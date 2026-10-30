Chú trọng giáo dục trải nghiệm, định hướng nhân lực trong thời đại số

Thảo luận tại phiên họp ngày 30/10, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI về tình hình kinh tế - xã hội, đại biểu Hòa thượng Thích Thanh Quyết, ĐBQH thành phố Quảng Ninh cơ bản thống nhất với các báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Quốc hội; đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, chú trọng giáo dục lịch sử, văn hóa, đạo đức và định hướng phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ.

Đại biểu Hòa thượng Thích Thanh Quyết, ĐBQH thành phố Quảng Ninh phát biểu thảo luận tại hội trường.

Đánh giá về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đại biểu Hòa thượng Thích Thanh Quyết ghi nhận những nỗ lực của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các cấp chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, sản xuất, kinh doanh được quan tâm, việc làm và thu nhập của người dân được cải thiện. Đặc biệt, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với trên 334.000 căn nhà được hoàn thành cơ bản; các chủ trương về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân mở ra những động lực tăng trưởng mới. Các chính sách về giáo dục, y tế, trong đó có miễn học phí, hỗ trợ người học, được cử tri tin tưởng.

Đại biểu cũng đánh giá cao những thành tựu của Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Theo Hòa thượng, những kết quả này tiếp tục củng cố niềm tin vào các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, vừa đáp ứng nhu cầu thiết thực của nhân dân, vừa vun đắp nền tảng văn hóa, nhân văn cho sự phát triển lâu dài của đất nước.

Tập trung vào lĩnh vực giáo dục, Hòa thượng Thích Thanh Quyết đề nghị Chính phủ quan tâm bảo đảm đồng bộ các điều kiện thực hiện đổi mới giáo dục. Theo báo cáo thẩm tra, cả nước hiện còn thiếu hơn 72.000 phòng học bộ môn. Vì vậy, cần rà soát, ưu tiên đầu tư trường lớp, trang thiết bị, kinh phí vận hành và bố trí đủ đội ngũ giáo viên, tạo thêm cơ hội phát triển cho học sinh.

Đối với chủ trương huy động chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên tham gia các hoạt động giáo dục, đại biểu đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành liên quan tiếp tục tháo gỡ vướng mắc về điều kiện nhân sự, hợp đồng và kinh phí để sớm triển khai hiệu quả. Qua đó, mở rộng cơ hội cho học sinh phát triển toàn diện; khơi dậy năng lực, sở trường và động lực học tập.

Một nội dung được đại biểu đặc biệt nhấn mạnh là tăng cường giáo dục trải nghiệm lịch sử, di sản và văn hóa cho học sinh. Theo Hòa thượng, giá trị của hoạt động giáo dục này không chỉ nằm ở việc truyền đạt kiến thức mà còn góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, hình thành nhân cách, giúp người học hiểu và tự hào về cội nguồn, từ đó chuyển hóa nhận thức thành lối sống có trách nhiệm với xã hội.

Trong bối cảnh khoa học công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo, phát triển nhanh chóng và làm thay đổi yêu cầu về kỹ năng, phương pháp làm việc, Hòa thượng đề nghị Chính phủ quan tâm cập nhật, dự báo xu hướng ngành nghề trong tương lai để định hướng phát triển nguồn nhân lực phù hợp. Đồng thời, cần chú trọng những giá trị cân bằng trong thời đại số, không để con người quá phụ thuộc vào công nghệ mà xem nhẹ các giá trị tinh thần, văn hóa và những tương tác trực tiếp trong đời sống. Đại biểu nhấn mạnh, phát triển xã hội số cần song hành với gìn giữ những giá trị truyền thống, tạo nền tảng cho sự phát triển hài hòa, bền vững.

Đề cập đến công tác tuyên truyền, giáo dục công dân, Hòa thượng Thích Thanh Quyết cho rằng cần tăng cường thông tin, nâng cao nhận thức xã hội về ý nghĩa nhân đạo của việc hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác. Đại biểu đánh giá đây là dự án luật mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần vị tha, sẻ chia và sự tiếp nối sự sống. Tuy nhiên, một bộ phận người dân do thiếu thông tin nên còn có những cách hiểu, suy diễn chưa phù hợp. Vì vậy, cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu đúng ý nghĩa của việc hiến mô, tạng, xác, từ đó tự nguyện tham gia.

Chia sẻ từ thực tiễn, Hòa thượng cho biết hàng nghìn tăng ni sinh tại Học viện Phật giáo thường xuyên tham gia hiến máu, đăng ký hiến mô, tạng, hiến xác; bản thân Hòa thượng cũng đã đăng ký hiến toàn bộ cơ thể sau khi qua đời. Theo đại biểu, tinh thần vị tha, sẻ chia sự sống chính là giá trị nhân đạo cần được lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Nhấn mạnh lời phát động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc mỗi người dân tập luyện một môn thể thao phù hợp và vai trò của việc bồi đắp trí tuệ, chăm lo sức khỏe, gìn giữ bản sắc văn hóa và nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc, đại biểu mong muốn các cơ quan chính quyền, Mặt trận các cấp phối hợp với chức sắc, chức việc các tôn giáo cùng đồng hành trong công tác giáo dục cộng đồng; phát huy không gian tại các cơ sở tôn giáo, biến mỗi khoảng sân chùa, sân nhà thờ thành nơi tổ chức lớp học, hoạt động thể thao, giáo dục nhân cách, đạo đức và truyền thống đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, góp phần xây dựng con người phát triển toàn diện, tạo nền tảng cho đất nước phát triển bền vững và hưng thịnh.