Đoàn giám sát HĐND thành phố làm việc tại phường Vàng Danh về quản lý, sử dụng tài sản công

Ngày 10/9, Đoàn giám sát của HĐND thành phố do đồng chí Vũ Ngọc Hà, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn giám sát, Tổ phó Tổ giám sát số 1 đã giám sát tại phường Vàng Danh về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong bố trí, sắp xếp, xử lý, quản lý, sử dụng tài sản công, trụ sở làm việc sau sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị trên địa bàn Quảng Ninh. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Đoàn giám sát HĐND thành phố khảo sát thực tế tại phường Vàng Danh về công tác quản lý, sử dụng tài sản công, trụ sở làm việc sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Theo báo cáo của UBND phường Vàng Danh, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND phường đã ban hành 33 văn bản liên quan đến công tác kiểm kê tài sản công; xử lý tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp dôi dư, không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả hoặc không đúng mục đích.

Tại thời điểm ngày 1/7/2025, tổng số tài sản trên địa bàn phường gồm 17 cơ sở nhà, đất, trụ sở làm việc (không bao gồm cơ sở nhà, đất là kết cấu hạ tầng chợ và hạ tầng văn hóa, thể thao), 1 ô tô và 135 tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư. Đến ngày 30/6/2026, số cơ sở nhà, đất, trụ sở làm việc tăng lên 20 cơ sở, ô tô tăng lên 3 chiếc.

Đối với các cơ sở nhà, đất đã được phê duyệt phương án và tổ chức thực hiện xử lý, có 57 cơ sở tiếp tục được giữ lại làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; 1 cơ sở được điều chuyển cho cơ quan, đơn vị, địa phương khác quản lý; 7 cơ sở thực hiện thu hồi, bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, phá dỡ, hủy bỏ hoặc điều chỉnh quy hoạch để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, tái định cư.

Quang cảnh buổi giám sát.

Trong công tác tiếp nhận, quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau sắp xếp, UBND phường Vàng Danh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu về nhà, đất, đối chiếu với hồ sơ địa chính và hồ sơ quyết toán để theo dõi, hạch toán, đánh giá tài sản, bảo đảm đúng quy định.

Tuy nhiên, một số trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp được hình thành từ nhiều năm, qua nhiều lần sửa chữa, nâng cấp; hồ sơ quản lý tài sản tại các đơn vị chưa được cập nhật đầy đủ. Một số hồ sơ như dự toán, thiết kế, hoàn công, quyết toán công trình bị thất lạc, gây khó khăn trong việc xác định nguyên giá và giá trị còn lại của tài sản. Do đó, đối với một số công trình, việc xác định giá trị hiện vẫn phải căn cứ vào số liệu đang theo dõi trên sổ kế toán của đơn vị, chưa bảo đảm đầy đủ tính chính xác…

Tại buổi giám sát, các đại biểu đề nghị phường Vàng Danh làm rõ một số nội dung liên quan đến tiêu chuẩn, định mức; hồ sơ pháp lý của các cơ sở nhà, đất; việc thu hồi vật tư trong quá trình thanh lý tài sản. Đồng thời, các đại biểu đề nghị làm rõ việc sử dụng kinh phí duy tu, bảo dưỡng các công trình; kết quả và tình hình thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán nhà nước, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài sản công; công tác bàn giao các trụ sở công an phường…

Đại diện UBND phường Vàng Danh đã trao đổi, làm rõ các nội dung đại biểu quan tâm; đồng thời tiếp thu ý kiến để bổ sung, hoàn thiện báo cáo.