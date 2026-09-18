Quảng Ninh chuẩn bị đầu tư thêm cao tốc mới

Nhằm tăng tính kết nối liên vùng, nội vùng về phía Tây, tạo sự liên thông giữa các tuyến cao tốc hiện có với các tỉnh, thành phố miền Bắc và Thủ đô Hà Nội, Quảng Ninh đang tính toán, chuẩn bị sẵn sàng phương án, đầu tư thêm tuyến cao tốc mới - Dự án Tuyến đường kết nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến Đường vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Đây được kỳ vọng là tuyến cao tốc kết nối đồng bộ, mở ra không gian, hành lang phát triển mới cho các địa phương phía Tây thành phố Quảng Ninh.

Nhận thấy những lợi thế, tiềm năng phát triển khi đầu tư tuyến đường kết nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến Đường vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội, Quảng Ninh đã chủ động nghiên cứu phương án đầu tư, hướng tuyến, đồng thời cam kết sẽ bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương để triển khai xây dựng. Và tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh đã có công văn gửi Chủ tịch Quốc hội đề nghị xem xét bổ sung tuyến đường cao tốc kết nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

UBND thành phố Quảng Ninh nghe và cho ý kiến về Dự án Tuyến đường kết nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến Đường vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Đỗ Phương

Trong Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh bày tỏ sự thống nhất cao với chủ trương đầu tư dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội, bởi đây là dự án đóng vai trò thiết thực trong việc mở rộng không gian phát triển liên vùng. Khi dự án sân bay Gia Bình cùng tuyến đường Vành đai 5 hoàn thành sẽ tăng cường kết nối giữa Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng và Quảng Ninh, hình thành trục liên kết quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả khu vực.

Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh cũng khẳng định, địa phương có quyết tâm chính trị cao trong triển khai Dự án Tuyến đường kết nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến Đường vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội, qua đó tạo thêm điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, du lịch, giao thương và mở rộng không gian liên kết vùng.

Theo nghiên cứu phương án đầu tư, hướng tuyến mà Quảng Ninh chủ động thực hiện, Dự án Tuyến đường kết nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến Đường vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội có chiều dài khoảng 55km. Điểm đầu tại nút giao Hạ Long Xanh (Km6+700 trên tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái), thuộc phường Tuần Châu. Điểm cuối kết nối với đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội trên địa bàn TP Hải Phòng, thuộc phường Trần Nhân Tông, cùng các tuyến nhánh nối với cao tốc Hải Phòng - Gia Bình. Đoạn qua địa bàn thành phố Quảng Ninh sẽ song hành với tuyến đường Ven Sông. Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn 6 làn xe cao tốc, tốc độ 120km/h, tổng mức đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng.

Dự án Tuyến đường kết nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến Đường vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội sẽ song hành với tuyến đường Ven Sông. Ảnh: Đỗ Phương

Chuẩn bị sẵn sàng cho dự án quan trọng này, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh, yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực I và các đơn vị liên quan tiếp thu, tổng hợp các ý kiến đóng góp để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Trong đó, phân tích rõ về tính chất kết nối liên vùng và nội vùng; những hiệu quả mà dự án mang lại trong việc mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy thu hút đầu tư. Đồng thời đề xuất rõ địa chỉ, trữ lượng nguồn vật liệu cung cấp phục vụ dự án. Các địa phương trên tuyến phải khẩn trương nghiên cứu và lập chủ trương đầu tư các tuyến giao thông kết nối với tuyến cao tốc. Các sở, ngành liên quan làm việc, thống nhất với thành phố Hải Phòng để có báo cáo với Thủ tướng Chính phủ để dự án triển khai được đồng bộ toàn tuyến. Sở Tư pháp rà soát các quy trình chuẩn bị đầu tư tham mưu UBND thành phố báo cáo các cấp có thẩm quyền theo đúng quy định.

Dự án Đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội dự kiến phấn đấu khởi công trong quý III-2027. Giai đoạn 2026-2030, dự án được bố trí gần 61.400 tỷ đồng đầu tư 116km tuyến chính cao tốc đi qua 4 tỉnh, thành phố: Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh. Việc chuẩn bị mọi điều kiện cho Dự án Tuyến đường kết nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến Đường vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội cho thấy sự chủ động của Quảng Ninh, sẵn sàng thực hiện khi được các cấp có thẩm quyền chấp thuận.