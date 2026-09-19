Hướng mở phát triển kinh tế thuỷ sản của Cẩm Phả

Phường Cẩm Phả có 1.527ha mặt biển dành để nuôi trồng thuỷ sản (NTTS). Sản lượng thuỷ sản nuôi của phường trong 9 tháng đạt trên 500 tấn cá và gần 2.400 tấn hàu. Tới đây, diện tích này có thể tăng thêm 195ha, mở ra dư địa mới cho mục tiêu nuôi biển, đồng thời cũng là một trong những thế mạnh chủ lực của kinh tế biển trên địa bàn phường.

Có lợi thế mặt biển dài, kéo từ giáp phường Cửa Ông đến giáp phường Quang Hanh; có những vùng NTTS đã hình thành ổn định từ hàng chục năm trước, với những hộ dân và những HTX dày dạn kinh nghiệm NTTS, phường Cẩm Phả xác định NTTS trên địa bàn phải là nuôi theo hướng công nghiệp và nuôi công nghiệp, hàm lượng thiết bị, công nghệ tăng cao, sản xuất có liên kết, và đặc biệt sản xuất gắn với sức tải môi trường, hình thành những vùng NTTS hiện đại, giàu, đẹp, sạch để gắn với du lịch biển.

Hợp tác xã NTTS Hướng Dương đầu tư 6 lồng tròn bằng vật liệu HDPE tại khu vực NTTS tập trung đảo Ông Cụ.

Từ những yêu cầu khách quan trong thực tiễn phát triển NTTS, cũng như định hướng phát triển kinh tế biển rõ nét của phường Cẩm Phả, hiện nhiều vùng NTTS trên địa bàn đã và đang có những chuyển động tích cực. Ông Nguyễn Công Bằng, Phó Chủ tịch UBND phường Cẩm Phả, cho biết: Nếu như vùng NTTS đảo Ông Cụ đã thành công với việc chuyển vật liệu nổi sang HDPE, đang dần hình thành mối liên kết sản xuất và tham gia trong mô hình HTX nuôi biển, thì khu vực hòn Bọ Cắn lại là một vùng nuôi mới với tư duy canh tác và quản lý mới hơn, chặt chẽ hơn. Nơi đây bắt đầu có những mô hình đầu tư nuôi biển có tính hiện đại ngay từ ban đầu, với phao nổi HDPE, phương pháp nuôi hàu dây ngang hoặc thả nuôi nhiều loại nhuyễn thể ở nhiều vùng nước khác nhau, tuỳ thuộc vào đặc tính thích nghi và sinh trưởng của từng đối tượng nuôi.

Cái thuận của Cẩm Phả hiện nay là trong 1.527ha mặt nước đã nằm trong quy hoạch NTTS của tỉnh, độ phủ của những hộ nuôi chưa cao. Cùng với đó là 195ha đang được phường đề xuất thành phố cho bổ sung thêm vào diện tích NTTS trên địa bàn. Đây là dư địa mặt nước sạch để Cẩm Phả thu hút những đơn vị HTX, doanh nghiệp có tiềm lực và thiện chí đến với Cẩm Phả để nuôi biển.

Kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2026 của phường Cẩm Phả chỉ rõ, những doanh nghiệp Cẩm Phả thu hút đầu tư vào biển trên địa bàn có thể là chuyên nuôi, cũng có thể là chế biến thuỷ sản hay làm giống thuỷ sản và làm hậu cần nghề cá. Trong đó, phường Cẩm Phả khuyến khích những đơn vị tạo được thành chuỗi sản xuất, chế biến và xuất khẩu thuỷ sản, ngay trên biển hoặc tại một số địa điểm trên bờ có kết nối với biển. Ông Nguyễn Công Bằng, Phó Chủ tịch UBND phường, chia sẻ: Đáng mừng là một số HTX nuôi biển hiện đang hoạt động của phường có nhu cầu này đồng thời cũng có khả năng đáp ứng yêu cầu đưa ra. Đó sẽ là những hạt nhân tại chỗ cho phát triển nuôi biển công nghiệp của phường. Bên cạnh đó, hiện nhiều doanh nghiệp mới cũng đang hoàn thiện hồ sơ xin giao mặt biển để tổ chức sản xuất lâu dài.

Các hộ NTTS trên đảo Ông Cụ trao đổi kinh nghiệm nuôi.

Một thuận lợi khác trong phát triển kinh tế thuỷ sản của Cẩm Phả đó là các vùng NTTS đang có, hoặc đang nằm trong quy hoạch, hoặc có kết nối với vịnh Bái Tử Long, nơi sẽ là trọng điểm du lịch biển đảo theo chiến lược phát triển KT-XH của thành phố Quảng Ninh. Đồng nghĩa với việc những vùng nuôi biển tập trung, hiện đại, xanh, sạch, bảo vệ môi trường và cảnh quan của phường Cẩm Phả hoàn toàn có thể trở thành những điểm đến, điểm tham quan, trải nghiệm trong hành trình du lịch biển Quảng Ninh của du khách. Và khi đó, giá trị của NTTS Cẩm Phả sẽ không chỉ hạn chế trong những thông số về sản lượng giá trị thuỷ sản mà còn được nâng lên rất nhiều từ hệ thống dịch vụ đi kèm.

Tính đến thời điểm này, toàn phường đã hoàn thành giao khu vực biển cho 30 tổ chức và 106 cá nhân, đang tiếp tục hoàn thiện 14 hồ sơ giao biển của tổ chức và thực hiện giao biển cho 232 hộ dân đủ điều kiện giao biển. Cùng với đó, phường Cẩm Phả cũng đang xem xét nhiều trường hợp hộ dân và doanh nghiệp mới xin giao mặt biển để sản xuất.