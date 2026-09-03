Kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, chủ động điều hành giá cả các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu

Chiều 3/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2026 để thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Phiên họp tập trung thảo luận tình hình kinh tế-xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2026, phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, thực hiện trong thời gian tới; và một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu khai mạc và kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, đây là thời điểm chúng ta cần “tăng tốc, bứt phá” phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu của năm 2026. Thủ tướng đánh giá, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều rủi ro, chúng ta đã nỗ lực tập trung hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phát triển hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; bảo đảm ổn định chính trị-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, tăng cường đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong phát biểu ý kiến tại phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cơ bản đồng tình với các báo cáo, ý kiến về những kết quả tích cực đã đạt được, Thủ tướng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức đòi hỏi phải có biện pháp cụ thể, quyết liệt hơn nữa. Về định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong tháng 9 và thời gian còn lại của năm 2026, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt, Quốc hội, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm:

Trước hết, về hoàn thiện thể chế,Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm các văn bản còn nợ ban hành; tập trung xây dựng 27 nghị định quy định chi tiết 14 luật, 1 nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, trong đó mỗi luật, nghị quyết chỉ ban hành 1 văn bản quy định chi tiết (trường hợp cần ban hành nhiều hơn phải thuyết minh rõ và chịu trách nhiệm về đề xuất của mình).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đối với 2 luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, tháng 4/2026 có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, Thủ tướng yêu cầu các bộ khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 4 văn bản quy định chi tiết, bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm hiệu lực của các luật, nghị quyết.

Cùng với đó, phải chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 bảo đảm chất lượng, tiến độ, nhất là các Luật: Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản, Đấu thầu, Ngân sách nhà nước hợp nhất, Đầu tư, Điện lực, Vệ sinh an toàn thực phẩm, Hình sự...; khẩn trương xây dựng, hoàn thiện hồ sơ 9 dự án luật, nghị quyết trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến tại Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2026.

Các Phó Thủ tướng Chính phủ, đại biểu tham dự phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng cũng yêu cầu hoàn thiện báo cáo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch; ưu tiên nguồn lực rà soát, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật sẽ hết hiệu lực trước ngày 1/3/2027 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Tư pháp tổ chức thực hiện nghiêm túc, thực chất Đề án thí điểm đánh giá, chấm điểm về công tác xây dựng pháp luật. Các Bộ trưởng, trưởng ngành tiếp tục chỉ đạo, hoàn thiện việc lập, điều chỉnh các quy hoạch ngành thuộc lĩnh vực phụ trách, hoàn thành trong quý III/2026. Các bộ, cơ quan, địa phương tập trung bố trí nguồn lực, tổ chức thực hiện hiệu quả các quy hoạch đã được phê duyệt.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu ý kiến tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thứ hai, về giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương thường xuyên rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng tháng, từng quý; chủ động nhận diện những điểm nghẽn ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng để tập trung tháo gỡ (nhất là các ngành, địa phương là động lực và còn dư địa tăng trưởng lớn), bảo đảm “6 rõ”, quyết tâm cao nhất để đạt mục tiêu đề ra; kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, chủ động điều hành giá cả các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu; tăng cường quản lý giá cả, thị trường, xử lý nghiêm các hành vi trục lợi, tăng giá bất hợp lý.

Bộ Tài chính tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo; theo dõi sát diễn biến quốc tế và thị trường, giá cả trong nước, điều hành giá linh hoạt, hỗ trợ sản xuất; tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; rà soát quy trình hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng xuất khẩu theo hướng tăng cường phân loại rủi ro, đẩy nhanh xử lý các hồ sơ của doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật, giảm chi phí về thời gian; tăng cường các biện pháp chống chuyển giá.

Bộ Tài chính tăng cường đôn đốc, thúc đẩy, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm hoàn thành 100% kế hoạch được giao; tích cực thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển các thị trường vốn, trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán để bổ sung nguồn lực cho tăng trưởng, giảm phụ thuộc vào vốn tín dụng; khẩn trương hoàn thiện phương án sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp có vốn Nhà nước gắn với niêm yết để tăng hàng hóa trên thị trường chứng khoán.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu ý kiến tại phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Bộ Tài chính phối hợp các cơ quan xây dựng ngay văn bản hướng dẫn chương trình mục tiêu quốc gia tích hợp vừa được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư; tập trung tháo gỡ, giải ngân dứt điểm vốn năm 2026 và vốn kéo dài từ năm 2025 của các chương trình; xây dựng, trình ban hành chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 27 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian trong giai đoạn mới.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp hài hòa, chặt chẽ, thường xuyên với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác; tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, các dự án trọng điểm, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; thường xuyên đánh giá“điểm cân bằng” giữa yêu cầu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng, xác định ngưỡng cảnh báo; chủ động sử dụng các công cụ thuộc thẩm quyền để phát huy tối đa hiệu quả chính sách, giữ ổn định thanh khoản, phấn đấu giảm lãi suất cho vay; điều hành linh hoạt tiền gửi Kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại để tăng thanh khoản cho nền kinh tế; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng cường hợp tác với các quỹ đầu tư và các định chế tài chính nhằm đa dạng hóa các nguồn vốn cho doanh nghiệp.

Thứ ba, về tăng cường xuất khẩu, phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng kết cấu hạ tầng, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát giá cả, nhập siêu, bảo đảm thương mại cân bằng phục vụ mục tiêu tăng trưởng “2 con số”; tập trung rà soát, phân loại và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài, giải phóng nguồn lực cho phát triển và tăng trưởng; tích cực triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại các buổi làm việc với các doanh nghiệp

Các thành viên Chính phủ, đại biểu tham dự phiên họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Bộ Công thương chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp… phân tích rõ các nhóm mặt hàng xuất khẩu giảm, các nhóm mặt hàng nhập siêu lớn để có giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập siêu; đẩy nhanh tiến độ đàm phán các Hiệp định thương mại với một số đối tác mới để mở cửa thị trường cho hàng hóa Việt Nam; tăng tốc xúc tiến thương mại, nhất là xuất khẩu tới các thị trường mới như thị trường Halal, Mỹ Latinh, châu Phi…; tận dụng ngay các đơn hàng xuất khẩu, đặc biệt các mặt hàng các nước đang có nhu cầu cao như: điện tử, máy móc, nông thuỷ sản; tiếp tục phát triển thị trường, kích cầu tiêu dùng trong nước.

Bộ Công thương theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu và các loại năng lượng; bảo đảm ổn định nguồn cung năng lượng, cung ứng đủ điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt; khẩn trương hoàn thiện phương án về hệ thống phân phối xăng dầu; tháo gỡ dứt điểm khó khăn, vướng mắc, sớm khôi phục hoạt động các nhà máy sản xuất xăng sinh học, đẩy nhanh tiến độ các dự án điện, dầu khí trọng điểm.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các bộ, ngành và địa phương xây dựng cơ chế điều phối nguồn vật liệu xây dựng liên vùng, liên tỉnh bảo đảm nguồn vật liệu cho các công trình, dự án quan trọng quốc gia (hoàn thành trong tháng 10/2026); tích cực đàm phán ký kết các Nghị định thư cho nông sản Việt Nam xuất khẩu sang các nước; đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ mã số vùng trồng, vùng nuôi, cơ sở đóng gói, cơ sở chế biến phục vụ xuất khẩu, kiểm định; làm việc với các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp…; thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu; chủ động phòng ngừa, ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn hồ đập.

Bộ Xây dựng tích cực phối hợp các cơ quan, địa phương kịp thời thực hiện các giải pháp bảo đảm tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm, dự án xây dựng các tuyến đường sắt, các dự án phục vụ APEC; khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành Nghị quyết về giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026-2030; có giải pháp bố trí luồng ưu tiên trong giai đoạn cao điểm xuất khẩu tại các cảng và cửa ngõ logistics lớn; phối hợp Bộ Công an, Bộ Tư pháp tiếp tục rà soát quy định tại Thông tư 38 và Nghị định 168 về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đặc biệt là phối hợp làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về các quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị trong đó lưu ý đề xuất chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp FDI trong một số ngành, lĩnh vực then chốt gắn với điều kiện chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực…; đồng thời có giải pháp để lựa chọn doanh nghiệp trong nước có đủ năng lực tiếp nhận, làm chủ công nghệ được chuyển giao; thể chế hóa ngay các nội dung của Nghị quyết 10 trong dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) trình Quốc hội tại Kỳ họp cuối năm.

Thứ tư, về khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số,Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Kế hoạch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số; tích cực chỉ đạo hoàn thiện phê duyệt các nhiệm vụ công nghệ chiến lược theo thẩm quyền bảo đảm tiến độ và hiệu quả thực hiện; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, kết nối dữ liệu.

Bộ Khoa học và Công nghệ cụ thể hóa Khung kiến trúc tổng thể số quốc gia; khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, tiêu chí đánh giá tuân thủ Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp rà soát toàn bộ kinh phí khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số chưa giao; ưu tiên nguồn lực cho cơ sở dữ liệu trọng yếu, nền tảng dùng chung, an toàn, an ninh mạng và nhiệm vụ công nghệ chiến lược… đã đủ điều kiện triển khai; xác định cụ thể các bộ, ngành, địa phương tỷ lệ giải ngân vốn thấp để bố trí làm việc, báo cáo kết quả về Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.

Thứ năm, về các lĩnh vực văn hóa xã hội, Thủ tướng yêu cầu Ban chỉ đạo quốc gia tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tập trung quyết liệt triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, ưu tiên nguồn lực cho lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan, địa phương quán triệt và triển khai kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại buổi làm việc với các cơ quan về kết quả 1 năm triển khai Nghị quyết số 71 và công tác chuẩn bị năm học 2026-2027; tổ chức tốt lễ khai giảng năm học mới và khánh thành các trường phổ thông liên cấp nội trú xã biên giới đất liền giai đoạn 1; hướng dẫn thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học; bảo đảm tốt chế độ, chính sách đối với học sinh thuộc diện chính sách, yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn; rà soát ngay việc cung ứng, bảo đảm sách giáo khoa, nhất là tại những nơi khó khăn; tập trung xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp xã biên giới đất liền khởi công đợt 2 theo đúng tiến độ.

Bộ Nội vụ và Bộ Y tế chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan, địa phương quán triệt và triển khai kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế.

Bộ Y tế tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là tại địa bàn thiên tai, bão lũ; tiếp tục thực hiện hiệu quả việc khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân; chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, cơ quan, địa phương triển khai các nhiệm vụ tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục; khẩn trương trình đề án hoàn thiện hệ thống phân phối dược và thiết bị y tế.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quán triệt và thực hiện hiệu quả “3 chuyển dịch lớn” và 4 nhiệm vụ trọng tâm theo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam; tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Thứ sáu, về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, Bộ Ngoại giao chuẩn bị chu đáo các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong những tháng cuối năm; tích cực chuẩn bị cho các hoạt động năm APEC 2027 bảo đảm phát huy vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế. Các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục triển khai các hoạt động bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, xuất xứ, vi phạm sở hữu trí tuệ.