Đảng viên lão thành tiếp tục phát huy uy tín, trí tuệ, kinh nghiệm, tình cảm cách mạng

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), sáng 26/8, tại Hà Nội, Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ trao Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên lão thành. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội.

Trong đợt trao tặng Huy hiệu Đảng dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, Đảng bộ thành phố Hà Nội có 20.920 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng; trong đó có 160 đồng chí vinh dự nhận Huy hiệu từ 70 năm tuổi Đảng trở lên. Do điều kiện sức khỏe, có 53 đồng chí đảng viên lão thành đến dự buổi lễ trao Huy hiệu Đảng.

Trao tặng Huy hiệu Đảng và phát biểu chúc mừng các đồng chí đảng viên lão thành, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tình cảm quý trọng, sự tri ân sâu sắc; khẳng định đây là niềm vinh dự của mỗi đồng chí, mỗi gia đình, đồng thời là niềm tự hào chung của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô. Đảng, Nhà nước, Nhân dân mãi mãi trân trọng, biết ơn những cống hiến to lớn của các đồng chí; chân thành cảm ơn các gia đình luôn là hậu phương vững chắc để các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ với Đảng, với nước, với dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, phần thưởng cao quý này là biểu tượng của lòng trung thành, danh dự, lời thề son sắt của các đồng chí với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân. Các đồng chí đã đi qua chiến tranh và hòa bình, qua những năm tháng đấu tranh giành độc lập, thống nhất Tổ quốc, khôi phục, kiến thiết đất nước, đổi mới và hội nhập quốc tế. Ở các đồng chí sáng lên những phẩm chất chung: Trung thành, tận tụy, kiên cường, khiêm nhường, gần dân, trọng dân, tin dân và hết lòng phục vụ Nhân dân. Cuộc đời của các đồng chí nói lên điều giản dị mà sâu sắc: Vào Đảng là để phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; càng giữ cương vị cao càng phải khiêm tốn, trong sạch, trách nhiệm; càng có quyền lực càng phải tự ràng buộc mình bằng kỷ luật, đạo đức, danh dự và lợi ích của Nhân dân. Những điều đó góp phần tạo dựng niềm tin, củng cố tổ chức, giữ gìn đoàn kết và làm nên sức mạnh của cách mạng Việt Nam.

Chia sẻ với các đồng chí đảng viên lão thành, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Cùng với quyết tâm phát triển kinh tế, Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm chăm lo người có công. tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai trên phạm vi cả nước, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trách nhiệm với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Lễ trao Huy hiệu Đảng 80 năm, 75 năm và 70 năm tặng các đồng chí đảng viên lão thành. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thành phố Hà Nội khẩn trương cụ thể hóa yêu cầu tăng trưởng hai con số, xây dựng lại kịch bản đến từng ngành, lĩnh vực. Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, Luật Thủ đô năm 2026, Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm tạo thành bộ ba trụ cột chiến lược, mở ra không gian phát triển, cơ chế và tầm nhìn mới cho thành phố. Hà Nội đang hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô. Tinh thần bất khuất, kiên cường “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” của quân và dân Hà Nội là một phần rất đẹp trong lịch sử cách mạng của dân tộc, phải tiếp tục được chuyển hóa thành ý chí, trách nhiệm, kỷ cương và khát vọng xây dựng Thủ đô.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn các đồng chí đảng viên lão thành giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phát huy uy tín, trí tuệ, kinh nghiệm và tình cảm cách mạng, là chỗ dựa tinh thần của cấp ủy, chính quyền, nhân dân; thẳng thắn góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giáo dục truyền thống cho con cháu và thế hệ trẻ. Những câu chuyện, việc làm, những năm tháng cống hiến của các đồng chí có sức giáo dục rất lớn đối với thế hệ hôm nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố Hà Nội quan tâm chu đáo đến đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe của các đồng chí đảng viên cao tuổi; thường xuyên thăm hỏi, lắng nghe, trân trọng tiếp thu những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí. Đây là đạo lý cũng là trách nhiệm chính trị của Đảng bộ thành phố.