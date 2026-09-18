Ngăn chặn hàng lậu mùa Trung thu

Thị trường Trung thu đang bước vào thời điểm sôi động, với nhiều nhóm hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng, biếu tặng và vui chơi của trẻ em. Cùng với việc bảo đảm nguồn cung, lực lượng chức năng đang tăng cường quản lý từ địa bàn cơ sở, tập trung kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, nhất là bánh Trung thu, bánh kẹo và đồ chơi trẻ em, nhằm ngăn chặn hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc len lỏi vào thị trường.

Tại các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ và tuyến phố trên địa bàn Quảng Ninh, các mặt hàng phục vụ Tết Trung thu đã được bày bán khá phong phú, đa dạng về chủng loại, mẫu mã và giá cả. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu dùng tăng cao cũng kéo theo nguy cơ hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, sản phẩm không bảo đảm chất lượng, đặc biệt là các loại bánh Trung thu và đồ chơi dành cho trẻ em. Hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử cũng khiến việc truy xuất nguồn hàng và xác định trách nhiệm người bán trở nên khó khăn hơn.

Đội QLTT số 1, Chi cục QLTT thành phố kiểm tra xe ô tô BKS 30L-303.09, phát hiện 2.520 chiếc bánh Trung thu nhập lậu (ngày 7/9/2026).

Thực tế kiểm tra trong những ngày đầu tháng 9 cho thấy nguy cơ hàng lậu đã xuất hiện ngay trên các tuyến vận chuyển và địa bàn tiêu thụ. Liên tiếp trong hai ngày 5 và 7/9, Đội QLTT số 1, Chi cục QLTT thành phố đã kiểm tra 2 phương tiện, phát hiện tổng cộng 3.384 chiếc bánh Trung thu và 112 chai rượu vang nhập lậu.

Cụ thể, tại Trạm thu phí cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, lực lượng chức năng phát hiện trên 1 phương tiện có 864 chiếc bánh Trung thu xuất xứ Trung Quốc, cùng 112 chai rượu vang trắng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tại khu vực cổng chợ Ka Long (phường Móng Cái 2) lực lượng chức năng phát hiện 2.520 chiếc bánh Trung thu xuất xứ Trung Quốc được vận chuyển để đưa đi tiêu thụ. Chủ hàng khai nhận số hàng được mua trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn, chứng từ và giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Toàn bộ hàng hóa vi phạm đang được hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.

Những vụ việc trên cho thấy hàng lậu không chỉ được tìm cách thẩm lậu qua khu vực biên giới, mà còn được vận chuyển sâu vào nội địa theo các tuyến giao thông, sau đó phân phối qua cửa hàng, chợ truyền thống, hoặc các kênh bán hàng trực tuyến. Vì vậy, công tác kiểm soát thị trường dịp Trung thu đang được thành phố triển khai theo hướng bám sát địa bàn, tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh, phương tiện vận chuyển và nhóm hàng có nguy cơ cao.

Nội dung kiểm tra tập trung vào nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; hóa đơn, chứng từ; nhãn hàng hóa; điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; việc niêm yết và bán đúng giá niêm yết. Đối với bánh Trung thu, lực lượng chức năng chú trọng kiểm tra thông tin về cơ sở sản xuất, hạn sử dụng, điều kiện bảo quản, thành phần sản phẩm và các giấy tờ liên quan. Với đồ chơi trẻ em, trọng tâm là nguồn gốc, chất lượng, nhãn mác hàng hóa và các dấu hiệu vi phạm về hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không bảo đảm an toàn.

Đội QLTT số 8, Chi cục QLTT thành phố kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm bánh Trung thu tại xã Bình Liêu.

Cùng với kiểm tra tại các điểm kinh doanh cố định, việc quản lý địa bàn tiếp tục được mở rộng sang hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng. Đây là kênh tiêu thụ ngày càng phổ biến, nhất là đối với các loại bánh Trung thu nhập khẩu, bánh handmade, đồ chơi và sản phẩm theo trào lưu. Việc rà soát các tài khoản bán hàng, xác minh kho hàng, phương thức vận chuyển và dòng tiền sẽ góp phần ngăn chặn hàng hóa vi phạm ngay từ khâu phân phối.

Theo thông tin từ Chi cục QLTT thành phố, trong thời gian tới, các đội QLTT sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với lực lượng công an và các đơn vị liên quan, triển khai các biện pháp nghiệp vụ trước, trong và sau Tết Trung thu. Công tác kiểm tra được gắn với thực hiện Kế hoạch số 440/KH-BCA-BCT ngày 2/6/2026 giữa Bộ Công an và Bộ Công Thương về phối hợp tổng rà soát, kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm.

Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, các cơ sở kinh doanh cũng cần chủ động lựa chọn nguồn hàng có đầy đủ hóa đơn, chứng từ, không tiếp tay cho hàng trôi nổi, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về nhãn mác, hạn sử dụng và an toàn thực phẩm. Người tiêu dùng nên ưu tiên mua hàng tại các địa chỉ uy tín, kiểm tra thông tin sản phẩm, hạn sử dụng và nguồn gốc trước khi mua, nhất là với những mặt hàng sử dụng trực tiếp đối với trẻ em.

Việc kiểm soát chặt từ địa bàn cơ sở, kết hợp kiểm tra tuyến vận chuyển, điểm kinh doanh và môi trường trực tuyến sẽ góp phần ngăn hàng lậu từ sớm, từ xa, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo lập thị trường Trung thu an toàn, lành mạnh trên địa bàn thành phố.