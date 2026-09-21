Giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa trước ngày 25/9

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết, về vấn đề thiếu sách giáo khoa, ngay trong sáng nay (21/9), Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ đã họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ ngành có liên quan để bảo đảm giải quyết dứt điểm trước 25/9/2026 với các giải pháp rất cụ thể.

Thông tin trên được Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nêu tại phiên họp chiều 21/9, khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8/2026.

Báo cáo do Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga trình bày nêu rõ, cử tri và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của cả nhiệm kỳ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Cử tri và nhân dân đặc biệt đánh giá cao việc kịp thời tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị; các hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027, hoạt động chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người dân gặp khó khăn và các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn"...

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga trình bày báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Về hoạt động của Quốc hội, cử tri và nhân dân cả nước quan tâm sâu sắc tới kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; mong muốn chương trình, các nội dung đưa ra trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 tiếp tục hoàn thiện pháp luật về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản theo hướng đồng bộ, minh bạch, giảm thủ tục và khơi thông nguồn lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Cử tri và nhân dân lo lắng về chất lượng bữa ăn bán trú của học sinh

Bên cạnh những kết quả đạt được, cử tri và nhân dân quan tâm, lo lắng về tình trạng văn bản hướng dẫn còn phức tạp, phân tán, gây khó cho cơ sở trong tổ chức thực hiện; thiếu sách giáo khoa ở các cấp học trước và sau ngày khai giảng ở một số địa phương; về chất lượng bữa ăn bán trú của học sinh; các chính sách chăm lo học sinh, giáo dục văn hóa, đạo đức, lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ; điều kiện dạy, học; các khoản thu đầu năm học; bảo đảm an toàn cho học sinh đến trường.

Cử tri cũng quan tâm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đất đai, môi trường, vật liệu xây dựng và điều chỉnh một số dự án; việc rà soát, xử lý tiền chi sai chế độ nghỉ việc, hưởng chế độ theo Nghị định 178 và Nghị định số 67 của Chính phủ; thẻ bảo hiểm y tế hết hạn trong khi đã thực hiện đóng tiền bảo hiểm y tế.

Vấn đề nữa khiến cử tri lo ngại là các vụ ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người vẫn tiếp tục xảy ra; các vụ cháy gây thiệt hại về người và tài sản trên xe khách giường nằm, khách sạn; một số cá nhân có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội lợi dụng uy tín cá nhân để kinh doanh, quảng cáo sai sự thật, che giấu doanh thu, vi phạm pháp luật thuế...

Tăng cường trách nhiệm của cơ sở giáo dục trong quản lý, tổ chức thực hiện bữa ăn học đường

Trên cơ sở phản ánh của cử tri, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương về một số nội dung sau:

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về nhân lực, phân cấp, phân quyền gắn với chuyển giao đầy đủ thẩm quyền, nhân lực, kinh phí, dữ liệu, công cụ thực hiện và phối hợp thực hiện nhiệm vụ, tránh tình trạng giao thêm nhiệm vụ nhưng cấp thực hiện không đủ điều kiện hoàn thành.

Các đại biểu dự phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Rà soát, ban hành và tham mưu ban hành chính sách, pháp luật trong lĩnh vực văn hóa và xã hội, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện, trong đó, có chính sách giáo dục văn hóa, đạo đức, lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ;

Tăng cường trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và của cơ sở giáo dục trong việc quản lý, tổ chức thực hiện bữa ăn học đường, nhất là nguồn thực phẩm, đơn vị cung cấp, thực đơn và suất ăn thực tế;

Đẩy nhanh kết nối, làm sạch và tái sử dụng dữ liệu, thực hiện nghiêm nguyên tắc không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin, giấy tờ cơ quan nhà nước đã có; duy trì các hình thức hỗ trợ trực tiếp, lưu động và tại nhà đối với người cao tuổi, người khuyết tật, người khó đi lại và người hạn chế kỹ năng số;

Tăng cường tổ chức triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật để người dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa rủi ro bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản từ một số cá nhân lợi dụng uy tín để kinh doanh, quảng cáo sai sự thật;

Tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy trên các phương tiện ô tô chở khách đường bộ, khách sạn. Xác minh việc người dân mặc dù đã đóng tiền nhưng không được gia hạn thẻ bảo hiểm y tế và xử lý nghiêm sai phạm (nếu có).

Bảo đảm giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa trước 25/9/2026

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải bày tỏ quan tâm đến vấn đề đã được đề cập trong Phiên giải trình do Ủy ban Văn hóa và Xã hội tổ chức ngày 20/9, đó là thiếu sách giáo khoa. Theo bà Nguyễn Thanh Hải, mặc dù thiếu cục bộ sách giáo khoa nhưng lại tập trung ở một số đầu sách và một số địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho rằng, vấn đề dự báo, thống kê về nhu cầu về sách giáo khoa hoàn toàn có thể làm sớm được. Việc thiếu sách giáo khoa khiến học sinh khó khăn trong học tập, phụ huynh mệt mỏi, bức xúc, thậm chí có tình trạng trục lợi, gom sách giáo khoa để bán với giá cao hơn.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải phát biểu ý kiến. (Ảnh: DUY LINH)

Để phục vụ hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, bà Nguyễn Thanh Hải đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có Báo cáo số lượng cụ thể về vấn đề này; rà soát cụ thể số lượng đầu sách thiếu và học sinh thiếu sách, cũng như các giải pháp để đảm bảo 100% học sinh có sách giáo khoa.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn cũng nhất trí cho rằng, tình trạng thiếu sách giáo khoa ở một số địa phương là nỗi lo lắng của các phụ huynh học sinh, cần sớm có sự phối để bảo đảm cung cấp đủ cho học sinh.

Phát biểu làm rõ vấn đề các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cho biết, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm và đã chỉ đạo rất sát sao để xử lý ngay các vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm. Cụ thể, đối với vấn đề sách giáo khoa, ngay trong sáng 21/9, Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ đã họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành có liên quan để bảo đảm giải quyết dứt điểm trước 25/9/2026.

“Giải pháp rất cụ thể, đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cần xác định sách giáo khoa như là hàng hóa thiết yếu để có cơ chế quản lý cung ứng kịp thời, kể cả việc rà soát cơ cấu giá, nâng cao chất lượng và tiếp tục giảm giá đối với sách giáo khoa”, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nêu rõ.

Phó Thủ tướng cũng cho biết, đối với vấn đề về truyền thụ kiến thức, coi trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử và ý thức tôn trọng pháp luật cho thế hệ trẻ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông, đồng thời tiếp tục rà soát, hoàn thiện bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất trong phạm vi toàn quốc, cùng với đổi mới phương pháp giảng dạy, thi và kiểm tra đánh giá. Trên cơ sở nghiên cứu thấu đáo, kỹ lưỡng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo công khai, minh bạch và đặc biệt phải có lộ trình để phụ huynh, học sinh có điều kiện chuẩn bị.

Khẩn trương thanh tra, kiểm tra việc cung cấp sách giáo khoa

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo giải quyết những nội dung cử tri quan tâm, kiến nghị, như: tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về nhân lực, phân cấp, phân quyền gắn với chuyển giao đầy đủ thẩm quyền, nhân lực, kinh phí, dữ liệu và công cụ thực hiện. Rà soát tích hợp đơn giản hóa văn bản hướng dẫn, đẩy nhanh kết nối, làm sạch, tái sử dụng dữ liệu, không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin, giấy tờ cơ quan Nhà nước đã có.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu kết luận phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương thanh tra, kiểm tra việc cung cấp sách giáo khoa và tăng cường kiểm tra các khoản thu đầu năm học, quản lý chặt chẽ suất ăn bán trú, bảo đảm an toàn cho học sinh. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có báo cáo thông tin để đại biểu Quốc hội có đầy đủ thông tin phục vụ tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội; tiếp tục rà soát các số liệu cụ thể đối với đầu sách thiếu, số lượng học sinh chưa tiếp cận sách giáo khoa...

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật để người dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa rủi ro bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản từ một số cá nhân lợi dụng uy tín để kinh doanh, quảng cáo sai sự thật. Tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy, rà soát xử lý dứt điểm các vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ đối với các dự án điện gió…