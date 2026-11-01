Du thuyền Quảng Ninh liên tiếp được vinh danh tại các giải thưởng quốc tế

Du thuyền trên vịnh Hạ Long ngày càng khẳng định chất lượng khi liên tiếp được các giải thưởng quốc tế công nhận. Mới đây, du thuyền Grand Pioneers Halong Bay Cruise vừa được trao 4 giải thưởng quốc tế.

Du thuyền Grand Pioneers Halong Bay Cruise ba năm liên tiếp được vinh danh tại World Cruise Awards, giai đoạn 2024 -2026.

Trong đó, tại Giải thưởng Du lịch cao cấp thế giới - World Luxury Travel Awards, du thuyền Grand Pioneers Halong Bay Cruise đạt 2 danh hiệu gồm: Du thuyền có trải nghiệm thiết kế riêng tốt nhất châu Á và Du thuyền nghỉ dưỡng tốt nhất châu Á. Tại Giải thưởng Du thuyền thế giới - World Cruise Awards, đơn vị tiếp tục đạt 2 danh hiệu: Hãng du thuyền xanh tốt nhất thế giới và Hãng du thuyền tốt nhất châu Á. Đây là năm thứ ba liên tiếp thương hiệu du thuyền này được vinh danh tại World Cruise Awards.

Kết quả này ghi nhận định hướng phát triển du thuyền nghỉ dưỡng cao cấp gắn với phát triển bền vững, bảo vệ môi trường biển. Du thuyền đã ứng dụng một số giải pháp như hệ thống làm mát bằng nước biển, động cơ phát thải thấp và công nghệ xử lý nước thải. Những giải pháp này hướng đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và giảm thiểu tác động đến môi trường biển.

Việc liên tiếp được vinh danh tại các giải thưởng quốc tế khẳng định hiệu quả định hướng phát triển sản phẩm du lịch cao cấp của Quảng Ninh. Đây cũng là cơ sở để ngành du lịch tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, thu hút phân khúc khách có mức chi tiêu cao và nâng cao sức cạnh tranh cho điểm đến.

Ra mắt từ cuối năm 2023, Grand Pioneers Halong Bay Cruise là hãng du thuyền lưu trú ngủ đêm đầu tiên của Việt Nam sử dụng công nghệ đóng du thuyền cao cấp tiêu chuẩn quốc tế và hoàn toàn do Việt Nam thực hiện, từ khâu thiết kế, thi công, vận hành. Đồng thời, Grand Pioneers cũng là đội du thuyền đầu tiên của Việt Nam hoạt động được trên khắp vùng nước ven biển thuộc lãnh hải Việt Nam theo tiêu chuẩn cấp tàu VR-SB.