Chủ động phòng ngừa, đẩy lùi ma túy từ cơ sở

Trước diễn biến phức tạp của tội phạm và tệ nạn ma túy, Quảng Ninh đang tăng cường các giải pháp phòng ngừa ngay từ địa bàn dân cư, gắn với trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân.

Phường Cẩm Phả hiện có trên 61.000 người, 20 khu phố, là địa bàn đông dân, tình hình an ninh, trật tự còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cấp ủy, chính quyền phường tập trung kiện toàn lực lượng, tăng cường nắm địa bàn, quản lý các nhóm có nguy cơ, đồng thời huy động các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cùng tham gia phòng, chống ma túy.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cẩm Phả Hoàng Việt Dũng, địa phương xác định đây là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị và toàn dân, không riêng gì lực lượng Công an. Phường đã đẩy mạnh tuyên truyền trong khu dân cư, trường học; đưa Mini Zalo App vào vận hành để tiếp nhận thông tin, tố giác tội phạm; phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong nắm tình hình, phát hiện và phản ánh những biểu hiện nghi vấn. Phường chú trọng quản lý người nghiện, cai nghiện và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Hằng năm, phường bố trí kinh phí hỗ trợ người sau cai tái hòa nhập cộng đồng.

Cán bộ Công an phường Cẩm Phả tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn. Ảnh: Công an phường Cẩm Phả cung cấp

Thượng tá Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Công an phường Cẩm Phả, cho biết: Hiện trên địa bàn có 510 đối tượng có tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy. Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an phường đã tiếp nhận và phát hiện 34 tin báo về tội phạm ma túy; đã khởi tố 34 vụ án hình sự về ma túy và đang tiếp tục giải quyết 2 vụ án do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) chuyển giao. Đáng chú ý, trên địa bàn hiện không còn các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; từ đầu năm 2026 đã phát hiện 11 trường hợp nghiện ma túy mới.

Những vấn đề đặt ra tại Cẩm Phả cũng là yêu cầu chung đối với công tác phòng, chống ma túy trên toàn tỉnh trong bối cảnh hiện nay. Tội phạm ma túy tiếp tục thay đổi phương thức, thủ đoạn, trong khi sự xuất hiện của các loại ma túy mới và việc lợi dụng không gian mạng làm gia tăng khó khăn cho công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý. Ngày 26/6/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

Chỉ thị số 05-CT/TU xác định công tác phòng, chống ma túy là trách nhiệm của toàn xã hội, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và vai trò nòng cốt, trực tiếp của lực lượng Công an cùng các lực lượng chuyên trách. Quan điểm xuyên suốt là lấy phòng ngừa làm then chốt, người dân là trung tâm, địa bàn cơ sở là trọng tâm; giải quyết tội phạm, tệ nạn ma túy ngay từ thôn, khu, bản, không để phát sinh các đường dây, ổ nhóm, điểm phức tạp.

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Quảng Ninh tập trung đồng thời vào hai hướng là chặn “nguồn cung” và giảm “nguồn cầu”. Các lực lượng cần nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, nhất là trên tuyến biên giới, vùng biển, cửa khẩu, cảng biển và không gian mạng; đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy, không để các cơ sở kinh doanh có điều kiện bị lợi dụng để tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy. Ở cơ sở, trọng tâm là thường xuyên rà soát người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; nâng cao hiệu quả cai nghiện, quản lý sau cai, hỗ trợ đào tạo nghề, việc làm và tái hòa nhập cộng đồng.

Hằng năm, tỉnh phấn đấu kéo giảm bền vững tỷ lệ phát sinh người nghiện ma túy mới từ 5-10%; đến năm 2030, trên 50% số xã, phường, đặc khu đạt tiêu chí không ma túy và Quảng Ninh cơ bản đạt các tiêu chí của tỉnh không ma túy. Để đạt mục tiêu đó, yêu cầu đặt ra là các biện pháp phải thực sự bám địa bàn, bám dân, nhận diện sớm nguy cơ và xử lý ngay từ cơ sở. Khi từng khu dân cư được quản lý chặt hơn, người nghiện được phát hiện, hỗ trợ kịp thời và không gian hoạt động của tội phạm từng bước bị thu hẹp, mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy mới có nền tảng bền vững.