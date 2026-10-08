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Bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Báo Quảng Ninh trên

Chiều 8/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV họp phiên bế mạc tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc hội nghị.

Phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV họp phiên bế mạc tại Thủ đô Hà Nội.

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV họp phiên bế mạc tại Thủ đô Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV.

Các đại biểu dự phiên bế mạc hội nghị.

Các đại biểu dự phiên bế mạc hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại phiên bế mạc hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại phiên bế mạc hội nghị.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại phiên bế mạc hội nghị.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại phiên bế mạc hội nghị.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại phiên bế mạc hội nghị.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại phiên bế mạc hội nghị.

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV.

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV.

nhandan.vn
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từ khóa:

#bế mạc #Hội nghị Trung ương 4 #Hội nghị lần thứ tư #Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV #Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm

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