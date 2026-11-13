Ứng dụng AI trong giáo dục

Hỗ trợ giáo viên thiết kế bài giảng, xây dựng học liệu, giúp học sinh tìm kiếm thông tin, phát triển tư duy và khả năng sáng tạo… trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra những phương thức dạy và học mới, góp phần đổi mới hoạt động giáo dục trong nhà trường. Tuy nhiên, việc này cũng đặt ra yêu cầu về năng lực số và trách nhiệm của cả giáo viên, học sinh trong quá trình sử dụng.

Trong giờ học tiếng Việt tại lớp 2A5, Trường Tiểu học Bãi Cháy (phường Bãi Cháy), cô giáo Nguyễn Thị Hiền ứng dụng AI hỗ trợ đọc diễn cảm bài thơ “Cô giáo lớp em”, kết hợp hình ảnh minh họa sinh động.

Tại Trường Tiểu học Bãi Cháy (phường Bãi Cháy), việc ứng dụng AI đã được giáo viên đưa vào một số hoạt động dạy học, góp phần làm mới cách truyền tải kiến thức, tăng sự hứng thú cho học sinh. Trong giờ học môn tiếng Việt tại lớp 2A5, Trường Tiểu học Bãi Cháy, bài thơ "Cô giáo lớp em" được cô giáo Nguyễn Thị Hiền truyền tải bằng hình thức sinh động với sự hỗ trợ của AI. Giọng đọc diễn cảm kết hợp hình ảnh minh họa trực quan giúp học sinh tập trung theo dõi, dễ dàng cảm nhận nội dung bài học.

Cô Nguyễn Thị Hiền chia sẻ: "Với học sinh lớp 2, âm thanh và hình ảnh trực quan giúp các em tiếp thu kiến thức tốt hơn. Tôi sử dụng AI để tạo giọng đọc, hình ảnh minh họa, giúp giờ học thêm hấp dẫn, khơi gợi sự hứng thú của học sinh. Tuy nhiên, giáo viên vẫn phải chủ động lựa chọn, điều chỉnh nội dung do AI tạo ra để phù hợp với mục tiêu bài học và khả năng tiếp nhận của các em".

Trường Tiểu học Bãi Cháy hiện có 3 phân hiệu, 146 cán bộ, giáo viên và trên 3.300 học sinh. Nhà trường xác định ứng dụng công nghệ số, trong đó có AI, là một trong những giải pháp đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục. Cô Hoàng Thị Huyền, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: "Chúng tôi khuyến khích giáo viên chủ động tìm hiểu, khai thác các công cụ AI trong soạn giảng, thiết kế học liệu và tổ chức hoạt động học tập. Việc ứng dụng phải phù hợp với điều kiện thực tế, năng lực của giáo viên và đặc điểm lứa tuổi học sinh. Đặc biệt, giáo viên cần kiểm chứng thông tin, lựa chọn nội dung phù hợp, tránh phụ thuộc vào công nghệ và hướng dẫn học sinh sử dụng AI an toàn, đúng mục đích".

Cô giáo Diệp Thanh Hoa, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Hồng Gai) hướng dẫn học sinh sử dụng kính thực tế VR trong giờ học lịch sử. Ảnh: Lan Anh

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý và dạy học trong thời gian qua đã được ngành GD&ĐT quan tâm, khuyến khích các cơ sở giáo dục thực hiện. Sở GD&ĐT đã ban hành Công văn số 151/KH-SGDĐT ngày 14/1/2026 về triển khai thực hiện thí điểm nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông. Nội dung tập trung vào 4 mạch kiến thức cốt lõi: Tư duy lấy con người làm trung tâm, đạo đức và trách nhiệm trong sử dụng AI, kỹ thuật và ứng dụng AI, thiết kế và phát triển hệ thống AI đơn giản.

Năm học 2025-2026, Sở GD&ĐT lựa chọn 118 cơ sở giáo dục tham gia thí điểm, bảo đảm mỗi xã, phường, đặc khu có ít nhất một cơ sở giáo dục thực hiện. Tùy điều kiện thực tế, các trường chủ động lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp như lồng ghép nội dung AI trong các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục phổ thông; xây dựng chuyên đề, chủ đề học tập độc lập hoặc triển khai thông qua các câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa, dạy học tăng cường.

Bên cạnh đó, ngành Giáo dục chú trọng bồi dưỡng năng lực số cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Tháng 5/2026, Sở GD&ĐT tổ chức 6 lớp tập huấn về triển khai thí điểm giáo dục trí tuệ nhân tạo cho 1.500 cán bộ quản lý, giáo viên. Qua tập huấn, 100% cán bộ quản lý, giáo viên tham gia đã ứng dụng AI ở mức độ cơ bản trong quản lý, quản trị trường học, thiết kế bài giảng điện tử, xây dựng học liệu số và ngân hàng câu hỏi trực tuyến.

Những hoạt động này góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng để giáo viên tiếp cận và khai thác các công cụ AI trong công việc. Thay vì chỉ sử dụng những phương pháp truyền thống, giáo viên có thêm điều kiện xây dựng bài giảng trực quan, thiết kế các hoạt động học tập phù hợp với từng nhóm học sinh. Tuy nhiên, những thông tin, hình ảnh và nội dung do AI tạo ra vẫn cần được kiểm tra, đánh giá trước khi đưa vào giảng dạy, bảo đảm tính chính xác và phù hợp với yêu cầu giáo dục.

Trong năm học 2026-2027, ngành GD&ĐT tiếp tục khuyến khích các cơ sở giáo dục ứng dụng AI và các phần mềm số trong quản trị nhà trường, tổ chức dạy học. Đặc biệt, việc đổi mới nội dung, hình thức dạy học buổi 2 được định hướng gắn với phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; chú trọng phụ đạo học sinh còn hạn chế, bồi dưỡng học sinh giỏi, tăng cường giáo dục STEM, ngoại ngữ, AI, kỹ năng số, kỹ năng sống và các hoạt động trải nghiệm.