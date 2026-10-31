Ngày hội STEM - Khơi nguồn sáng tạo, kết nối tương lai

Ngày 31/10, Trường THCS Trọng Điểm (phường Hạ Long) tổ chức Ngày hội STEM trong khuôn khổ chuyên đề cấp Cụm chuyên môn số 5 cấp THCS, với chủ đề “STEM – Khơi nguồn sáng tạo, kết nối tương lai”. Chương trình kết hợp hoạt động trải nghiệm với dạy học minh họa, tạo cơ hội để học sinh vận dụng kiến thức vào thực tiễn và giáo viên trao đổi kinh nghiệm tổ chức giáo dục STEM.

Chương trình có sự tham dự của đại diện cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh đến từ 10 trường trong cụm chuyên môn, một số trường THPT, doanh nghiệp công nghệ cùng hơn 2.000 học sinh, giáo viên Trường THCS Trọng Điểm.

Quang cảnh Ngày hội STEM tại Trường THCS Trọng Điểm (phường Hạ Long).

Ngày hội được tổ chức với hai nội dung diễn ra đồng thời: Trải nghiệm STEM tại sân trường, các phòng học và dạy học theo định hướng giáo dục STEM tại phòng Lab STEM. Cách tổ chức này gắn hoạt động thực hành, khám phá của học sinh với sinh hoạt chuyên môn, trao đổi phương pháp giảng dạy của giáo viên.

Học sinh điều khiển robot thực hiện hoạt động.

Ở nội dung trải nghiệm, chương trình bố trí 12 chủ đề, cùng hoạt động trình diễn robot và trưng bày sản phẩm. Các chủ đề trải rộng trên nhiều lĩnh vực như khám phá khoa học, toán học, kỹ thuật, kiến trúc, thiết kế sáng tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), bảo vệ môi trường và khoa học qua ẩm thực.

Khu trải nghiệm Khám phá khoa học - Nhà khoa học nhí.

Học sinh thiết kế trang phục tái chế.

Tại các khu trải nghiệm, học sinh được thực hành thí nghiệm, thiết kế mô hình, lắp ráp và điều khiển robot, sáng tạo đồ dùng học tập, trang phục, tranh từ vật liệu đã qua sử dụng. Thông qua từng nhiệm vụ, học sinh được hướng dẫn dự đoán, quan sát, giải thích hiện tượng; đề xuất ý tưởng, thiết kế, thử nghiệm và điều chỉnh sản phẩm. Hoạt động trải nghiệm hướng tới phát huy tính chủ động trong học tập, rèn luyện tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề, giao tiếp và hợp tác.

Học sinh truy tìm hình ảnh tế bào trong tiết dạy học tích hợp STEM môn Khoa học tự nhiên lớp 6.

Song song với các khu trải nghiệm, cán bộ quản lý, giáo viên tham dự chuyên đề “Từ quan sát đến chế tạo – Tổ chức dạy học khám phá kết hợp giáo dục STEM trong chủ đề Tế bào”, môn Khoa học tự nhiên lớp 6. Nội dung minh họa gồm: dạy học khám phá trực tiếp; theo dõi video quá trình học sinh thực hiện nhiệm vụ thiết kế, chế tạo; tổ chức cho học sinh báo cáo, trưng bày và đánh giá sản phẩm STEM.

Chương trình có sự tham dự của đại diện 10 trường trong cụm chuyên môn số 5 cấp THCS, một số trường THPT, doanh nghiệp công nghệ.

Trên cơ sở dự giờ và theo dõi quá trình thực hiện nhiệm vụ của học sinh, giáo viên các trường trong cụm trao đổi về cách xây dựng kế hoạch bài dạy, tổ chức hoạt động học tập và đánh giá sản phẩm. Nội dung thảo luận chú trọng việc bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình, phát huy tính tích cực của học sinh và lựa chọn thiết bị, vật liệu phù hợp với điều kiện thực tế.

Chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên về vai trò của giáo dục STEM trong thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; đồng thời tăng cường phối hợp giữa các tổ chuyên môn trong tổ chức hoạt động trải nghiệm, thực hành và sáng tạo. Những nội dung trao đổi, rút kinh nghiệm là cơ sở để các trường trong cụm vận dụng phù hợp vào dạy học môn Khoa học tự nhiên và các môn học khác; góp phần đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.