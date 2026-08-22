Đại hội Chi hội Quảng cáo tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026-2029

Chiều 22/8, Chi hội Quảng cáo tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2026-2029.

Ban Chấp hành Chi hội Quảng cáo tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026-2029 ra mắt tại đại hội.

Chi hội Quảng cáo tỉnh Quảng Ninh thành lập từ năm 2018. Trải qua 8 năm hoạt động, Chi hội đã phát triển được 80 hội viên là giám đốc, người đại diện của các doanh nghiệp, cơ sở quảng cáo trên địa bàn toàn tỉnh.

Nhiệm kỳ 2023-2026, Chi hội đã bám sát chức năng nhiệm vụ được giao và Điều lệ Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, triển khai hiệu quả các hoạt động. Trong đó, Chi hội duy trì tổ chức, hoạt động và tinh thần đoàn kết hội viên; các hoạt động thiện nguyện, trách nhiệm cộng đồng được triển khai thiết thực, có điểm nhấn, hướng về người khó khăn, trẻ em yếu thế, đồng bào vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ được quan tâm; hoạt động giao lưu, học tập, hội nhập nghề nghiệp được duy trì. Hội viên có cơ hội tham gia các hoạt động của Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, Hội Quảng cáo các tỉnh, thành phố bạn; tham quan triển lãm, hội chợ ngành quảng cáo trong và ngoài nước.

Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2026-2029, Chi hội Quảng cáo tỉnh Quảng Ninh xác định chương trình hành động: Tiếp tục xây dựng Chi hội Quảng cáo tỉnh Quảng Ninh trở thành tổ chức nghề nghiệp đoàn kết, chuyên nghiệp, đổi mới, thiết thực và có khả năng kết nối cao; tăng cường gắn kết, hỗ trợ và đẩy mạnh đào tạo, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cho hội viên; mở rộng giao lưu, hợp tác, hội nhập và duy trì các hoạt động văn hóa, thể thao và trách nhiệm xã hội. Qua đó, nâng cao vị trí, vai trò của ngành quảng cáo Quảng Ninh bước vào thời kỳ mới theo tinh thần “Đoàn kết - Tự cường - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”.

Chi hội Quảng cáo Quảng Ninh đã ra mắt Website Chi hội Quảng cáo Quảng Ninh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi hội Quảng cáo tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026-2029 gồm 16 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tú tái cử Chi hội trưởng Chi hội Quảng cáo tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026-2029.

Chi hội Quảng cáo Quảng Ninh, Hiệp hội Quảng cáo TP Hồ Chí Minh, Hiệp hội Quảng cáo TP Đà Nẵng, Chi hội Quảng cáo Thủ đô đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện.

Tại đại hội, Chi hội Quảng cáo Quảng Ninh đã ra mắt website Chi hội Quảng cáo Quảng Ninh; thông báo Ngày truyền thống Ngành Quảng cáo Việt Nam là ngày 24/8. Đồng thời, Chi hội khen thưởng cho các tập thể, cá nhân của Chi hội Quảng cáo tỉnh Quảng Ninh vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Chi hội và ngành Quảng cáo Việt Nam.

Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam khen thưởng cho các tập thể, cá nhân của Chi hội Quảng cáo tỉnh Quảng Ninh vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Chi hội và ngành Quảng cáo Việt Nam.

Tại đại hội, Chi hội Quảng cáo Quảng Ninh, Hiệp hội Quảng cáo TP Hồ Chí Minh, Hiệp hội Quảng cáo TP Đà Nẵng, Chi hội Quảng cáo Thủ đô đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện.