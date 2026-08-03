Chấm dứt cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ, không bảo đảm trước ngày 31/10/2026

UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 3342/UBND-TC yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý hoạt động giết mổ động vật, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thú y, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và phòng, chống dịch bệnh.

Theo đó, các địa phương phải chủ động rà soát, bố trí quỹ đất, thu hút đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ tập trung. Đối với những địa bàn chưa có cơ sở giết mổ tập trung, được xem xét bố trí từ 1-2 điểm giết mổ tập trung tạm thời có điều kiện. Đồng thời, khẩn trương thống kê, phân loại các cơ sở giết mổ trên địa bàn, xây dựng lộ trình chấm dứt hoạt động đối với các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, không bảo đảm điều kiện, hoàn thành trước ngày 31/10/2026.

Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện nhiều sai phạm tại lò mổ lợn tại phường Việt Hưng, Quảng Ninh. Ảnh: Quốc Xã (CTV)

UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương thành lập tổ kiểm tra liên ngành, tăng cường kiểm tra thường xuyên và đột xuất; kiên quyết đình chỉ, chấm dứt hoạt động đối với các điểm giết mổ trái phép, không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và phòng, chống dịch bệnh. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ giết mổ động vật chuyển vào hoạt động tại các cơ sở giết mổ tập trung.

Riêng các phường Hà Tu và Quang Hanh được giao rà soát, bố trí quỹ đất phù hợp để di dời cơ sở giết mổ tập trung hiện không còn đáp ứng yêu cầu về khoảng cách theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các địa phương lựa chọn địa điểm, thẩm định điều kiện cơ sở giết mổ tập trung; chủ trì kiểm tra liên ngành, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và tham mưu cơ chế, chính sách phát triển hệ thống cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn.

Các sở, ngành liên quan phối hợp tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên sẽ là một trong những căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.