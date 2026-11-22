Bóng đá châu Âu: PSG thêm tổn thất lực lượng, Roma thắng đậm nhờ 4 bàn của Malen

Loạt trận bóng đá châu Âu ngày 21/11 chứng kiến Paris Saint-Germain (PSG) tiếp tục gặp khó khăn về lực lượng khi Désiré Doué dính chấn thương đầu gối trong chiến thắng 3-2 trước Nice. Trong khi đó, Donyell Malen ghi 4 bàn giúp Roma thắng đậm Parma 5-1, Manchester City tiếp tục gây thất vọng tại Ngoại hạng Anh, còn Borussia Dortmund vươn lên dẫn đầu Bundesliga.

Desire Doue của PSG được cáng rời sân sau khi dính chấn thương trong trận đấu Ligue 1 giữa Nice và Paris Saint-Germain tại Nice, Pháp, ngày 21/11/2026. Ảnh: AP.

Ligue 1: PSG thắng ngược dòng nhưng mất thêm trụ cột

PSG giành chiến thắng 3-2 trên sân Nice để củng cố vị trí dẫn đầu Giải vô địch quốc gia Pháp (Ligue 1), nhưng phải trả giá bằng chấn thương của tiền đạo Désiré Doué.

Phút 39, cầu thủ 21 tuổi người Pháp bị khuỵu chân phải khi cố gắng che chắn bóng mà không có va chạm với đối phương. Doué đau đớn nằm sân, ôm đầu gối phải và sau đó phải rời sân bằng cáng. Trước khi gặp chấn thương, Doué đã ghi bàn thắng thứ hai của mình tại Ligue 1 mùa này, giúp PSG dẫn 2-1. Người vào thay anh, Ferran Torres, sau đó ghi bàn quyết định mang về chiến thắng cho đội khách.

HLV Luis Enrique cho biết PSG cần chờ kết quả kiểm tra y tế để xác định chính xác mức độ chấn thương, nhưng những hình ảnh ban đầu cho thấy tình trạng đáng lo ngại.

Chấn thương của Doué khiến danh sách cầu thủ phải nghỉ thi đấu tại PSG tiếp tục kéo dài. Trước đó, Khvicha Kvaratskhelia bị đứt dây chằng chéo trước đầu gối phải trong trận gặp Barcelona ngày 20/10, còn Ousmane Dembélé và Marquinhos đều gặp chấn thương cơ đùi. Dembélé đã trở lại thi đấu từ ghế dự bị trong hiệp hai trận gặp Nice.

Serie A: Malen ghi 4 bàn, Roma thắng đậm Parma

Tại Giải vô địch quốc gia Italy (Serie A), Roma có màn chạy đà ấn tượng trước cuộc đối đầu PSG ở Champions League khi đánh bại Parma 5-1 ngay trên sân khách.

Tiền đạo người Hà Lan Donyell Malen tỏa sáng với 4 bàn thắng ở các phút 39, 68, 77 và 90. Trong đó, hai bàn cuối cùng đến từ những pha kiến tạo của Wesley Franca. Gia nhập Roma từ Aston Villa vào mùa đông năm ngoái, Malen hiện dẫn đầu danh sách ghi bàn Serie A với 12 bàn sau 11 trận. Anh cũng đã ghi 4 bàn tại Champions League mùa này.

Roma đang đứng thứ hai tại Serie A và sẽ làm khách trên sân PSG vào ngày 25/11.

Ở các trận đấu khác, Lazio thắng Lecce 3-0 nhờ cú đúp của Tijjani Noslin, trong khi Como vượt qua Cagliari 2-0.

Ngoại hạng Anh: Man City nối dài chuỗi trận không thắng

Manchester City tiếp tục gây thất vọng khi hòa Fulham 1-1 trên sân nhà Etihad, kéo dài chuỗi trận không thắng tại Giải Ngoại hạng Anh lên con số 4.

Tiền vệ Elliot Anderson ghi bàn ở phút 57 giúp Man City giành lại một điểm. Kết quả này cũng chấm dứt chuỗi 20 trận thua liên tiếp của Fulham trước đội bóng thành Manchester trên mọi đấu trường kể từ năm 2012.

Man City hiện đứng thứ ba trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, đội đầu bảng Arsenal không thể tận dụng cơ hội gia tăng khoảng cách khi hòa Newcastle 2-2.

Chelsea thua đậm Leeds 1-4 và mất tiền vệ Moises Caicedo vì chấn thương. Bournemouth vươn lên vị trí thứ tư sau chiến thắng 2-0 trước Nottingham Forest.

Bundesliga: Dortmund vượt Bayern Munich để chiếm ngôi đầu

Tại Giải vô địch quốc gia Đức (Bundesliga), Borussia Dortmund vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau chiến thắng 1-0 trên sân Borussia Mönchengladbach. Felix Nmecha ghi bàn duy nhất ở phút 80, giúp Dortmund duy trì thành tích bất bại và tạo khoảng cách hai điểm với Bayern Munich sau 10 vòng đấu.

Trước đó một ngày, Bayern bị Cologne cầm hòa 1-1 và mất tiền đạo chủ lực Harry Kane vì chấn thương dây chằng mắt cá chân trái. Đội bóng xác nhận Kane đã phẫu thuật thành công nhưng sẽ phải nghỉ thi đấu nhiều tháng.

Freiburg cũng bắt kịp Bayern về điểm số sau chiến thắng 1-0 trước Elversberg nhờ bàn thắng của Igor Matanovic.

Ở các trận đấu còn lại, Bayer Leverkusen thắng Paderborn 4-0 với cú đúp của Afonso Moreira, RB Leipzig đánh bại Union Berlin 5-1, còn Eintracht Frankfurt vượt qua Hoffenheim 1-0.