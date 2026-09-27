Thanh niên nói không với ma túy

Hiện nay đang xuất hiện ngày càng nhiều những loại ma tuý mới, ma tuý “núp bóng” thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử… tác động tiêu cực đến đời sống xã hội, đặc biệt là giới trẻ. Vì vậy, công tác phòng ngừa, giáo dục và trang bị kiến thức, kỹ năng cho đoàn viên thanh niên cần được chú trọng thường xuyên, với sự đồng hành của gia đình, nhà trường và cộng đồng. Qua đó giúp đoàn viên thanh niên nhận diện nguy cơ, chủ động phòng tránh, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, không ma túy.

Đưa kiến thức đến gần hơn với thanh niên

Cùng với sự xuất hiện ngày càng đa dạng của các loại ma túy, tình trạng sử dụng ma túy tiếp tục gây ra những hệ lụy đối với đời sống xã hội, trong đó đoàn viên thanh niên là một trong những nhóm cần được quan tâm phòng ngừa. Đáng chú ý, một bộ phận thanh niên còn thiếu kiến thức về tác hại của ma túy, nhất là ma túy tổng hợp và các chất gây nghiện, dễ dẫn đến tâm lý chủ quan, tò mò, thử nghiệm.

Trước thực tế đó, các cấp bộ đoàn xác định tuyên truyền, giáo dục, trang bị kiến thức và kỹ năng phòng, chống ma túy cho đoàn viên thanh niên là nhiệm vụ thường xuyên, cần được triển khai bằng những hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Quảng Ninh) giới thiệu đặc điểm nhận diện một số loại ma túy cho ĐVTN tại hội nghị tập huấn công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trong ĐVTN, học sinh, sinh viên do Đoàn Thanh niên UBND thành phố tổ chức.

Đầu tháng 9 vừa qua, Hội nghị tập huấn công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trong đoàn viên thanh niên học sinh, sinh viên với chuyên đề “Phòng, chống ma túy trong đoàn viên, sinh viên” do Đoàn Thanh niên UBND thành phố tổ chức, đã thu hút hơn 300 đoàn viên thanh niên tham gia. Không khí hội nghị diễn ra sôi nổi không chỉ bởi những kiến thức, thông tin được báo cáo viên cung cấp, mà còn từ sự trao đổi, tương tác trực tiếp giữa báo cáo viên và đoàn viên thanh niên.

Nguyễn Văn Khánh (lớp Cao đẳng hướng dẫn du lịch 1-K11, Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh) chia sẻ: Tôi thấy các tình huống báo cáo viên đưa ra rất cụ thể, gần với thực tế, dễ hiểu. Qua những tình huống được nêu ra như bị rủ rê sử dụng chất lạ, nhận giữ đồ cho người khác, hay gặp lời mời thử các sản phẩm không rõ nguồn gốc, chúng tôi đã biết cách nhận diện nguy cơ và xử lý phù hợp. Tôi nghĩ những kiến thức này rất cần thiết, bởi nếu gặp tình huống tương tự, chúng tôi sẽ biết cách từ chối và bảo vệ mình thay vì tò mò hoặc chủ quan.

Theo Bí thư Đoàn Thanh niên UBND thành phố Vũ Thị Thùy Linh, Đoàn Thanh niên UBND thành phố đã phối hợp với lực lượng công an và các sở, ngành liên quan tham gia tuyên truyền, trực tiếp làm báo cáo viên tại các hội nghị. Nội dung tuyên truyền được cụ thể hóa bằng những tình huống, vụ việc thực tế để đoàn viên thanh niên dễ tiếp cận, dễ nhớ. Đặc biệt, tại các liên hoan đội tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội, học sinh, sinh viên không chỉ thi tìm hiểu kiến thức, mà còn tham gia sân khấu hóa các tình huống, qua đó chủ động thể hiện cách nhận diện, xử lý trước những nguy cơ trong thực tế.

Đoàn Thanh niên UBND thành phố tổ chức hội nghị tập huấn công tác phòng, chống tệ nạn xã hội cho ĐVTN các cơ sở đoàn khối trường học tháng 5/2026.

Cách làm này được Đoàn Thanh niên UBND thành phố duy trì bằng nhiều hoạt động trong năm, như: Tổ chức hội nghị tập huấn công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trong đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên khối trường học vào dịp đầu năm học mới; tổ chức Liên hoan các đội tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội nhân dịp Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11)... Mỗi hoạt động được lựa chọn cách thể hiện khác nhau, từ giao lưu, thi tìm hiểu, đến sân khấu hóa, để kiến thức pháp luật đến với đoàn viên thanh niên một cách tự nhiên, gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ.

Với lực lượng thanh niên công nhân đông đảo, phần lớn sinh hoạt tập trung tại các khu nhà ở, khu tập thể của các đơn vị, Đoàn Than Quảng Ninh lựa chọn cách tiếp cận sát với địa bàn. Toàn Đoàn đã thành lập duy trì hơn 30 đội hình thanh niên xung kích, thường xuyên kiểm tra hoạt động tại các khu chung cư, khu tập thể.

Bên cạnh đó, tăng cường truyền thông về tác hại của bia, rượu, thuốc lá, các chất kích thích và kiến thức phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội cho đoàn viên thanh niên thông qua các lớp tập huấn với chủ đề “Thanh niên công nhân nói không với tội phạm, tệ nạn xã hội”, “Thanh niên công nhân nói không với ma túy” và chỉ đạo các cơ sở đoàn triển khai ký cam kết ngay từ đầu năm.

ĐVTN tham gia giải chạy phong trào “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy" tại Quảng trường 30/10 (tháng 6/2026).

Không chỉ trực tiếp tuyên truyền tại trường học, cơ quan, đơn vị, hay khu dân cư, các cấp bộ đoàn còn mở rộng không gian phòng ngừa trên môi trường số. Hiện 100% cơ sở đoàn duy trì fanpage, nhóm facebook, zalo; nhiều đơn vị mở rộng hoạt động trên tiktok, đồng thời đa dạng hóa cách truyền tải thông tin bằng video ngắn, infographic, hình ảnh trực quan. Các nội dung về phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội, phòng ngừa tội phạm và kỹ năng tự bảo vệ được cập nhật thường xuyên, phù hợp với thói quen tiếp nhận thông tin của giới trẻ.

Trong 5 năm qua, toàn đoàn đã tổ chức trên 3.500 hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho hơn 300.000 lượt đoàn viên thanh niên, tập trung vào các nội dung: Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, mua bán người, an toàn giao thông... với nhiều hình thức sáng tạo, hiệu quả.

Tạo “lá chắn” từ mỗi cơ sở đoàn

Từ tuyên truyền, giáo dục, các cấp bộ đoàn đưa công tác phòng, chống ma túy vào những mô hình cụ thể, gắn với từng nhóm đối tượng đoàn viên thanh niên. Cũng tại hội nghị tập huấn đã kể trên, Đoàn Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh đã ký cam kết triển khai mô hình “Chi đoàn không có đoàn viên vi phạm pháp luật về ma túy và tệ nạn xã hội”.

Theo đó, mô hình hướng tới xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của đoàn viên, học sinh, sinh viên; đồng thời phát huy vai trò của mỗi chi đoàn, đoàn viên thanh niên trong chủ động phòng ngừa, phát hiện và kịp thời tuyên truyền, nhắc nhở trước những nguy cơ liên quan đến ma túy và tệ nạn xã hội.

Học sinh Trường THPT Bình Liêu (xã Bình Liêu) ký cam kết chấp hành pháp luật, nói không với ma túy và tệ nạn xã hội.

Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh Phạm Thị Hòa cho biết: Để mô hình đi vào thực chất, Đoàn trường xác định đoàn viên thanh niên là chủ thể của hoạt động phòng ngừa. Trên cơ sở đó, các chi đoàn lồng ghép tuyên truyền về tác hại của ma túy, kỹ năng nhận diện và phòng tránh các hành vi có nguy cơ vi phạm pháp luật trong các buổi sinh hoạt định kỳ, trên các trang mạng xã hội; khuyến khích đoàn viên thanh niên chủ động chia sẻ thông tin chính thống, nhắc nhở bạn bè khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Cùng với đó, Đoàn trường tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống của học sinh, sinh viên nhằm kịp thời trao đổi, hỗ trợ những trường hợp có biểu hiện nguy cơ. Qua đó, mỗi đoàn viên thanh niên không chỉ tự bảo vệ mình, mà còn chủ động tham gia phòng ngừa hiệu quả.

Cùng với đó, mô hình “Phiên tòa giả định” cũng được các cơ sở đoàn triển khai hiệu quả trong thời gian qua. Thông qua việc tái hiện các vụ việc, tình huống cụ thể, đoàn viên thanh niên có cơ hội tiếp cận quy định pháp luật một cách sinh động, hiểu rõ hơn những hậu quả pháp lý và hệ lụy của hành vi vi phạm liên quan đến tệ nạn xã hội. Đặc biệt với các vụ việc liên quan đến ma túy, hình thức này giúp thanh niên hiểu rõ hơn ranh giới pháp luật trong những hành vi như: Tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tổ chức hoặc sử dụng trái phép chất ma túy, từ đó nâng cao ý thức chấp hành và chủ động phòng ngừa.

Từ những mô hình cụ thể, đến các hoạt động tuyên truyền thường xuyên, tổ chức đoàn tiếp tục khẳng định vai trò trong công tác giáo dục pháp luật, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội cho đoàn viên thanh niên. Khi tinh thần phòng ngừa được lan tỏa từ mỗi chi đoàn, mỗi nhà trường đến từng đoàn viên thanh niên, sẽ góp phần tạo dựng môi trường học tập, sinh hoạt an toàn, lành mạnh; chung sức thực hiện thành công mục tiêu đạt ra tại Nghị quyết số 17-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững, là: Phấn đấu 100% đoàn viên, học sinh, sinh viên, học viên sinh sống, học tập trên địa bàn thành phố không mắc các tệ nạn xã hội về ma tuý, cờ bạc, mại dâm.