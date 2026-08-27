Bộ CHQS tỉnh: Phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh

Sáng 27/8, Khối thi đua cơ quan và các phân đội trực thuộc Bộ CHQS tỉnh tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2026, gắn với chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh (18/10/1947-18/10/2026).

Các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua tại lễ phát động.

Với chủ đề “Đoàn kết, lập công, tô hồng truyền thống”, đợt thi đua diễn ra từ ngày 27/8 đến hết ngày 20/10/2026, nhằm phát huy truyền thống, khơi dậy niềm tự hào, ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh.

Nội dung thi đua tập trung vào nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý chí quyết tâm; quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, nhất là kế hoạch diễn tập KVPT tỉnh năm 2026; tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao chất lượng huấn luyện, chuẩn bị chu đáo lực lượng, phương tiện, thao trường, bãi tập; bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện và thực binh.

Các cơ quan, đơn vị thi đua làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập; nắm chắc ý định, nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng; bảo đảm tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện, cơ sở vật chất; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm tình hình, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Cùng với đó, đợt thi đua gắn với tăng cường xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định bảo đảm an toàn, giữ bí mật trong diễn tập; quản lý chặt chẽ tài liệu, vũ khí, trang bị. Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác dân vận, phối hợp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, nhất là tại các địa bàn tổ chức thực binh; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thiết thực chào mừng 79 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh.

Thông qua đợt thi đua, phấn đấu tạo khí thế sôi nổi, động lực mạnh mẽ để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh năm 2026, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị, góp phần tô thắm truyền thống “Đoàn kết, Sáng tạo, Bất khuất, Kiên trung, Chiến thắng” của LLVT tỉnh.