Đoàn ĐBQH tỉnh đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội

Sáng 30/7, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát với chủ đề "Nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội: Từ định hướng chiến lược đến hành động thực tế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI". Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn.

Quang cảnh diễn đàn.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, giám sát là một trong ba chức năng hiến định của Quốc hội; là phương thức quan trọng để kiểm soát quyền lực nhà nước; bảo đảm Hiến pháp, pháp luật được thực thi nghiêm minh; đồng thời góp phần hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực quản trị quốc gia và củng cố niềm tin của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước đang triển khai nhiều chủ trương, quyết sách chiến lược, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, hoạt động giám sát cũng cần được đổi mới mạnh mẽ. Quốc hội khóa XVI cần kiến tạo phương thức giám sát mới theo hướng có tầm nhìn chiến lược, dựa trên dữ liệu và bằng chứng, tập trung đúng trọng tâm, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát theo bốn định hướng lớn, gồm: Lựa chọn đúng những vấn đề chiến lược, những "điểm nghẽn của điểm nghẽn"; gắn chặt giám sát với hoàn thiện thể chế và tổ chức thực thi pháp luật; đổi mới phương thức giám sát trên nền tảng dữ liệu, công nghệ số; siết chặt việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát, bảo đảm rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ kết quả.

Tham luận tại Diễn đàn, đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, cho rằng: Để nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa XVI, cần tiếp tục đổi mới phương thức giám sát theo hướng bám sát thực tiễn, kịp thời phát hiện những khó khăn, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện pháp luật, từ đó kiến nghị hoàn thiện thể chế, chính sách và nâng cao hiệu quả thực thi.

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại diễn đàn.

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh ngay từ đầu nhiệm kỳ khóa XVI. Trong đó, Đoàn đã triển khai giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, qua đó phát hiện nhiều khó khăn, vướng mắc về quỹ đất ở, đất sản xuất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý đất lâm nghiệp và cơ sở dữ liệu đất đai. Trên cơ sở kết quả giám sát, Đoàn đã kiến nghị Quốc hội nghiên cứu sửa đổi một số quy định của Luật Đất đai và đề xuất Chính phủ nhiều giải pháp tháo gỡ những bất cập từ thực tiễn.

Cùng với đó, Đoàn ĐBQH tỉnh đang tiến hành khảo sát việc tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tập trung đánh giá việc phân cấp, phân quyền, giải quyết thủ tục hành chính, quản lý tài sản công và ứng dụng chuyển đổi số. Qua khảo sát bước đầu ghi nhận nhiều kết quả tích cực; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục hoàn thiện.

Các đại biểu tham dự diễn đàn.

Từ thực tiễn hoạt động giám sát tại địa phương, đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà đề xuất ba nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Quốc hội. Đó là: Đổi mới việc lựa chọn nội dung, phương thức giám sát theo hướng xuất phát từ thực tiễn, chủ động nhận diện sớm những vấn đề phát sinh; nâng cao chất lượng kiến nghị sau giám sát, coi kiến nghị hoàn thiện thể chế là sản phẩm trọng tâm của hoạt động giám sát; xây dựng hệ thống dữ liệu giám sát số thống nhất, kết nối giữa Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH và HĐND các địa phương, hình thành "bộ nhớ thể chế", góp phần nâng cao chất lượng giám sát và phục vụ hiệu quả công tác xây dựng pháp luật.

Diễn đàn là dịp để các đại biểu Quốc hội, chuyên gia, nhà quản lý trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất nhiều giải pháp đổi mới hoạt động giám sát; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.