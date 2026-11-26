Lan tỏa sắc màu văn hóa ở cơ sở

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở không đơn thuần là tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, duy trì sinh hoạt tại các thiết chế văn hóa, mà sâu xa hơn là tạo dựng môi trường sống lành mạnh, nhân văn, nơi các giá trị tốt đẹp được gìn giữ và lan tỏa. Với sự đa dạng văn hóa của 43 thành phần dân tộc cùng những giá trị đặc trưng của vùng đất mỏ, Quảng Ninh không ngừng quan tâm đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các hoạt động văn hóa, khơi dậy vai trò chủ thể của nhân dân, từng bước đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, văn minh, hạnh phúc.

Từ những ngày đầu tháng 11, không khí vui tươi, phấn khởi đã lan tỏa khắp các khu dân cư trên địa bàn Quảng Ninh với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi. Lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) được tổ chức gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã tạo thêm không gian để người dân gặp gỡ, giao lưu, cùng tham gia và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Không chỉ là dịp tôn vinh bản sắc dân tộc, các hoạt động còn khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi người trong xây dựng đời sống văn hóa tại cộng đồng.

Các không gian nghệ thuật được tái hiện đặc sắc, sinh động tại Ngày hội Văn hoá Việt Nam do phường Hồng Gai tổ chức.

Tại phường Hồng Gai, Ngày hội Văn hóa diễn ra trong không khí rộn ràng với nhiều hoạt động phong phú. Những gian hàng ẩm thực truyền thống, các tiết mục văn nghệ, hoạt động trải nghiệm di sản cùng hình ảnh người dân duyên dáng trong tà áo dài truyền thống đã tạo nên không gian văn hóa sinh động, đậm đà bản sắc. Qua đó, người dân có dịp cùng nhau khám phá, trải nghiệm những giá trị văn hóa gần gũi, thêm yêu và gắn bó với nơi mình sinh sống.

Còn tại phường Hà Tu, không khí ngày hội mang đậm sắc màu văn hóa Vùng mỏ với nhiều hoạt động sôi nổi như dân vũ “Vũ điệu người thợ mỏ”, nhảy sạp “Vũ điệu kết đoàn”, giao lưu kéo co, đẩy gậy và các trò chơi dân gian. Tiếng nhạc rộn ràng hòa cùng những bước nhảy hào hứng, tiếng reo hò cổ vũ trong các phần thi thể thao đã tạo nên bầu không khí vui tươi, náo nhiệt, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Là địa bàn tập trung đông công nhân ngành Than, Hà Tu có đời sống văn hóa cộng đồng mang đậm dấu ấn truyền thống của người thợ mỏ, được hun đúc qua nhiều thế hệ và hòa quyện với bản sắc địa phương. Tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” không chỉ được thể hiện trong lao động sản xuất mà còn lan tỏa trong từng hoạt động chung, trở thành sợi dây gắn kết người dân cùng xây dựng khu phố ngày càng khang trang, văn minh hơn.

Nhân dân khu phố 5, phường Hà Tu sôi nổi tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, góp phần tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng khu dân cư.

Ông Vũ Văn Sính, Bí thư Chi bộ khu phố 5, phường Hà Tu, chia sẻ: “Tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” đã trở thành nét đẹp trong đời sống của người dân Hà Tu, không chỉ thể hiện trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mà còn trong mỗi công việc chung của khu phố, của phường. Khi địa phương triển khai các phong trào, bà con đều tích cực hưởng ứng, sẵn sàng chung sức, đồng lòng. Như khi mở rộng, chỉnh trang các tuyến đường, người dân đã tự nguyện hiến đất, góp công, trong đó có tuyến phố Minh Hà vừa hoàn thành, đưa vào sử dụng. Hay những ngày Chủ nhật xanh, từ người già đến thanh niên, thiếu nhi đều hào hứng tham gia. Chính sự đồng lòng ấy đã tạo nên diện mạo khu dân cư ngày càng khang trang, sạch đẹp và gắn kết hơn”.

Từ những hoạt động giao lưu, trải nghiệm trong ngày hội ở mỗi khu dân cư, phong trào văn hóa, văn nghệ tiếp tục được lan tỏa rộng rãi, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia tích cực. Nổi bật có thể kể tới Liên hoan Tiếng hát khu dân cư thành phố Quảng Ninh năm 2026 với chủ đề “Tự hào công dân thành phố Quảng Ninh”. Trải qua gần 4 tháng triển khai, 54/54 xã, phường, đặc khu đã sôi nổi tổ chức liên hoan từ cấp thôn, khu dân cư đến cấp địa phương, thu hút trên 6.000 người trực tiếp tham gia tập luyện, biểu diễn. Từ các em nhỏ mới 2 tuổi đến những người cao tuổi trên 90 tuổi, tất cả cùng hòa mình vào lời ca, tiếng hát, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về truyền thống và khát vọng phát triển.

Liên hoan Tiếng hát khu dân cư thành phố Quảng Ninh năm 2026 với chủ đề “Tự hào công dân thành phố Quảng Ninh”.

Ông Nguyễn Thế Thảo, phường Bãi Cháy, chia sẻ: Liên hoan Tiếng hát khu dân cư là hoạt động rất ý nghĩa, tạo sân chơi để người dân ở mọi lứa tuổi cùng tham gia, thể hiện niềm đam mê văn nghệ và tình yêu quê hương. Qua mỗi buổi tập luyện, biểu diễn, mọi người có thêm cơ hội gặp gỡ, giao lưu, hiểu nhau hơn, tình cảm xóm giềng cũng thêm gắn bó; đồng thời, góp phần khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, lan tỏa các giá trị văn hóa đặc sắc, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng xây dựng thành phố Quảng Ninh ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Điều đáng quý ở những hoạt động này không chỉ nằm ở quy mô hay số lượng người tham gia, mà còn ở sự lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng. Mỗi người dân vừa là người hưởng thụ, vừa trực tiếp tham gia sáng tạo, gìn giữ và trao truyền các giá trị văn hóa. Qua đó, phong trào văn hóa quần chúng thực sự trở thành nhịp cầu kết nối các thế hệ; mỗi khu dân cư thực sự trở thành một không gian văn hóa đoàn kết, nghĩa tình, nơi những giá trị tốt đẹp được gìn giữ, bồi đắp và lan tỏa, góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Phường Móng Cái 1 tổ chức giải bóng chuyền hơi hưởng ứng Tuần Văn hóa đại đoàn kết năm 2026.

Hiện nay, phong trào văn nghệ quần chúng trên địa bàn thành phố phát triển rộng khắp, với trên 1.600 CLB, tổ, đội văn nghệ và hơn 30.000 hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên. Nhiều hoạt động được duy trì, tổ chức đa dạng từ thành phố đến cơ sở, như: Ngày hội Văn hóa các dân tộc TP Quảng Ninh, Hội diễn nghệ thuật quần chúng thành phố và các ngành; giao lưu văn nghệ “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát”, Liên hoan Tiếng hát khu dân cư... Mỗi hoạt động tạo điều kiện để người dân ở nhiều lứa tuổi, ngành nghề cùng tham gia biểu diễn, giao lưu, phát huy năng khiếu và niềm đam mê nghệ thuật, xây dựng đời sống văn hóa phong phú, lành mạnh.

Chương trình âm nhạc đường phố "Góc Thanh xuân" do Thành Đoàn tổ chức, tạo không gian giao lưu, vui chơi lành mạnh cho thanh thiếu nhi và nhân dân.

Song song với các hoạt động văn nghệ, phong trào thể dục thể thao quần chúng cũng ngày càng lan tỏa, hình thành thói quen rèn luyện sức khỏe trong nhiều gia đình và khu dân cư. Tỷ lệ người tập luyện thể thao thường xuyên toàn thành phố đạt 42%, tỷ lệ gia đình thể thao đạt 25%, đều ở mức cao so với trung bình cả nước. Hằng năm, thành phố tổ chức trên 20 giải thể thao; các địa phương, đơn vị tổ chức từ 400-500 giải phong trào. Toàn thành phố hiện có hơn 1.300 CLB thể thao với nhiều bộ môn như bóng đá, cầu lông, bóng bàn, võ thuật, xe đạp... Bên cạnh các môn thể thao hiện đại, những môn thể thao và trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, ném còn... vẫn được duy trì, phát huy, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vừa đáp ứng nhu cầu rèn luyện, nâng cao sức khỏe, vừa góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa từng địa phương.

Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở đóng vai trò quan trọng trong gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, phát triển đời sống tinh thần phong phú, lành mạnh cho cộng đồng dân cư. Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở văn minh, lành mạnh là nhiệm vụ quan trọng luôn được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm với mục tiêu chung là không ngừng nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền... Từ những chủ trương, chính sách đúng đắn, đời sống văn hóa cơ sở ngày một nâng lên, đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Quảng Ninh – Thành phố rạng rỡ tương lai”. Đây là một trong những sự kiện điểm nhấn của chuỗi sự kiện chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố, thu hút hàng chục nghìn người tham gia.

Bắt nhịp xu thế phát triển, đời sống văn hóa cơ sở ở Quảng Ninh tiếp tục được làm giàu bằng những cách làm sáng tạo, hiện đại. Bên cạnh việc duy trì các hoạt động văn hóa cộng đồng truyền thống, thành phố chú trọng tổ chức các chương trình nghệ thuật quy mô lớn, chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân. Khởi đầu từ “Hạ Long concert 2025” đến “Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng”, “Tự hào theo Đảng quang vinh - Quảng Ninh vươn mình cất cánh”, “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai”... các chương trình nghệ thuật được đầu tư công phu, hiện đại đã tạo nên những không gian văn hóa mới, mang đến cho người dân cơ hội tiếp cận các sản phẩm nghệ thuật chất lượng cao ngay tại địa phương.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí, các chương trình còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, khơi dậy niềm tự hào về quê hương, đất nước và bồi đắp đời sống tinh thần cho cộng đồng. Việc kết hợp hài hòa giữa bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống với tiếp thu những xu hướng văn hóa hiện đại đang giúp đời sống văn hóa ở cơ sở ngày càng phong phú, đa dạng, tạo sức sống mới cho các phong trào văn hóa quần chúng.

Màn đồng diễn trong Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Cẩm Phả năm 2026.

Từ ngày 1/7/2025 khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố sớm chỉ đạo triển khai sắp xếp, tổ chức lại hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phù hợp. Việc thay đổi địa giới và quy mô quản lý đặt ra yêu cầu mới trong bố trí mạng lưới phục vụ, nhất là tại các địa bàn miền núi, biên giới, hải đảo, nơi khoảng cách đi lại và điều kiện tiếp cận các hoạt động văn hóa còn có những khác biệt. Thành phố chỉ đạo các địa phương rà soát hiện trạng, kế thừa và khai thác hiệu quả quỹ đất, cơ sở vật chất của các thiết chế cấp huyện trước đây; đồng thời xem xét nhu cầu sử dụng, điều kiện đi lại của người dân để bố trí, tổ chức hoạt động phù hợp tại các đơn vị hành chính cấp xã mới.

Đến nay, toàn thành phố có 624/624 thôn, bản, khu phố có nhà văn hóa - khu thể thao; 26/54 địa phương có Trung tâm Văn hóa, Thể thao cấp xã. Cùng với nguồn ngân sách nhà nước, tại nhiều địa phương, nhân dân, doanh nghiệp và các tổ chức cũng tích cực đóng góp kinh phí trang sắm thiết bị phục vụ tổ chức hoạt động hội họp, tuyên truyền chủ trương, chính sách, văn nghệ, thể thao và các hoạt động chung của khu dân cư.

Xã Lục Hồn đầu tư chỉnh trang khu vực trung tâm văn hóa - thể thao xã, tạo thêm không gian rèn luyện, sinh hoạt cộng đồng. Ảnh: Hà Phong

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao, đa dạng hóa hoạt động và thu hút đông đảo người dân tham gia, tháng 10/2026, UBND thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Mỗi xã, phường, đặc khu có mô hình hay, cách làm hiệu quả, phát huy hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở” giai đoạn 2026-2030.

Theo kế hoạch đặt ra: 100% xã, phường, đặc khu triển khai Phong trào thi đua và đăng ký ít nhất 1 mô hình; 100% xã, phường, đặc khu hoàn thành rà soát hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao và xác định phương án khai thác, sử dụng; 100% mô hình đăng ký xác định rõ mục tiêu, nội dung, cách làm, sản phẩm, kết quả, người phụ trách, nguồn lực và thời gian thực hiện; đến năm 2030, 100% xã, phường, đặc khu có ít nhất 1 mô hình được triển khai thực tế, duy trì ổn định và có kết quả được kiểm chứng..

Kế hoạch cũng định hướng nhiều mô hình thiết thực như “Nhà văn hóa mở - điểm sinh hoạt cộng đồng đa chức năng”, “Điểm văn hóa - thể thao liên thế hệ”, “Thư viện mở, không gian đọc linh hoạt và tủ sách cộng đồng”, “Sân chơi, bãi tập cộng đồng an toàn, xanh, thân thiện”, “Câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở tự quản”... Các mô hình được lựa chọn trên cơ sở điều kiện thực tế, nhu cầu của người dân và ưu tiên khai thác hiệu quả những thiết chế hiện có, tránh đầu tư dàn trải, hình thức.

Buổi luyện tập của đội văn nghệ người cao tuổi khu phố Liên Hòa 8 (phường Liên Hòa) tại sân nhà văn hóa khu phố.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được triển khai đồng bộ, gắn với những hoạt động thiết thực, phù hợp đặc điểm từng địa bàn và nhu cầu của người dân. Các tổ chức đoàn thể cũng tích cực vào cuộc, đưa nội dung xây dựng đời sống văn hóa trở thành việc làm thường xuyên trong mỗi gia đình, khu dân cư.

Cụ thể: Các cấp hội Phụ nữ gắn phong trào với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”, phong trào “Phụ nữ Quảng Ninh chung tay bảo vệ môi trường”, “Ngày Chủ nhật xanh”... Các cấp bộ Đoàn tích cực xã hội hóa các nguồn lực xây dựng sân chơi cho thiếu nhi, duy trì các CLB văn nghệ, thể thao trong thanh niên như bóng đá, bóng rổ, âm nhạc đường phố “Góc thanh xuân”...

Sự hưởng ứng tích cực của người dân đối với phong trào đã góp phần tạo chuyển biến trong đời sống văn hóa ở cơ sở. Năm 2026, toàn thành phố có 378.064/385.830 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 98%; 614/624 thôn, khu phố đạt danh hiệu văn hóa, đạt tỷ lệ 98,4%. Những kết quả đó tạo nền tảng để thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, gắn việc thực hiện phong trào với các chủ trương, định hướng mới, trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Qua đó, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, gìn giữ bản sắc và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Hội LHPN phường Cẩm Phả chăm sóc đường hoa khu dân cư trên địa bàn phường.

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở không chỉ là thực hiện các tiêu chí, danh hiệu hay tổ chức những hoạt động mang tính thời điểm, mà là quá trình bền bỉ vun đắp con người và môi trường văn hóa từ mỗi gia đình, khu dân cư. Khi những giá trị tốt đẹp trở thành nếp sống, khi người dân chủ động tham gia sáng tạo, gìn giữ và lan tỏa văn hóa, sự gắn kết cộng đồng ngày càng được củng cố, khơi dậy mạnh mẽ hơn. Đó cũng chính là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh quan trọng để Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững, xây dựng cộng đồng đoàn kết, văn minh và hạnh phúc.

Thực hiện: NGUYỄN DUNG

Trình bày: ĐỖ QUANG