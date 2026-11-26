Quan tâm giải quyết kiến nghị của người dân, doanh nghiệp

Quảng Ninh xác định việc lắng nghe, tiếp thu và giải quyết kịp thời kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệp là yêu cầu thường xuyên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành. Thành phố chủ động đưa hoạt động quản lý, điều hành sát thực tiễn, lấy những vấn đề phát sinh từ cơ sở và khó khăn của doanh nghiệp làm căn cứ để rà soát, điều chỉnh phương thức quản lý, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, củng cố niềm tin của người dân, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế.

Đại diện MTTQ xã Vĩnh Thực làm việc với các thôn để mở rộng kênh thông tin, kịp thời tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở. Ảnh: Minh Yến

Để chủ động nắm bắt và giải quyết các vấn đề ngay từ cơ sở, thành phố Quảng Ninh chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường đối thoại, trực tiếp tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời nhận diện những bất cập, vướng mắc nảy sinh trong đời sống. Với cộng đồng doanh nghiệp, thành phố duy trì các hội nghị gặp gỡ, đối thoại trực tiếp theo từng ngành, lĩnh vực, coi đây là kênh quan trọng để nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, nhận diện những điểm nghẽn trong cơ chế, chính sách và hoạt động thực thi công vụ. Từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố đã tổ chức 15 hội nghị, buổi làm việc với cộng đồng doanh nghiệp.

Điển hình, tại buổi làm việc giữa tập thể lãnh đạo UBND thành phố với cộng đồng doanh nghiệp trong tháng 10, do đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì, đã có trên 100 doanh nghiệp tham dự, đại diện cho hơn 14.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Tại đây, lãnh đạo thành phố trực tiếp trao đổi, giải đáp các ý kiến, đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương đề cao trách nhiệm, phát huy vai trò người đứng đầu, chủ động phối hợp và tập trung giải quyết kiến nghị theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Những vấn đề thuộc thẩm quyền phải được xử lý kịp thời; những nội dung vượt thẩm quyền phải được báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Thành phố kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, để kiến nghị của doanh nghiệp kéo dài mà không có câu trả lời thỏa đáng.

Từ thực tiễn nắm bắt kiến nghị của doanh nghiệp, đặc biệt thực hiện kế hoạch cải thiện Chỉ số PCI năm 2026, đến ngày 15/11, Sở Tài chính đã tiếp nhận, giải quyết hơn 35.200 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; trong đó, gần 99,7% hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến và trên 99% hồ sơ được giải quyết đúng, trước hạn. Sở Công Thương cũng rà soát, cắt giảm gần 32% tổng thời gian giải quyết của 289 TTHC.

Bên cạnh đó, những vấn đề dân sinh cũng được thành phố chỉ đạo nắm bắt từ thực tiễn qua nhiều kênh tiếp xúc cử tri của các đại biểu HĐND các cấp cùng đối thoại với nhân dân. Đặc biệt, MTTQ các cấp triển khai diễn đàn “Tháng nghe dân nói” với nhiều hình thức linh hoạt từ thành phố đến cấp xã và các khu dân cư. Đặc biệt mới đây, diễn đàn “Lắng nghe ý kiến nhân dân – Đồng hành chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đô thị và bảo đảm an sinh xã hội” do Ủy ban MTTQ thành phố tổ chức với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, thu hút gần 10.000 đại biểu, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham gia. Diễn đàn đã có nhiều ý kiến của nhân dân các địa phương, trong đó tập trung chia sẻ cách làm sáng tạo trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế, xây dựng đô thị và chăm lo đời sống nhân dân. Người dân cũng phản ánh khó khăn liên quan đến đất đai, GPMB, hạ tầng, môi trường, TTHC, giáo dục, y tế, việc làm… Đây không chỉ là diễn đàn cởi mở để người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng mà còn là kênh thông tin quan trọng giúp chính quyền kịp thời nắm bắt và tháo gỡ vướng mắc những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Đến nay, sau 3 tháng triển khai diễn đàn “Tháng nghe dân nói”, toàn thành phố đã tiếp nhận 700 ý kiến của nhân dân.

Đại diện hộ nông dân trao đổi tại Hội nghị đối thoại, lắng nghe nông dân nói do UBND thành phố tổ chức, tháng 10/2026.

Cùng với đó, thành phố cũng chủ động nắm bắt khó khăn ở các lĩnh vực để tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại tháo gỡ. Trong tháng 10/2026, thành phố tổ chức Hội nghị đối thoại, lắng nghe nông dân nói. Tại đây, đã có nhiều kiến nghị liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của hội viên, nông dân đã được giải đáp, tháo gỡ như: Cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp; phát triển sản phẩm OCOP, liên kết chuỗi giá trị và tiêu thụ nông sản; hỗ trợ tiếp cận thị trường, nguồn vốn tín dụng; quy hoạch vùng sản xuất, quản lý và sử dụng đất đai, khu vực biển; bảo vệ môi trường, phát triển làng nghề…

Ngoài ra, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cơ quan hành chính nhà nước triển khai nghiêm túc. Từ đầu năm đến nay, đã tiếp 2.903 lượt với 3.706 người, liên quan đến 2.607 vụ việc. Đã tiếp nhận, xử lý 5.813 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; giải quyết 367/517 vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền, đạt 71%; giải quyết 13/14 vụ việc tố cáo, đạt 93%.

Công tác giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến HĐND các cấp được Thường trực HĐND chỉ đạo, phối hợp triển khai tích cực, trong đó chú trọng phân công và theo dõi việc giải quyết kiến nghị cử tri. Tính đến ngày 11/11/2026, trong tổng số 31 kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND thành phố, có 4 kiến nghị đã giải quyết xong, 15 kiến nghị đã được thông tin, giải trình; 12 kiến nghị đang tiếp tục xem xét, giải quyết… Một số kiến nghị kéo dài qua nhiều kỳ đã được giải quyết dứt điểm, như: Chi trả tiền bồi thường, GPMB liên quan đến Dự án Hồ Đồng Dọng (đặc khu Vân Đồn); các công trình cấp nước tập trung trên địa bàn Đông Triều (trước đây); phủ sóng viễn thông tại xã Hải Sơn…

Những kiến nghị của người dân, doanh nghiệp được nắm bắt, tháo gỡ kịp thời, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thu hút đầu tư, đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng đề ra năm 2026.