Đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh khảo sát một số điểm du lịch tại Phúc Kiến (Trung Quốc)

Trong khuôn khổ chương trình tham dự Hội nghị định kỳ lần thứ 2 giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), ngày 29/7, Đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tới khảo sát một số điểm du lịch, văn hóa tại tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc).

Đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh cùng đoàn công tác khảo sát điểm du lịch phố cổ Tam Phường Thất Hạng.

Đoàn công tác đã tới khảo sát hoạt động du lịch tại phố cổ Tam Phường Thất Hạng, khu phố lịch sử - văn hóa tiêu biểu nhất thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến. Với kiến trúc phố phường và nhiều công trình cổ được bảo tồn, nơi đây là một trong những điểm du lịch thu hút du khách của tỉnh Phúc Kiến.

Đoàn cũng khảo sát Bảo tàng 3802; Triển lãm thành tựu kinh tế tỉnh Phúc Kiến; hoạt động du lịch Đảo Cổ Lãng Tự - nơi được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới và còn được biết đến với tên gọi “Đảo Piano”.

Đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng đoàn công tác khảo sát tại Đảo Cổ Lãng Tự.

Khảo sát hoạt động thực tế tại đây, đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh cho rằng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2 tỉnh cần tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, phát huy giá trị di sản, các địa danh du lịch. Đồng thời, hai tỉnh cần xây dựng kế hoạch thúc đẩy các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, hợp tác mở các sản phẩm du lịch kết nối.