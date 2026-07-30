Xây dựng "phường không ma túy": Huy động sức mạnh tổng hợp từ cơ sở

Với đặc thù là địa bàn đông dân, nhiều lao động đến sinh sống, làm việc, phường Hà Lầm đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm từng bước xây dựng phường không ma túy.

Là địa bàn tập trung hoạt động khai thác than, thương mại, dịch vụ và nhiều lao động từ nơi khác đến sinh sống, làm việc, Hà Lầm luôn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy. Thực tế đó đòi hỏi công tác phòng, chống ma túy không chỉ dừng ở đấu tranh, xử lý mà phải bắt đầu từ việc nắm chắc địa bàn, quản lý đúng đối tượng ngay từ cơ sở.

Công an phường Hà Lầm phối hợp cùng cán bộ khu phố tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia phòng chống ma túy.

Tại khu Cao Thắng 1A, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phối hợp với cảnh sát khu vực thường xuyên rà soát, nắm tình hình, theo dõi biến động của từng trường hợp liên quan đến ma túy. Việc bám sát từng hộ dân giúp kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường, không để hình thành điểm, tụ điểm phức tạp.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Bí thư Chi bộ khu Cao Thắng 1A, cho biết: Lực lượng an ninh cơ sở được phân công theo dõi từng trường hợp, thường xuyên "đến từng ngõ, gõ từng nhà" để nắm tình hình, đồng thời vận động gia đình cùng phối hợp quản lý, giáo dục và hỗ trợ người có nguy cơ. Khi chính quyền, lực lượng chức năng và người dân cùng tham gia, công tác phòng ngừa được thực hiện ngay từ khu dân cư.

Pano tuyên truyền phòng, chống ma túy được lắp đặt tại khu Cao Thắng 1A, phường Hà Lầm, góp phần nâng cao nhận thức và huy động người dân tham gia xây dựng địa bàn không ma túy.

Cùng với việc ký cam kết không vi phạm pháp luật về ma túy đối với cán bộ, đảng viên và các hộ gia đình, công nghệ cũng được khai thác để hỗ trợ quản lý. Đến nay, 171 hộ dân và cơ sở kinh doanh đã đồng ý chia sẻ dữ liệu camera phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự; 21 camera tại các khu phố được lắp đặt hoặc khôi phục hoạt động. Phường cũng xây dựng đề án triển khai hệ thống camera AI, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát địa bàn.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an phường Hà Lầm phát hiện, xử lý hình sự 13 vụ với 18 đối tượng phạm tội về ma túy. Phường hiện quản lý 44 người nghiện các chất dạng thuốc phiện đang điều trị bằng Methadone, 14 người sau cai nghiện và 8 người sử dụng trái phép chất ma túy. Mỗi nhóm đối tượng đều được áp dụng biện pháp quản lý, giáo dục và hỗ trợ phù hợp theo quy định.

Tuy nhiên, xây dựng phường không ma túy không chỉ dừng ở việc phát hiện, xử lý tội phạm. Muốn giảm nguồn cầu và hạn chế tái nghiện, người sau cai phải có điều kiện ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng.

Sau khi trở về địa phương, anh Đào Duy Hoàng, khu Cao Thắng 1A, thường xuyên được Công an phường gặp gỡ, động viên. Theo anh, điều quan trọng nhất đối với người sau cai là có việc làm ổn định để không quay trở lại con đường cũ. "Người cai nghiện trở về với xã hội mà vẫn lêu lổng, không có công ăn việc làm thì rất dễ quay lại con đường cũ. Phải có việc làm ổn định thì mới có điều kiện từ bỏ ma túy" - anh Hoàng chia sẻ.

Mô hình camera AI được công an phường vận động nhân dân tham gia góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Từ thực tế đó, Hà Lầm tập trung triển khai có hiệu quả kế hoạch thực hiện Đề án 189 của Công an tỉnh về tăng cường quản lý, giáo dục, dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm, vay vốn tín dụng và tái hòa nhập cộng đồng cho người cai nghiện ma túy. Công an phường phối hợp với MTTQ, các đoàn thể và doanh nghiệp tư vấn chính sách, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn và đồng hành cùng người sau cai trong quá trình ổn định cuộc sống.

Dù vậy, công tác này vẫn còn không ít khó khăn. Nhiều người sau cai chưa có việc làm ổn định, điều kiện kinh tế khó khăn hoặc thiếu sự đồng hành của gia đình; việc xác định tình trạng nghiện đối với một số loại ma túy tổng hợp còn gặp vướng mắc; một bộ phận người dân vẫn e ngại khi cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng.

Theo Trung tá Đinh Mạnh Hùng, Phó trưởng Công an phường Hà Lầm, phường xác định phải thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ: Kiên quyết đấu tranh với tội phạm về ma túy và hỗ trợ người nghiện, người sau cai tái hòa nhập cộng đồng. Chỉ khi quản lý chặt địa bàn, giảm phát sinh người sử dụng mới và hạn chế tái nghiện thì mục tiêu xây dựng phường không ma túy mới đạt được một cách thực chất.