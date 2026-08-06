Chăm lo tốt hơn cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Sáng 6/8, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh tổ chức chương trình gặp mặt đại diện người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh nhân sự kiện 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam 10/8 (1961-2026) và tổng kết 5 năm phong trào “Vì nạn nhân chất độc da cam”. Dự chương trình có các đồng chí: Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Chí Thành, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh; Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương và 65 đại biểu đại diện cho những người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự chương trình gặp mặt.

Chương trình gặp mặt là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là dịp để tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội đối với công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học do chiến tranh gây ra; tiếp tục khơi dậy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần “Tương thân tương ái” của dân tộc, truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, nhân ái, nghĩa tình của người dân Vùng mỏ Quảng Ninh anh hùng.

Đây cũng là hoạt động ý nghĩa nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, là dịp để mỗi cán bộ, hội viên, người có công với cách mạng bị nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh trên địa bàn tỉnh gặp gỡ, ôn lại quá khứ hào hùng, chia sẻ kinh nghiệm, nghị lực vượt khó vươn lên, cùng nhau sẻ chia, xoa dịu nỗi đau da cam và tri ân nghĩa tình những đồng đội đã anh dũng hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, phát biểu tại chương trình.

Hiện toàn tỉnh có 4.194 hội viên nhiễm chất độc da cam/dioxin đang được hưởng trợ cấp thường xuyên hằng tháng từ ngân sách nhà nước. Trong đó, 3.535 người là người trực tiếp tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và 659 người là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Giai đoạn 2021-2026, phong trào “Vì nạn nhân chất độc da cam” trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội trong chăm lo người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin. Trong 5 năm, Hội đã huy động hơn 23,6 tỷ đồng tiền và hiện vật quy đổi để chăm lo nạn nhân chất độc da cam nhân dịp Tết Nguyên đán, Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam 10/8 và hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở, trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng cho các nạn nhân mắc bệnh nặng.

Công tác chăm sóc sức khỏe được triển khai thường xuyên, toàn diện với gần 1.500 lượt nạn nhân được hỗ trợ khám, chữa bệnh, giải độc và phục hồi chức năng, 647 nạn nhân được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, 1.125 người trực tiếp chăm sóc nạn nhân được tặng thẻ bảo hiểm y tế... Cũng trong giai đoạn này, Quảng Ninh đã bố trí hơn 98,6 tỷ đồng để hỗ trợ nạn nhân và thực hiện các chính sách đặc thù của tỉnh. Đây là nguồn lực quan trọng, bảo đảm việc chăm lo cho nạn nhân được thực hiện thường xuyên, ổn định và lâu dài.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tặng quà cho người trực tiếp hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/dioxin tại buổi gặp mặt.

Những phần quà được trao trong chương trình có ý nghĩa lớn nhằm sẻ chia, xoa dịu nỗi đau da cam và tri ân nghĩa tình những người đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nhờ những chính sách thiết thực cùng nguồn lực được huy động hiệu quả, đời sống của nhiều nạn nhân từng bước được cải thiện. Qua khảo sát của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh (nay là Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh), năm 2025, toàn tỉnh không còn hội viên nhiễm chất độc da cam/dioxin thuộc diện hộ nghèo.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, khẳng định, chăm lo người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học không chỉ là thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng, mà còn là trách nhiệm chính trị, đạo lý và nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh đối với những người đã hi sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh qua các thời kỳ; biểu dương Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã chủ động tiếp nhận nhiệm vụ, bảo đảm công tác chăm lo, hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân được thực hiện liên tục, hiệu quả. Đồng thời, trân trọng sự chung tay của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong công tác chăm lo nạn nhân chất độc da cam; bày tỏ sự cảm phục trước ý chí, nghị lực vượt khó của các thương, bệnh binh và gia đình nạn nhân, những người vẫn luôn giữ vững phẩm chất, bản lĩnh của người chiến sĩ cách mạng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các cơ quan, đơn vị, tổ chức tặng quà cho đại biểu đại diện cho những người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh.

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Chữ thập đỏ và các địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về khắc phục hậu quả chất độc hóa học; xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với thực hiện chính sách đối với người có công và bảo đảm an sinh xã hội.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và gia đình nạn nhân; thường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình đời sống để có giải pháp hỗ trợ phù hợp, nhất là đối với các trường hợp còn nhiều khó khăn, bảo đảm không để sót đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng chính sách.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cũng yêu cầu phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Hội Chữ thập đỏ trong huy động nguồn lực xã hội; ưu tiên chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, hỗ trợ sinh kế, cải thiện điều kiện sống cho nạn nhân theo hướng bền vững; đồng thời tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nhân rộng các mô hình hiệu quả, những tấm gương vượt khó và nghĩa cử nhân văn, để phong trào "Vì nạn nhân chất độc da cam" ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trao tặng 65 suất quà tới đại biểu đại diện người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh.