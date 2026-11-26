Tập huấn công tác thi hành án hành chính cho UBND các cấp

Chiều 26/11, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn công tác thi hành án hành chính cho UBND các cấp với 466 điểm cầu và hơn 3.000 đại biểu tham dự trên toàn quốc. Tại Quảng Ninh, hội nghị được kết nối 25 điểm cầu từ thành phố đến các địa phương.

Các đại biểu tại điểm cầu thành phố tham dự hội nghị tập huấn.

Thi hành án hành chính là khâu có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của hoạt động tư pháp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Việc chấp hành nghiêm các bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật cũng là yêu cầu đặt ra đối với các cơ quan hành chính nhà nước trong thực thi công vụ, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc cập nhật kiến thức pháp luật, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong công tác thi hành án hành chính có ý nghĩa thiết thực, nhất là đối với đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Hội nghị tập huấn được Bộ Tư pháp tổ chức trực tuyến đến 466 điểm cầu trên toàn quốc.

Hội nghị nhằm trang bị kiến thức pháp luật, nghiệp vụ về thi hành án hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức; làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước và người đứng đầu trong việc chấp hành bản án, quyết định của tòa án về vụ án hành chính.

Thông qua tập huấn, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức thực hiện và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, bảo đảm các bản án, quyết định của tòa án được thi hành nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, qua đó tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.