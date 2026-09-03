Điều tra, xử lý nghiêm các Facebooker, Tiktoker nổi tiếng có hành vi vi phạm pháp luật

Chiều 3/9, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ họp báo thường kỳ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong. Tại họp báo, đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành đã trả lời câu hỏi của các phóng viên liên quan nhiều vấn đề đang được dư luận xã hội hết sức quan tâm.

Liên quan vấn đề xử lý các Facebooker, Tiktoker nổi tiếng có hành vi vi phạm pháp luật thời gian qua, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết: Đối với vụ án liên quan đối tượng Bùi Xuân Huấn (biệt danh Huấn Hoa Hồng), đến hôm nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can về 2 tội danh "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan hành vi kinh doanh trên nền tảng TikTok mà để doanh thu ngoài sổ sách kế toán, tổng doanh thu tạm tính là hơn 300 tỷ đồng. Nội dung này Bộ Công an cũng đã đưa thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Đối với vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đây là diễn biến mới. Qua mở rộng công tác điều tra, phát hiện đối tượng Bùi Xuân Huấn lợi dụng ảnh hưởng trên mạng xã hội, thường xuyên đăng tải trên các tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo những nội dung thể hiện bản thân có các thông tin biết trước kết quả xổ số trong ngày. Trên cơ sở đó, nhiều cá nhân đã theo thông tin này và chuyển tiền vào chính các tài khoản cá nhân của Bùi Xuân Huấn để được cho các thông tin về số lô, số đề có khả năng trúng cao.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, thông tin về việc xử lý các Facebooker, Tiktoker nổi tiếng có hành vi vi phạm pháp luật. (Ảnh: VGP)

Tuy nhiên, khi các cá nhân tham gia đánh các số lô số đề này nhưng không trúng, đòi lại tiền thì đối tượng không trả và chiếm đoạt. Trên cơ sở tố cáo, tố giác của các cá nhân, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục điều tra mở rộng.

Đến nay đã khởi tố 10 bị can, trong đó có Lê Văn Phú về các tội liên quan kế toán và hóa đơn, bước đầu xác định tổng tiền thuế gây thiệt hại cho Nhà nước là hơn 6,4 tỷ đồng; đồng thời, khởi tố 2 bị can, trong đó có Nguyễn Thị Hương (biệt danh Cô giáo Hương) về hành vi Lừa dối khách hàng, thu lợi bất chính khoảng hơn 11 tỷ đồng; khởi tố 1 bị can về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đây cũng là nội dung mới mà Cơ quan Cảnh sát điều tra trong quá trình điều tra vụ án đã làm rõ.

Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đối tượng Nguyễn Thị Nhuần tại Hải Phòng, đã liên hệ với các đối tượng để nhằm môi giới chạy án liên quan đến vụ án này. Hành vi của đối tượng phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 24/8 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ những vụ án này, chúng ta phải nhìn thấy là bên cạnh rất nhiều lợi ích trên không gian mạng, trên mạng xã hội, đây cũng là không gian có nhiều thông tin xấu độc, không đúng sự thật. Bộ Công an kiến nghị mỗi cá nhân khi tham gia mạng xã hội phải chuẩn bị cho mình một "lá chắn tự thân", phải luôn luôn cảnh giác, thận trọng trước các thông tin trên mạng xã hội.

Bộ Công an thấy một bài học là những hình ảnh, thông tin liên quan người nổi tiếng trên mạng xã hội không đồng nghĩa với các giá trị thực. Đây là nội dung mà chúng tôi nghĩ trong quá trình tương tác của mỗi cá nhân tham gia mạng xã hội, chúng ta phải chuẩn bị, trang bị cho mình những kiến thức này.

Bộ Công an khẳng định không gian mạng không nằm ngoài pháp luật. Tất cả các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng hoặc lợi dụng không gian mạng để hoạt động vi phạm pháp luật đều sẽ bị phát hiện, xử lý theo đúng quy định. "Chúng tôi cũng rất mong muốn có sự tham gia của người dân trên mạng xã hội để cùng xây dựng mạng xã hội thực sự an toàn, lành mạnh, văn minh. Và mỗi cá nhân khi tham gia trên mạng xã hội sẽ góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp cũng như đóng góp cho sự phát triển nói chung", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nói.

Nỗ lực gỡ khó cho xuất khẩu sầu riêng

Đây là một sản phẩm chủ chốt của ngành trồng trọt và đóng góp khoảng 40% sản lượng xuất khẩu của ngành trồng trọt. Riêng trong 8 tháng đầu năm nay, ước đạt khoảng 1,95 tỷ USD. Thị trường Trung Quốc đóng góp khoảng 1,85 tỷ USD, chiếm khoảng 95% thị phần của chúng ta.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp thông tin về việc tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu sầu riêng. (Ảnh: VGP)

Những con số cho thấy đây là sản phẩm rất có giá trị. Chính vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặc biệt quan tâm, triển khai các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển trong thời gian vừa qua.

Trước tiên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã cử các đoàn công tác của Bộ làm việc trực tiếp với các địa phương, đặc biệt là những vùng trồng sầu riêng cao như Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Ngày 1/7 vừa rồi, Bộ đã thực hiện truy xuất nguồn gốc trên hệ thống chuyển đổi số của Bộ. Khách hàng nước ngoài, khách hàng trong nước có thể truy cập dữ liệu từ khâu trồng trọt, chăm sóc, phân bón hay nuôi trồng của các loại nông sản, trong đó có sầu riêng; qua đó đã tạo niềm tin của khách hàng, đặc biệt là khách hàng quốc tế. Các tham tán thương mại của Mỹ, Trung Quốc đều đánh giá cao việc lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện truy xuất nguồn gốc.

Đây là những việc thời gian qua Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai để đảm bảo tăng cường xuất khẩu và nâng giá trị sầu riêng lên.

Thứ hai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trước đây doanh nghiệp gặp trong việc cấp mã vùng trồng; đã triển khai các văn bản chỉ đạo, qua đó tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Hiện nay, Bộ đã trình Chính phủ Nghị quyết 36 về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc cấp mã số vùng trồng cho tất cả các loại cây trồng. Đây là một trong những tháo gỡ rất thiết thực mà doanh nghiệp đánh giá cao.

Thứ ba là việc phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ về địa phương trong công tác cấp mã vùng trồng của tất cả các loại cây trồng, trong đó có sầu riêng. Tất cả các loại sầu riêng bây giờ được phân cấp cho cấp phường, cấp xã cấp mã vùng trồng, cấp mã đóng gói. Đặc biệt, trước đây khi chúng ta trồng xen canh thì rất khó trong triển khai việc cấp mã vùng trồng. Hiện nay, xen canh cũng được giao cho cấp phường, xã cấp mã vùng trồng, tạo thuận tiện cho xuất khẩu sầu riêng của chúng ta.

Đây là những giải pháp tháo gỡ đã có hiệu quả trong thời gian vừa qua. Đặc biệt, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã sang Trung Quốc vào ngày 14/8 vừa qua. Qua những buổi làm việc, Tổng cục Hải quan của Trung Quốc đã cấp cho chúng ta 567 mã vùng trồng sầu riêng Việt Nam, nâng tổng số mã vùng trồng lên khoảng hơn 1.800 mã. Hiện nay, chúng ta có khoảng 1.599 mã vùng trồng sầu riêng và 281 cơ sở đóng gói.

Đây là những kết quả Bộ đã đạt được và chúng tôi đang làm các thủ tục còn lại để đưa xuất khẩu sầu riêng trong cuối năm nay ít nhất đạt bằng năm ngoái là 3,85 tỷ USD hoặc có thể cao hơn, đạt khoảng 4 tỷ USD trong năm 2026.

Qua đánh giá, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thấy rằng ngành sầu riêng cũng còn một số hạn chế, vướng mắc. Thí dụ, tăng trưởng nhanh nhưng diện tích còn chưa gắn với tổ chức chuỗi giá trị và tại một số địa phương, việc mở rộng mang tính tự phát, chưa chặt chẽ với điều kiện đất đai, nguồn nước và chưa có hệ thống kết nối giữa nhà sản xuất, logistics rồi xuất khẩu.

Thứ hai là yêu cầu về kỹ thuật thị trường ngày càng cao hơn. Hiện nay, phía bạn đang có những yêu cầu rất cao về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, cơ sở dữ liệu phải đầy đủ. Đây là những việc thời gian tới phải tiếp tục làm tốt hơn.

Thứ ba là cạnh tranh quốc tế. Các nước như Malaysia, Thái Lan và các nước trong khu vực đã có những sản phẩm, chính sách để thúc đẩy xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc. Đây là những thách thức mà chúng ta phải vượt qua trong thời gian tới.

Thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thấy có 5 giải pháp phải triển khai.

Thứ nhất là đẩy mạnh xúc tiến thương mại và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Trong đó, tiếp tục đàm phán mở rộng thị trường, tăng thị phần tại các thị trường tiềm năng như: Ấn Độ, Australia, New Zealand. Gia tăng xuất khẩu sầu riêng đông lạnh, sản phẩm chế biến, các sản phẩm phù hợp; tăng cường xúc tiến thương mại, tổ chức quảng bá thương hiệu, kết nối cung cầu; tăng cường thông tin, phân tích, dự báo thị trường, kịp thời định hướng sản xuất, tiêu thụ, thu hoạch.

Trong tháng 7, phía Ấn Độ đã đồng ý cho Việt Nam xuất khẩu sầu riêng sang Ấn Độ. Đây là một thị trường tỷ dân và có nhu cầu rất lớn thời gian tới, đặc biệt có những khách hàng siêu giàu. Chúng tôi đang triển khai mở rộng thị trường xuất khẩu sang Ấn Độ.

Thứ hai là đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tổ chức lại sản xuất, phát triển vùng nguyên liệu bền vững; rà soát quy hoạch vùng sản xuất phù hợp với điều kiện đất đai, nguồn nước, khí hậu; phát triển hạ tầng vùng nguyên liệu tập trung gắn với sơ chế, chế biến, bảo quản, tiêu thụ và xuất khẩu; đồng thời, kết nối nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư trở lại vùng nguyên liệu, từng bước xây dựng thương hiệu sầu riêng Việt Nam.

Trong quá trình chỉ đạo sản xuất, chúng tôi thấy rằng trong quá trình từ trồng trọt, sản xuất đến lưu thông hàng hóa, đến tay khách hàng, tỉ lệ thất thoát, khấu hao dư rất nhiều do chúng ta chưa có hệ thống nhà máy sản xuất sơ chế đủ điều kiện.

Thời gian tới chúng ta khuyến khích doanh nghiệp đầu tư thêm vào các nhà máy để có thể sơ chế, chế biến và bảo quản, làm sao giữ được sản phẩm của chúng ta có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng quốc tế.

Thứ ba là chuẩn hóa chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc; nâng cao trình độ nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Ngày 1/7 vừa rồi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã thực hiện việc truy xuất nguồn gốc trên hệ thống Cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Khách hàng trong nước, quốc tế có thể truy xuất nguồn gốc từng loại sản phẩm, quy trình sản xuất, quy trình tưới tiêu, quy trình phân bón, quy trình thu hoạch và quy trình đóng gói. Tất cả đã được số hóa lại, giúp khách hàng có thể tra được và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Thứ tư là phát triển hạ tầng bảo quản, chế biến, logistics; khuyến khích đầu tư kho lạnh, kho sơ chế, bảo quản, chế biến tại vùng sản xuất tập trung; đẩy mạnh chế biến, đa dạng hóa sản phẩm và phương thức vận chuyển, ứng dụng công nghệ để giảm chi phí, nâng cao chất lượng; đồng thời nâng cấp hạ tầng thủy lợi, giao thông phục vụ vùng nguyên liệu.

Thứ năm là mở rộng, củng cố, nâng cao năng lực hệ thống phòng thí nghiệm; tiếp tục xã hội hóa, mở cửa các phòng thí nghiệm đủ điều kiện, ưu tiên thiết bị, nâng cao năng lực kiểm nghiệm chất lượng đối với cadimi, vàng ô và các tiêu chí theo yêu cầu thị trường nhập khẩu; hỗ trợ hoàn thiện phương pháp kiểm nghiệm đáp ứng yêu cầu của cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu.

Vừa rồi Việt Nam đã đàm phán với phía Trung Quốc và Trung Quốc đã đồng ý cho chúng ta được 52 phòng kiểm nghiệm sản phẩm đáp ứng yêu cầu rất khắt khe và điều kiện xuất khẩu...

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