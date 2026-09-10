Quân khu 3 tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Quảng Ninh năm 2026

Ngày 10/9, tại thành phố Quảng Ninh, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 3 tổ chức tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Quảng Ninh năm 2026. Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3, dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 3.

Nội dung tập huấn tập trung vào tổ chức, phương pháp diễn tập khu vực phòng thủ; hoạt động của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan tham mưu, giúp việc, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong diễn tập; công tác hậu cần, kỹ thuật và các nội dung liên quan.

Các đại biểu dự tập huấn.

Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3, phát biểu chỉ đạo tập huấn.

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Lương Văn Kiểm nhấn mạnh, năm 2026, Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong nhiệm kỳ 2025-2030 được Quân khu chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ. Cuộc diễn tập diễn ra trong điều kiện thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, đặt ra yêu cầu cao hơn trong vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và hoạt động của lực lượng vũ trang.

Đồng chí Tư lệnh Quân khu yêu cầu thành phố Quảng Ninh tập trung bồi dưỡng, thống nhất nội dung, phương pháp diễn tập; nắm chắc tình hình, tổ chức huấn luyện, luyện tập, hợp luyện sát phương án, bảo đảm an toàn tuyệt đối; huy động hiệu quả các nguồn lực, xây dựng căn cứ chiến đấu đúng quy định, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Quảng Ninh, phát biểu tại tập huấn.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Quảng Ninh năm 2026, khẳng định thành phố sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện công tác chuẩn bị, bảo đảm cuộc diễn tập được tiến hành đúng ý định, thiết thực, chất lượng và hiệu quả.

Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương tham gia diễn tập quán triệt sâu sắc nhiệm vụ xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ; triển khai đồng bộ các kế hoạch, phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ huấn luyện, luyện tập và diễn tập.

Các tiểu ban giúp việc tập trung hoàn thiện hệ thống văn kiện; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính; chuẩn bị lực lượng, phương tiện; bảo đảm an ninh, trật tự và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thi đua phục vụ diễn tập. Sau tập huấn, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục hoàn thiện kế hoạch B và các văn kiện diễn tập, tổ chức luyện tập sát nhiệm vụ, tình huống và thực tế địa phương.

Cùng ngày, Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3, kiểm tra Sở Chỉ huy diễn tập và các vị trí diễn tập thực binh khu vực phòng thủ thành phố Quảng Ninh.