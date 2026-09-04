Chuẩn bị kỹ lưỡng cho diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026

Diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) thành phố Quảng Ninh năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 14 đến 16/10. Đây là cuộc diễn tập có quy mô lớn, huy động nhiều lực lượng tham gia, đòi hỏi công tác chuẩn bị phải được tiến hành chặt chẽ, đồng bộ và đúng tiến độ. Với sự vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương và lực lượng liên quan, các nhiệm vụ phục vụ diễn tập đang được tập trung triển khai, bảo đảm sẵn sàng cho cuộc diễn tập theo kế hoạch.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình phục vụ diễn tập

Những ngày cuối tháng 8, tại phường Hoành Bồ, một trong những công trình phục vụ diễn tập đang được khẩn trương triển khai là tuyến đường giao thông trên địa bàn thôn Đồng Giang. Công trình do Binh đoàn 19 thực hiện vừa phục vụ cơ động lực lượng, phương tiện trong diễn tập KVPT thành phố năm 2026, vừa góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, phục vụ đi lại, giao thương và phát triển kinh tế - xã hội của người dân địa phương.

Tuyến đường có chiều dài hơn 423m, điểm đầu đấu nối với ĐT326, điểm cuối nối với tuyến đường bê tông của khu dân cư hiện trạng; nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 5,5m. Cùng với phần đường bê tông, công trình được đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước, tường kè bê tông cốt thép, chiếu sáng, vạch sơn và biển báo an toàn giao thông, với trị giá dự toán gần 7,5 tỷ đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 3, kiểm tra công tác xây dựng tuyến đường tại phường Hoành Bồ do Binh đoàn 19 thực hiện. Ảnh: Văn Đảm.

Để đáp ứng tiến độ hoàn thành trước ngày 15/10, Binh đoàn 19 đã huy động nhân lực, thiết bị, vật tư; phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thiết kế, GPMB, chuẩn bị nguồn đất đắp và vị trí đổ thải. Thượng tá Trần Hoàng Nghị, Phó Trưởng Phòng Tham mưu, Binh đoàn 19, cho biết: “Đến ngày 29/8, công tác GPMB cơ bản hoàn thành nhờ sự đồng thuận, ủng hộ của người dân. Trên công trường, các hạng mục phát quang, bóc đất hữu cơ nền đường, thi công rãnh thoát nước đã được triển khai, tạo mặt bằng để tiếp tục thi công nền đường, cống thoát nước và kè bê tông cốt thép. Theo tiến độ hiện tại, công trình sẽ hoàn thành đúng kế hoạch đề ra”.

Tuyến đường chỉ là một trong nhiều hạng mục đang được gấp rút hoàn thiện phục vụ cuộc diễn tập. Tại sở chỉ huy diễn tập cấp thành phố, công tác xây dựng đã được triển khai từ tháng 4 và đến nay đạt trên 75% khối lượng. Khu nhà chức năng đã cơ bản xây dựng xong, đang hoàn thiện sơn, điện, nước; các hạng mục tường rào, cổng chính, đường nội bộ, hào cơ động tiếp tục được thi công.

Các khu vực phục vụ thực hành, thực binh cũng được chuẩn bị theo từng nội dung của cuộc diễn tập. Đối với nội dung phòng thủ dân sự, ngoài tuyến đường tại phường Hoành Bồ, công trình bệnh viện dã chiến cũng đã được khởi công từ ngày 5/8 và đang triển khai xây dựng theo kế hoạch. Khu vực thực binh phòng không cũng được rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ diễn tập.

Cùng với các công trình trên thực địa, hệ thống thông tin liên lạc phục vụ diễn tập cũng đang được triển khai. Bộ CHQS thành phố phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Quân khu, đơn vị viễn thông và ngành KHCN khảo sát, xây dựng phương án bảo đảm đường truyền, kết nối giữa sở chỉ huy với các vị trí diễn tập.

Khối lượng công việc còn nhiều, trong khi yêu cầu về tiến độ ngày càng gấp. Bởi vậy, từng hạng mục đang được các đơn vị tập trung hoàn thiện theo kế hoạch, bảo đảm vừa đáp ứng yêu cầu phục vụ diễn tập, vừa an toàn, đồng bộ trong quá trình vận hành. Đây cũng là nền tảng quan trọng để các nội dung hợp luyện, diễn tập thử và diễn tập chính thức được triển khai thông suốt.

Chuẩn bị đồng bộ, chặt chẽ từng nội dung

Song song với cơ sở vật chất, công tác chuẩn bị về nội dung, tổ chức và lực lượng cũng được các cơ quan, đơn vị triển khai từ sớm. Trên cơ sở quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, Bộ CHQS thành phố đã tham mưu đưa nhiệm vụ diễn tập KVPT vào chương trình công tác năm 2026; đồng thời tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập và các tiểu ban giúp việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Một trong những phần việc có khối lượng lớn là xây dựng hệ thống văn kiện. Bộ CHQS thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng ý định diễn tập trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn; đồng thời chủ trì, hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể chuẩn bị hệ thống văn kiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và sát điều kiện thực tế. Các kế hoạch, kịch bản vận hành cơ chế và nội dung tập bài của từng vai diễn cũng được xây dựng để bảo đảm khi bước vào diễn tập, toàn bộ hệ thống có thể vận hành thống nhất.

Diễn tập phòng thủ dân sự tại phường Cẩm Phả.

Theo tiến độ đề ra, văn kiện khối A sẽ hoàn chỉnh trước ngày 20/8, văn kiện khối B hoàn thành trước ngày 31/8; công tác giao nhiệm vụ, tập huấn, bồi dưỡng diễn tập hoàn thành trước ngày 10/9. Hệ thống thiết bị tại sở chỉ huy, khu vực khai mạc, bế mạc, các khu vận hành cơ chế, thực hành và thực binh được yêu cầu hoàn thiện trước ngày 15/9.

Sau bước chuẩn bị, cuộc diễn tập sẽ chuyển dần sang giai đoạn hợp luyện. Theo kế hoạch, việc tổ chức hợp luyện cấp thành phố sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 30/9; diễn tập thử từ ngày 1 đến 10/10 và hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị trước ngày 12/10. Diễn tập chính thức dự kiến diễn ra từ ngày 14 đến 16/10. Những mốc thời gian đã được xác định cụ thể cũng đặt ra yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục bám sát tiến độ, phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện từng nội dung trước khi bước vào diễn tập.

Đại tá Bùi Đức Lâm, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố, cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành của thành phố để hoàn thiện các văn bản chỉ đạo, điều hành, kịch bản và nội dung tập bài; đồng thời hoàn thiện sở chỉ huy diễn tập, hệ thống thông tin liên lạc và các khu vực thực hành, thực binh theo đúng kế hoạch. Quá trình chuẩn bị phải bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, đúng tiến độ, sẵn sàng cho cuộc diễn tập KVPT thành phố năm 2026”.