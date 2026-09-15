Hiệu quả ngay từ mỗi thôn, khu phố

Thượng tôn pháp luật là nền tảng xây dựng xã hội văn minh, phát triển và công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật luôn cần có sự vào cuộc thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị. Đặc biệt là cần chủ động triển khai linh hoạt, sáng tạo ngay từ mỗi thôn, khu phố để thực sự phát huy hiệu quả cao nhất công tác tuyên truyền pháp luật.

Thực hiện mô hình “Phường không ma túy” giai đoạn 2025-2030, phường Hà Tu đã và đang triển khai nhiều giải pháp hết sức quyết liệt, huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Tiêu biểu như Ban Thường vụ Đảng ủy phường ban hành Chỉ thị số 02-CT/ĐU (ngày 27/2/2026) nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của thành phố và địa phương về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới. Lực lượng công an phường là nòng cốt triển khai công tác quản lý chặt địa bàn, kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy.

Đặc biệt là ngay từ các khu phố, đội ngũ các bí thư chi bộ, trưởng khu, trưởng ban công tác mặt trận, đại diện các đoàn thể... đều đang là những tuyên truyền viên năng nổ nhất, góp phần truyền tải kiến thức pháp luật đến nhân dân thường xuyên, liên tục.

Tổ công tác khu phố 5, phường Hà Tu, tuyên truyền pháp luật tại hộ gia đình về xây dựng mô hình "Phường không ma túy".

Ông Phạm Văn Minh, Trưởng khu phố 5, phường Hà Tu, cho biết: Một trong những yêu cầu nhiệm vụ của mô hình “Phường không ma túy” là nhân dân trên địa bàn luôn được quán triệt để nắm vững kiến thức pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy. Một số kỹ năng về nhận biết dấu hiệu để không bị tội phạm lợi dụng; có trách nhiệm cung cấp thông tin, tố giác, hỗ trợ lực lượng chức năng khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật... cũng cần được trang bị sẵn sàng.

Vì vậy, ban lãnh đạo khu phố thường xuyên tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật tới nhân dân qua nhiều hình thức. Như: Lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt tổ dân; sản xuất các bài phát thanh cơ sở bằng công nghệ AI; lan tỏa thông tin chính thống trên các nhóm, trang mạng xã hội của tổ dân, khu phố. Các tổ công tác còn đến từng hộ gia đình, vận động bà con tham gia ký cam kết chấp hành nghiêm, đăng ký thi đua để bình xét danh hiệu vào cuối năm.

MTTQ và các tổ chức CT-XH phường Yên Tử phối hợp tuyên truyền pháp luật, vận động người dân đồng thuận GPMB.

Ghi nhận tại nhiều khu dân cư khác cũng cho thấy, công tác tuyên truyền pháp luật phát huy hiệu quả nhờ cách làm rõ trọng tâm, không dàn trải, hướng mạnh về cơ sở với phương châm “đối tượng nào thì hình thức đó”. Đơn cử như việc trước từng đợt cao điểm tuyên truyền, nhiều thôn, khu phố đã có bước khảo sát, đánh giá nhu cầu về pháp luật trong cộng đồng dân cư, làm căn cứ để lựa chọn những hình thức tuyên truyền phù hợp nhất, tránh lãng phí thời gian và nguồn lực.

Chủ đề tuyên truyền cũng được chọn lọc phù hợp với nhu cầu tìm hiểu pháp luật của từng nhóm đối tượng, đặc điểm cụ thể của địa phương và nhiệm vụ chính trị theo từng thời điểm. Như các địa bàn vùng cao, biên giới thường chú trọng các quy định về Luật Lâm nghiệp, Luật Biên phòng. Các khu dân cư ven biển thì đẩy mạnh phổ biến Luật Thủy sản, Luật Biển Việt Nam. Còn phải nói tới các đợt tuyên truyền trong các đợt cao điểm GPMB thực hiện công trình dự án hạ tầng dân cư; tuyên truyền trước cuộc bầu cử trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031...

Địa bàn thôn, khu phố cũng là nơi trực tiếp triển khai thực hiện phần lớn các mô hình từ phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Một trong những cách làm phát huy hiệu quả tốt nhất là tranh thủ vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên tiêu biểu, người uy tín trong cộng đồng, dòng họ. Đây là những người vừa có sức ảnh hưởng, vừa có hiểu biết về pháp luật, có năng lực diễn đạt, nhiệt tình, trách nhiệm... vì vậy có thể tham gia tuyên truyền hiệu quả các quy định của pháp luật đến người dân. Việc tuyên truyền cũng linh hoạt để thực hiện mọi lúc, mọi nơi, gắn với hoạt động của các mô hình, như: Tổ nhân dân tự quản ANTT, tổ tuyên truyền vận động GPMB, tổ hòa giải ở cơ sở, nhóm nòng cốt quản lý giáo dục, cảm hóa người phạm tội tại cộng đồng...

Tuyên truyền hiệu quả, thường xuyên, liên tục ngay từ mỗi thôn, khu phố là giải pháp quan trọng góp phần hình thành xã hội thượng tôn pháp luật.