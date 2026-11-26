Quảng Ninh tiếp tục tiên phong, nâng cao hiệu quả bền vững trong công tác cai nghiện ma tuý, tái hòa nhập cộng đồng

Ngày 26/11, Công an thành phố Quảng Ninh tổ chức hội nghị đánh giá, triển khai Đề án “Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm, vay vốn tín dụng, tái hòa nhập cộng đồng cho người cai nghiện và người sau cai nghiện ma túy” (Đề án 189). Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các địa phương. Về phía thành phố Quảng Ninh có đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

Đại biểu dự Hội nghị đánh giá, triển khai Đề án 189.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh, khẳng định: Quảng Ninh xác định phòng, chống ma túy là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt. Đồng thời, đặt quyết tâm đưa Quảng Ninh cơ bản đạt tiêu chí “Thành phố không ma túy” vào năm 2030. Hiện thực hóa mục tiêu lớn này, tháng 10/2026, UBND thành phố ban hành Đề án “Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm, vay vốn tín dụng, tái hòa nhập cộng đồng cho người cai nghiện và người sau cai nghiện ma túy”.

Đề án xác định trọng tâm là chuyển dịch từ tư duy “quản lý hành chính đơn thuần” sang mô hình “đồng hành, kiến tạo sinh kế khép kín”. Theo đó, mỗi người sau cai được đánh giá nhu cầu thực tế để đào tạo nghề phù hợp, được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi và được giới thiệu việc làm ổn định ngay tại địa phương. Thành phố cũng ban hành đồng bộ 3 nghị quyết với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo điều kiện để Đề án đi vào cuộc sống.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ kết quả triển khai Đề án 189 sau hơn 9 tháng thực hiện. Với phương châm lấy người sau cai nghiện làm trung tâm, Đề án hướng tới hình thành chuỗi hỗ trợ khép kín, liên thông 4 khâu: Cai nghiện – học nghề – việc làm – tín dụng chính sách. Theo đó, Cơ sở cai nghiện ma túy thành phố phối hợp tổ chức tư vấn, khám sức khỏe định kỳ cho 984 lượt học viên; mở 2 lớp xóa mù chữ cho 24 học viên và 2 lớp bổ túc văn hóa cho 29 học viên có trình độ học vấn thấp; tổ chức 38 hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị mở 5 lớp đào tạo nghề cho 172 học viên đủ điều kiện đào tạo, cấp chứng chỉ nghề, đạt 85,1%, vượt chỉ tiêu đề ra.

Đồng thời, tổ chức tư vấn, định hướng nghề nghiệp, liên kết với các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, giới thiệu việc làm ổn định cho 267 người sau cai nghiện; giải ngân 9,5 tỷ đồng vốn tín dụng cho 69 người thuộc diện quản lý sau cai nghiện...., góp phần tạo sinh kế, kéo giảm tỷ lệ tái nghiện.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu khai mạc hội nghị.

Những kết quả trên góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo an ninh, trật tự, kéo giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo tiền đề quan trọng cho thực hiện thành công các mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy trên địa bàn thành phố, phục vụ phát triển nhanh bền vững về kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo của Quảng Ninh và lực lượng Công an trong triển khai các mô hình, giải pháp cai nghiện, quản lý sau cai nghiện. Đặc biệt, bước đầu kéo giảm tỷ lệ tái nghiện xuống dưới 6,5%, cho thấy hiệu quả của cách làm gắn quản lý với hỗ trợ sinh kế, việc làm và tái hòa nhập cộng đồng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định khen thưởng đột xuất của Bộ Công an cho Công an thành phố.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định khen thưởng đột xuất của Bộ Công an cho 5 tập thể.



Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Thủ tướng chỉ rõ những điểm nghẽn cần tháo gỡ, nhất là trong dữ liệu theo dõi, đánh giá hiệu quả hỗ trợ; bất cập về tiếp cận tín dụng, định mức đào tạo nghề và cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tiếp nhận lao động sau cai nghiện.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, chủ động phòng ngừa ma túy từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Cùng với đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy, cần đổi mới toàn diện công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện; gắn đào tạo nghề với nhu cầu thị trường lao động, tăng cường kết nối việc làm và theo dõi hiệu quả hỗ trợ sau 6 tháng, 12 tháng.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trao Bằng khen cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc.

Đồng chí giao Bộ Công an tổng kết thực tiễn từ Quảng Ninh, chuẩn hóa mô hình, quy trình và cơ chế phối hợp để hướng dẫn, nhân rộng phù hợp trên phạm vi cả nước. Các bộ, ngành liên quan cần phối hợp tháo gỡ vướng mắc về điều kiện tiếp cận tín dụng, định mức hỗ trợ đào tạo nghề; nghiên cứu cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tiếp nhận lao động sau cai nghiện, triển khai hiệu quả chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện.

Đối với Quảng Ninh, đồng chí Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, nâng cao hiệu quả và tính bền vững của Đề án; giao chỉ tiêu, phân công trách nhiệm cụ thể, hỗ trợ sát từng trường hợp sau cai nghiện; mở rộng mạng lưới doanh nghiệp đồng hành. Đồng thời, chủ động hoàn thiện mô hình, chia sẻ kinh nghiệm với các địa phương; phấn đấu sớm đạt trên 50% xã, phường, đặc khu không ma túy, tiến tới xây dựng Quảng Ninh không ma túy vào năm 2030.

Nhiều tập thể, cá nhân được nhận Giấy khen của Giám đốc Công an thành phố.

Nhân dịp này, Bộ Công an có Thư khen và Quyết định thưởng đột xuất cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc cũng được nhận Bằng khen của UBND thành phố, Giấy khen của Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy và Công an thành phố Quảng Ninh.