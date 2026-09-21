Gỡ điểm nghẽn, tăng tốc xây dựng các cụm công nghiệp

Nhiều dự án CCN trên địa bàn Quảng Ninh đang chậm tiến độ do vướng trong công tác GPMB, hạ tầng kết nối. Thành phố đang tập trung tháo gỡ từng điểm nghẽn, đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng, sớm đưa quỹ đất vào khai thác, tạo thêm động lực cho tăng trưởng.

Hiện nay, bên cạnh 7 CCN đã đi vào hoạt động, toàn thành phố còn 15 CCN đang thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và chuẩn bị đầu tư. Đây là nguồn lực quan trọng để mở rộng mặt bằng sản xuất, thu hút doanh nghiệp, nhất là những cơ sở sản xuất nhỏ và vừa có nhu cầu di dời, đầu tư vào khu vực sản xuất tập trung.

Lãnh đạo xã Quảng Đức kiểm tra công tác GPMB CCN Quảng Đức.

Tuy nhiên, một số dự án đang chậm so với tiến độ chủ đầu tư cam kết và yêu cầu của kịch bản tăng trưởng năm 2026. Đáng chú ý, trong 8 CCN khởi công mới hồi tháng 8, hiện mới có 1 dự án được bàn giao toàn bộ mặt bằng. Mặt bằng chưa đồng bộ khiến việc tổ chức thi công, san nền và triển khai các hạng mục hạ tầng kỹ thuật chưa thể thực hiện theo tiến độ dự kiến. Cùng với đó, hạ tầng giao thông phục vụ vận chuyển vật liệu san lấp đến một số dự án chưa đáp ứng yêu cầu, tiếp tục tạo thêm áp lực cho tiến độ thi công.

Đối với các CCN đang thu hút nhà đầu tư thứ cấp, khó khăn lại nằm ở quỹ đất. Diện tích đất đã có đầy đủ hạ tầng còn hạn chế, phân bổ chưa đồng đều, trong khi một số lô đất chưa phù hợp với quy mô của các cơ sở sản xuất nhỏ. Điều này làm giảm khả năng tiếp nhận doanh nghiệp ngay cả khi chủ trương đầu tư hạ tầng đã được xác lập.

Thực tế từ CCN Phương Nam cho thấy, khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, CCN có thể nhanh chóng chuyển hóa thành năng lực sản xuất. Sau 2 năm hoạt động, CCN này đã thu hút 130 doanh nghiệp thứ cấp thuê đất, xây dựng nhà xưởng, đầu tư sản xuất, trong đó có 6 doanh nghiệp FDI. Đây là cơ sở để thành phố tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn về mặt bằng, hạ tầng và cơ chế hỗ trợ, nhằm nâng hiệu quả khai thác các CCN đang và sẽ được đầu tư.

Tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn đối với việc triển khai thực hiện các dự án CCN trên địa bàn ngày 14/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Ánh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thiện thủ tục, tháo gỡ khó khăn cho từng dự án; riêng công tác GPMB phải được kiểm đếm hằng tháng, gắn với tiến độ tổ chức thi công. Sở Công Thương có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo rõ nguyên nhân chậm tiến độ và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để có cơ sở đôn đốc, xử lý.

Cùng với mặt bằng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu rà soát đồng bộ quy hoạch điện, nước và hạ tầng giao thông bên ngoài các CCN. Đây là điều kiện cần thiết để các dự án không chỉ hoàn thành hạ tầng bên trong, mà còn có khả năng vận hành thực tế, kết nối thuận lợi với mạng lưới giao thông và những khu vực sản xuất, dịch vụ xung quanh.

Gia công sản phẩm tại Công ty TNHH Samkang Vina tại CCN Phương Nam.

Việc tháo gỡ điểm nghẽn cho xây dựng CCN cũng được đặt trong định hướng chuyển dịch sản xuất từ phân tán sang tập trung. Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố quy định về chính sách hỗ trợ cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp di dời, đầu tư vào CCN giai đoạn 2026-2030. Theo đó, cơ sở thuộc diện hỗ trợ được hỗ trợ 30% chi phí xây dựng nhà xưởng mới, tối đa 550 triệu đồng/cơ sở; các cơ sở đang hoạt động và cơ sở sản xuất đầu tư mới vào CCN được hỗ trợ 100% chi phí thuê hạ tầng trong 5 năm, tối đa 300 triệu đồng/cơ sở.

Những chính sách này tạo thêm điều kiện để nâng tỷ lệ lấp đầy CCN, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí khi chuyển vào khu vực sản xuất tập trung. Tuy nhiên, để chính sách phát huy hiệu quả, yêu cầu trước hết vẫn là phải có quỹ đất sạch, hạ tầng hoàn chỉnh và mặt bằng phù hợp với nhu cầu của từng nhóm doanh nghiệp.

Trong bối cảnh Quảng Ninh đang đẩy mạnh công nghiệp chế biến, chế tạo và mở rộng những không gian phát triển mới, tiến độ các CCN có ý nghĩa trực tiếp đối với khả năng tạo thêm năng lực sản xuất. Mỗi dự án chậm mặt bằng, chậm hạ tầng đồng nghĩa với việc quỹ đất chưa thể đưa vào khai thác, doanh nghiệp chưa thể đầu tư và nguồn lực xã hội chưa thể chuyển hóa thành giá trị kinh tế.

Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành từng dự án CCN theo tiến độ trên giấy, mà phải rút ngắn thời gian từ GPMB, đến hoàn thiện hạ tầng và sẵn sàng tiếp nhận doanh nghiệp. Đây chính là nền tảng tạo thêm dư địa tăng trưởng cho thành phố trong năm 2026 và những năm tiếp theo.