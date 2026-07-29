Đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh khảo sát tại Trường Đại học Mân Giang (Trung Quốc)

Trong khuôn khổ tham gia hội nghị định kỳ lần thứ hai giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), Đoàn công tác của tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, làm Trưởng đoàn đã khảo sát Trường Đại học Mân Giang tại thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc).

Đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, cùng đoàn công tác thăm khu nhà truyền thống Trường Đại học Mân Giang.

Trường Đại học Mân Giang có quy mô và chất lượng đào tạo tương đối toàn diện với các ngành thuộc 8 lĩnh vực: Kinh tế, luật, văn học, lịch sử, khoa học tự nhiên, kỹ thuật, quản lý và nghệ thuật.

Hiện trường có khoảng 17.000 sinh viên và triển khai các chương trình đào tạo liên kết với hơn 50 trường đại học các nước trên thế giới.

Lãnh đạo Trường Đại học Hạ Long (Quảng Ninh, Việt Nam) trao đổi với lãnh đạo Trường Đại học Mân Giang (Phúc Kiến, Trung Quốc).

Tới thăm và khảo sát tại Trường Đại học Mân Giang, đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, cho rằng Trường Đại học Mân Giang (Phúc Kiến, Trung Quốc) và Đại học Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam) có nhiều nét tương đồng và những lợi thế riêng có. Đồng chí mong muốn 2 trường tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng tầm hợp tác theo hướng thực chất, hiệu quả hơn nữa, nhất là trong trao đổi giảng viên, sinh viên; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nhu cầu về nghề nghiệp mà xã hội cần. Từ đó, hiện thực hóa các nội dung đã ký kết tại bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 trường tại Hội nghị định kỳ lần thứ hai giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc).