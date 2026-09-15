Hiện đại hóa quản lý, bảo đảm an ninh cửa khẩu, cảng biển

Trong không gian phát triển mới, công tác quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu của TP Quảng Ninh đang được đổi mới theo hướng hiện đại, chủ động và hiệu quả hơn. Đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng thời phát huy sức mạnh của nhân dân, Bộ đội Biên phòng thành phố vừa giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới, vừa góp phần tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho giao thương và phát triển kinh tế - xã hội.

CBCS Đồn BPCK Cảng Hòn Gai phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra, giám sát tại khu vực Cảng Cái Lân.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn Gai quản lý địa bàn có lưu lượng phương tiện, thuyền viên và hành khách qua lại lớn. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã làm thủ tục xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, chuyển cảng cho gần 2.100 phương tiện, gần 97.000 thuyền viên và hơn 116.000 lượt hành khách.

Để bảo đảm hoạt động cửa khẩu diễn ra thông suốt, Đảng ủy, Chỉ huy Đồn duy trì nghiêm chế độ trực, khai thác hiệu quả hệ thống biên phòng điện tử, bảo đảm việc tiếp nhận, xử lý thủ tục được thực hiện liên tục. Trung tá Phan Văn Quân, Đội trưởng Đội Thủ tục, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn Gai, cho biết: Đơn vị bố trí cán bộ trực trên hệ thống 24/7, kể cả ngày lễ, Tết. Nhờ đó, các thủ tục hành chính của doanh nghiệp, hành khách được tiếp nhận, xử lý liên tục, góp phần duy trì hoạt động cửa khẩu thông suốt.

Chuyển đổi số đã giúp thời gian xử lý mỗi bộ hồ sơ tại Đồn BPCK Cảng Hòn Gai giảm từ 1 đến 2 tiếng xuống còn 15 phút.

Anh Lưu Anh Tuấn, đại diện Công ty Cổ phần Thương mại và Logistics B&D, cho biết: Việc khai hồ sơ trực tuyến 24/7 giúp doanh nghiệp không còn phụ thuộc vào giờ hành chính; các cơ quan, đơn vị có thể phối hợp xử lý đồng thời, rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết. Nếu trước đây một bộ hồ sơ có thể mất 1-2 giờ, nay thời gian xử lý chỉ còn khoảng 15 phút.

Cùng với tạo thuận lợi cho giao thương, nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền biên giới luôn được đặt lên hàng đầu. Địa bàn quản lý của Đồn không chỉ có khu vực cửa khẩu cảng mà còn tập trung lượng lớn phương tiện phục vụ du lịch trên vịnh Hạ Long và ngư dân hoạt động trên biển. Đặc thù địa bàn rộng, phương tiện và con người thường xuyên di chuyển đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn.

Từ thực tế đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn Gai đã ứng dụng công nghệ để mở rộng các kênh tiếp nhận thông tin từ nhân dân. Mã QR hòm thư tố giác tội phạm ẩn danh được tuyên truyền, hướng dẫn đến du khách, thuyền trưởng, thuyền viên và người dân. Qua đó, các thông tin liên quan đến an ninh, trật tự được tiếp nhận nhanh chóng, tạo thêm một kênh phối hợp hiệu quả giữa lực lượng biên phòng và quần chúng nhân dân.

Từ đầu năm đến nay, Đồn BPCK Cảng Hòn Gai đã làm thủ tục xuất nhập khẩu cho 22.788.875 tấn hàng hóa.

Ông Nguyễn Tiến Bình, Thuyền trưởng tàu QN 9989, cho rằng việc sử dụng mã QR để phản ánh thông tin phù hợp với thói quen sử dụng điện thoại thông minh hiện nay, thuận tiện và thiết thực đối với người dân, thuyền viên và du khách.

Từ nguồn tin của quần chúng, cùng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị chủ động phát hiện, ngăn chặn vi phạm ngay từ cơ sở. Từ đầu năm đến nay, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn Gai đã phát hiện, xử lý 14 vụ với 14 đối tượng và 14 phương tiện vi phạm pháp luật, không để phát sinh điểm nóng trên địa bàn. Đại úy Nguyễn Sĩ Thịnh, Đội trưởng Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn Gai, cho biết, mã QR tạo thêm một kênh thông tin nhanh, giúp đơn vị tiếp nhận, xác minh và xử lý kịp thời các vụ việc, góp phần giữ vững an ninh, trật tự từ sớm, từ xa.

CBCS Đồn BPCK Cảng Hòn Gai hướng dẫn du khách phản ánh thông tin qua hòm thư phòng chống tội phạm ẩn danh của đơn vị.

Không chỉ tại Hòn Gai, các đơn vị BĐBP trên địa bàn Quảng Ninh đang đẩy mạnh cải cách thủ tục, ứng dụng công nghệ trong quản lý tại các cửa khẩu cảng biển. Từ đầu năm đến nay, các đơn vị đã làm thủ tục cho trên 3.000 lượt tàu cùng hàng triệu tấn hàng hóa, hàng chục nghìn lượt thuyền viên và hành khách quốc tế, góp phần bảo đảm hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu diễn ra thuận lợi, an toàn.

Theo Trung tá Nguyễn Mạnh Đạt, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn Gai, thời gian tới, đơn vị tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP thành phố, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và các phần mềm nghiệp vụ; tăng cường số hóa quản lý phương tiện, thuyền viên, dữ liệu xuất nhập cảnh, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn thông tin.

CBCS Đồn BPCK Cảng Hòn Gai tuyên truyền, hướng dẫn nhân viên làm việc tại cảng bến, tàu du lịch sử dụng mã QR hòm thư tố giác tội phạm ẩn danh.

Trong bối cảnh giao thương, du lịch và xuất nhập cảnh ngày càng phát triển, yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý cửa khẩu không chỉ là nhanh hơn, thuận tiện hơn, mà còn phải an toàn, chặt chẽ và chủ động hơn. Việc kết hợp chuyển đổi số với xây dựng thế trận biên phòng toàn dân đang tạo thêm công cụ, phương thức để BĐBP Quảng Ninh nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, đồng thời góp phần xây dựng môi trường thuận lợi cho giao thương, du lịch và phát triển kinh tế - xã hội trong không gian phát triển mới của thành phố.