, quản lý, bảo vệ rừng đều được đưa ra bàn bạc, thống nhất. Mỗi đảng viên phải gương mẫu đi đầu, đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra”.

Không chỉ ở Ngàn Vàng, tại thôn Nam Kim, vai trò lãnh đạo của chi bộ được thể hiện rõ trong việc vận động người dân chuyển đổi những diện tích cây lâm nghiệp kém hiệu quả sang trồng quế. Các đồng chí trong chi ủy cùng cán bộ thôn trực tiếp xuống khu sản xuất, tuyên truyền, hướng dẫn người dân lựa chọn hướng sinh kế phù hợp với điều kiện thực tế. Đến nay, gần 140 hộ dân thôn Nam Kim đã tham gia trồng quế với tổng diện tích gần 100ha. Hiệu quả từ mô hình đang tạo thêm niềm tin để người dân tiếp tục mở rộng diện tích, từng bước hình thành hướng phát triển kinh tế lâm nghiệp ổn định.

Bà Đặng Thúy Bình, hộ trồng quế ở thôn Nam Kim, chia sẻ: “Gia đình tôi chuyển đổi và trồng hơn 5ha quế theo sự vận động, hướng dẫn của cán bộ thôn. Đợt thu hoạch trước mang lại nguồn thu khoảng 200 triệu đồng. Thấy hiệu quả rõ rệt, gia đình tiếp tục mở rộng diện tích, từng bước hướng tới phát triển kinh tế ổn định, bền vững hơn”.

Thực tế từ Ngàn Vàng, Nam Kim cho thấy, để phát triển kinh tế nông thôn bền vững, trước hết phải bắt đầu từ cơ sở. Khi chi bộ nắm chắc tình hình, lựa chọn đúng vấn đề người dân quan tâm, nghị quyết sẽ sát thực tiễn và có khả năng đi vào cuộc sống. Cùng với đó, vai trò nêu gương, sâu sát của cán bộ, đảng viên là yếu tố quan trọng để biến chủ trương thành hành động cụ thể.

Từ những cuộc sinh hoạt chi bộ, các nhiệm vụ phát triển kinh tế được cụ thể hóa thành những việc làm phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm hộ và điều kiện sản xuất. Nghị quyết vì thế không dừng lại trên giấy mà được chuyển hóa thành mô hình sản xuất, hướng sinh kế mới, cách làm mới, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân.

Trong quá trình xây dựng nông thôn hiện đại, nâng cao thu nhập và chất lượng sống của người dân, vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ càng có ý nghĩa quan trọng. Giai đoạn 2026-2030, yêu cầu phát triển nông thôn đặt ra theo hướng hiện đại, toàn diện và bền vững, gắn phát triển kinh tế với ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đồng thời xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, an toàn và giữ gìn bản sắc văn hóa.

Những yêu cầu mới đó đòi hỏi các chi bộ khu vực nông thôn tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, không chỉ dừng ở vận động người dân tăng gia sản xuất mà phải sâu sát hơn với từng địa bàn, từng nhóm hộ, từng mô hình kinh tế. Trong sinh hoạt chi bộ, cần tập trung bàn và quyết những vấn đề thiết thực, nhất là những khâu còn khó khăn, những lĩnh vực có tiềm năng nhưng chưa được khai thác hiệu quả; từ đó lựa chọn hướng phát triển phù hợp, tránh dàn trải, hình thức.

Cùng với đó, cán bộ, đảng viên phải tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, đi đầu trong ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế lâm nghiệp, sản phẩm OCOP và các mô hình kinh tế phù hợp với lợi thế địa phương. Các chi bộ cũng cần phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động, nhân rộng những mô hình hiệu quả; tăng cường phối hợp với chính quyền và cơ quan chuyên môn để đưa tiến bộ khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi số và các chính sách hỗ trợ đến gần hơn với người dân.

Khi chi bộ thực sự gần dân, sát việc; khi mỗi nghị quyết xuất phát từ thực tiễn và được tổ chức thực hiện bằng những việc làm cụ thể, vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở sẽ được phát huy rõ nét. Đây cũng là nền tảng để tạo sức bật mới cho kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng hiện đại, văn minh, bền vững.