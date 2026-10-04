Ba địa phương đồng loạt tổ chức hiến máu tình nguyện, thu về trên 670 đơn vị máu

Ngày 4/10, phường Việt Hưng, phường Phong Cốc và xã Quảng Hà đồng loạt tổ chức hiến máu tình nguyện. Hoạt động nhằm hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 23/11 (1946 – 2026).

Các tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện "Nghĩa tình mùa thu" tại phường Việt Hưng.

Tại phường Việt Hưng, chương trình hiến máu tình nguyện chủ đề "Nghĩa tình mùa thu" diễn ra tại Khoa Huyết học – Hóa sinh, Bệnh viện Bãi Cháy. Gần 200 cán bộ, công chức, viên chức, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và người lao động trên địa bàn đã tham gia. Kết quả, Ban tổ chức tiếp nhận 138 đơn vị máu.

Tại xã Quảng Hà, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa thành phố tổ chức đợt hiến máu thứ 2 năm 2026. Hơn 400 người đã đăng ký tham gia, xã tiếp nhận được hơn 389 đơn vị máu.

Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Hà Nguyễn Văn Đông tham gia hiến máu tình nguyện đợt 2/2026.

Tại phường Phong Cốc, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện phường phối hợp với Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026 và tiếp nhận hơn 150 đơn vị máu.

Các tình nguyện viên phường Phong Cốc sau khi hoàn thành việc hiến máu được Ban tổ chức tặng hiện vật và trao giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện.

Việc đồng loạt hiến máu tình nguyện tại các địa phương là hoạt động thiết thực và ý nghĩa; góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh; đồng thời, lan tỏa tinh thần "Thương người như thể thương thân" và giúp xây dựng lực lượng hiến máu tình nguyện thường xuyên ngay tại cơ sở.