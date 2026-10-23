Đẩy mạnh các chương trình đối ngoại nhân đạo

Với đường bờ biển dài, nhiều đảo và thường xuyên chịu tác động của bão, triều cường, Quảng Ninh sớm nhận thấy công tác nhân đạo cần sự chung tay của cộng đồng quốc tế. Nhiều năm qua, Hội Chữ thập đỏ thành phố giữ vai trò đầu mối tiếp nhận, kết nối các nguồn hỗ trợ, bảo đảm mỗi khoản viện trợ đến đúng đối tượng, đúng mục đích và hiệu quả lâu dài.

Dấu ấn sớm là Dự án OD4 do Hội Chữ thập đỏ Na Uy tài trợ, triển khai năm 2015 tại huyện đảo Cô Tô trước đây. Đội tình nguyện viên 10 người của thị trấn Cô Tô nhận chăm sóc một người khuyết tật tại nhà; các nhóm tình nguyện viên góp ngày công sửa nhà cho gia đình khó khăn, làm đường dân sinh, nạo vét cống rãnh, thu gom rác thải, kết hợp truyền thông phòng, chống tiêu chảy, sốt xuất huyết, tay chân miệng. Giá trị lớn nhất của dự án không nằm ở số tiền, mà ở chỗ người dân địa phương trở thành chủ thể của hoạt động nhân đạo ngay nơi mình sinh sống.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Phát triển Vương quốc Anh Catherine West và đại diện Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thăm hỏi động viên gia đình bị ảnh hưởng bão số 3 (Yagi) tại phường Quảng Yên, tháng 10/2024. Ảnh: Hội Chữ thập đỏ thành phố cung cấp

Năm 2018, hợp tác mở rộng sang lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu. Dự án “Trồng cây ngập mặn, chắn sóng tại Quảng Ninh” được Tổ chức Hành động và Phục hồi rừng ngập mặn (ACTMANG) của Nhật Bản cùng Viện Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ tài chính, kỹ thuật, với kinh phí 120 triệu đồng. Hội Chữ thập đỏ thành phố phối hợp địa phương trồng và bảo vệ 15ha rừng ngập mặn tại xã Quảng Phong, huyện Hải Hà (nay xã Quảng Hà), tỷ lệ cây sống đạt 93%. Khó khăn không ít: Bãi trồng thấp, độ mặn cao, hà bám làm cây chết, một số hộ thả trâu giẫm nát cây non.

Quảng Ninh còn chủ động xây dựng mô hình cộng đồng làm nền để hợp tác phát huy hiệu quả. Tiêu biểu là mô hình “Cộng đồng an toàn” tại xã Liên Hòa, trong giai đoạn 2018-2022, xã tổ chức 10 lớp tập huấn phòng ngừa thiên tai cho 360 học viên, hỗ trợ xây 7 nhà nhân đạo trị giá 350 triệu đồng; tỷ lệ người mắc bệnh tiêu chảy, hô hấp, phụ khoa giảm 30%, 44 hộ thoát nghèo bền vững. Khi cộng đồng có năng lực tự ứng phó, mỗi nguồn lực bên ngoài sẽ phát huy giá trị gấp nhiều lần.

Khả năng huy động nhanh của mạng lưới Chữ thập đỏ được kiểm chứng trong đại dịch Covid-19. Đầu năm 2021, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Trăng Lưỡi liềm đỏ Quốc tế cấp 100 triệu đồng để thành phố Quảng Ninh hỗ trợ khẩu trang, nước sát khuẩn, nhu yếu phẩm cho người dân vùng cách ly ở thành phố Hạ Long, thị xã Đông Triều trước đây; đồng thời 400 hộ khó khăn ở khu vực Quảng Yên, Đông Triều, Vân Đồn tiếp tục được hỗ trợ.

Các chuyên gia của Viện Tài nguyên và Môi trường (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Tổ chức phục hồi rừng ngập mặn Nhật Bản (ACTMANG) và Hội Chữ thập đỏ thành phố khảo sát rừng ngập mặn tại xã Đồng Rui năm 2023.

Sau cơn bão số 3 (Yagi) tháng 9/2024, Quảng Ninh nhận thêm sự sẻ chia của bạn bè quốc tế. Chính phủ Vương quốc Anh hỗ trợ 1 triệu bảng Anh, tương đương khoảng 32 tỷ đồng, thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc, gồm nhu yếu phẩm khẩn cấp, tiền mặt, dịch vụ y tế, nước sạch, vệ sinh. Đích thân Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Phát triển Vương quốc Anh Catherine West thăm xã Tiền An, thị xã Quảng Yên, hỗ trợ hai gia đình có nhà ở hư hỏng nặng.

Không chỉ nhận về sự sẻ chia, Quảng Ninh luôn sẵn sàng lan tỏa tinh thần ấy đến với cộng đồng. Năm 2025, hưởng ứng Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cu Ba “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã tiếp nhận trên 5 tỷ đồng từ cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân. Các phường Hạ Long, Hồng Gai, Việt Hưng đều đóng góp trên 400 triệu đồng, phường Bãi Cháy gần 300 triệu đồng; đặc khu Vân Đồn triển khai đến từng khu dân cư, quyên góp gần 300 triệu đồng. Xúc động nhất là hai em học sinh ở xã Đầm Hà đã dành trọn số tiền tiết kiệm nuôi lợn đất, hơn 10 triệu đồng để gửi tới nhân dân Cu Ba. Với những đóng góp thiết thực đó, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã vinh dự được Ban Chấp hành Trung ương Hội tặng Bằng khen.

Từ những mái nhà được sửa sang ở Cô Tô, những cánh rừng ngập mặn xanh dần ở xã Quảng Hà, những gia đình phường Quảng Yên vượt qua bão lũ đến những đồng tiền tiết kiệm gửi nhân dân Cu Ba, hợp tác và sẻ chia nhân đạo đang góp phần làm nên một Quảng Ninh an toàn, nhân ái, giàu sức chống chịu.