BĐBP Quảng Ninh: Quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng

Ngày 28/9, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP TP Quảng Ninh tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị và Đảng ủy BĐBP thành phố. Tham dự hội nghị có cán bộ Cơ quan Ban Chỉ huy; đồn trưởng, chính trị viên các Đồn Biên phòng và cán bộ Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Hải đội Biên phòng 2.

Đại tá Vũ Văn Hưng, Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã truyền đạt 6 chuyên đề, gồm 5 nghị quyết và 1 chỉ thị, liên quan đến công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội. Nội dung tập trung làm rõ các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; phân tích cơ sở lý luận, thực tiễn và việc vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Vũ Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thành phố yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ chủ trì các cấp tiếp tục nghiên cứu, nắm chắc nội dung cốt lõi của các nghị quyết, chỉ thị.

Quang cảnh hội nghị.

Để việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị đạt chất lượng, hiệu quả, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị căn cứ kế hoạch, phân công cán bộ chuẩn bị giáo án, thông qua cấp ủy trước khi tổ chức truyền đạt, bảo đảm 100% cán bộ, chiến sĩ được học tập. Đồng thời, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị và chương trình, kế hoạch của cấp trên thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, xác định nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp sát với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Đồng chí Chính ủy BĐBP thành phố cũng yêu cầu các đơn vị chủ động nắm tình hình trên không gian mạng, định hướng tư tưởng, dư luận trong quá trình triển khai; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cùng với lan tỏa thông tin tích cực, các đơn vị cần kịp thời xử lý tình huống phát sinh, động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.