Diễn tập chiến thuật cấp đồn biên phòng năm 2026

Ngày 20/8, tại Đồn Biên phòng Ngọc Vừng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức diễn tập chiến thuật cấp đồn biên phòng năm 2026.

Diễn tập chiến thuật cấp đồn biên phòng là hình thức huấn luyện cao nhất, sát gần với thực tế chiến đấu. Diễn tập nhằm nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy chiến đấu cho cán bộ chỉ huy các cấp, sự phối hợp hiệp đồng của các đội, trạm, bộ phận trong công tác quản lý bảo vệ biên giới, vùng biển, chiến đấu bảo vệ đơn vị và khả năng sử dụng vũ khí, trang bị có trong biên chế của cán bộ, chiến sĩ…

Cuộc diễn tập diễn ra sát với thực tế, gồm nhiều nội dung: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, xử lý tình huống đột xuất trên biển, phòng chống xâm nhập trái phép, chiến đấu bảo vệ đơn vị...

Diễn tập chiến đấu bảo vệ đồn biên phòng.

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, luyện tập kỹ lưỡng, cuộc diễn tập diễn ra theo đúng kế hoạch, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Các nội dung thực binh được thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, thể hiện tinh thần đoàn kết, trình độ tổ chức chỉ huy và khả năng sử dụng vũ khí, trang bị của cán bộ, chiến sĩ.

Phát biểu bế mạc diễn tập, Đại tá Nguyễn Quang Hòa, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng tham gia diễn tập, nhất là lực lượng thực binh; đã chấp hành nghiêm các quy định của Ban Chỉ đạo diễn tập, luyện tập nghiêm túc, trách nhiệm, đoàn kết tốt và bảo đảm tuyệt đối an toàn về mọi mặt.

Lãnh đạo BĐBP tỉnh đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong diễn tập.

Đồng chí nhấn mạnh: Cuộc diễn tập là dịp quan trọng để kiểm tra, đánh giá thực chất năng lực sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, từ đó rút kinh nghiệm, hoàn thiện phương án, nâng cao chất lượng huấn luyện phương án sẵn sàng chiến đấu trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh đã trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, nổi bật trong tham gia diễn tập chiến thuật cấp đồn biên phòng năm 2026.