Quảng Ninh góp ý hoàn thiện cơ chế giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức đoàn thể

Ngày 26/11, Đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quảng Ninh tổ chức tọa đàm, khảo sát lấy ý kiến xây dựng Đề án “Hoàn thiện đồng bộ cơ chế hoạt động để MTTQ Việt Nam và các tổ chức, đoàn thể được tham gia sâu rộng trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước”. TS. Nguyễn Văn Pha, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ và Pháp luật Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Vũ Quang Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quảng Ninh đồng chủ trì tọa đàm.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Giám sát, phản biện xã hội là một trong những chức năng quan trọng của MTTQ Việt Nam, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tuy nhiên, từ thực tiễn triển khai cho thấy vẫn còn những bất cập như: Cơ chế, chính sách chưa đồng bộ; trách nhiệm tiếp thu, giải quyết kiến nghị sau giám sát chưa được quy định cụ thể; sự phối hợp giữa Mặt trận với cấp ủy, chính quyền ở một số nơi chưa chặt chẽ...

Đồng chí Vũ Quang Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quảng Ninh điều hành phiên thảo luận tại tọa đàm.

Quảng Ninh là một trong những địa phương được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lựa chọn khảo sát, lấy ý kiến thực tiễn nhằm phục vụ xây dựng Đề án hoàn thiện đồng bộ cơ chế hoạt động, tạo điều kiện để MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia sâu rộng, hiệu quả hơn vào công tác giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng và Nhà nước.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung đánh giá thực trạng công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tại địa phương; làm rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, trách nhiệm phối hợp của chính quyền các cấp và những điều kiện bảo đảm để MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện nhiệm vụ.

Nhiều ý kiến đề xuất các cơ chế, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong thời gian tới. Trong đó, có việc sửa đổi, bổ sung Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo hướng quy định rõ trách nhiệm tiếp thu, giải trình của các cơ quan liên quan; xây dựng cơ chế theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát; hình thành ngân hàng chuyên gia hỗ trợ hoạt động giám sát, phản biện xã hội; đổi mới phương thức giám sát theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, sát cơ sở. Cùng với đó là đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung để theo dõi đến cùng kết quả giải quyết kiến nghị.

TS. Nguyễn Văn Pha, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ và Pháp luật Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại tọa đàm.

Phát biểu kết luận, TS. Nguyễn Văn Pha, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ và Pháp luật Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu. Đồng chí nhấn mạnh, việc hoàn thiện đồng bộ cơ chế hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể phải đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, phù hợp với Hiến pháp, pháp luật, chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức; đồng thời phát huy quyền làm chủ của nhân dân và tăng cường sự phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

Các ý kiến tại tọa đàm là cơ sở thực tiễn quan trọng để Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Đề án, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời gian tới.