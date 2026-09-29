Khởi sắc bức tranh du lịch Quảng Ninh

Du lịch Quảng Ninh đã trải qua gần 9 tháng sôi động với những con số ấn tượng. Đây là kết quả tích hợp từ nhiều nỗ lực, với sự điều hành của thành phố, những tác động tích cực của các biện pháp kích cầu, nâng chất du lịch trên địa bàn.

Trong 8 tháng năm 2026, toàn thành phố đón trên 17 triệu lượt khách, tăng 6% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch đạt 51.008 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2025.

Du khách lên đỉnh chùa Đồng (Yên Tử) đón bình minh dịp lễ 2/9 vừa qua.

Những con số ấn tượng của du lịch Quảng Ninh gần 9 tháng qua có thể kể đến khu di sản Yên Tử đã về đích sớm kế hoạch thu hút khách 2026 ngay ở thời điểm kết thúc 6 tháng năm 2026. Kết thúc mùa du lịch biển, đặc khu Cô Tô cũng tăng tới 17% lượng khách so với cùng kỳ... Dòng khách sạn từ 4 sao tới 5 sao hút khách, như: khách sạn Sài Gòn - Hạ Long, công suất phòng đưa vào sử dụng đạt trên 80%, Wyndham Garden Sonasea trong tháng 7 và tháng 8 tiếp nhận số lượng khách đặt phòng lên tới hơn 90%... Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, du lịch Quảng Ninh đều tăng rất cao so với cùng kỳ 2025. Lượng khách khoảng 568.000 lượt, tăng 60%; khách lưu trú đạt khoảng 227.500 lượt, tăng 70%; tổng thu du lịch ước đạt 1.800 tỷ đồng, tăng 84%. Dịp lễ hội Trăng rằm Thu FEST 2026 vừa qua cũng thu hút khoảng 20.000 người tham gia…

Ông Nguyễn Thế Huệ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh cho rằng: Từ đầu năm đến nay ghi nhận 7 sự kiện, hoạt động văn hóa, nghệ thuật cấp thành phố và cấp quốc gia; 14 sự kiện thể thao cấp quốc gia, quốc tế và 29 sự kiện thể thao cấp thành phố. Điểm nhấn trong đó là Tuần văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Quảng Ninh chào hè năm 2026, “Carnaval Hạ Long 2026” và các hoạt động tăng cường hợp tác để mở rộng thị trường khách Nga, CIS, Úc, Ấn Độ, Trung Quốc và Đông Nam Á. Các doanh nghiệp, địa phương cũng tích cực phát triển hàng chục sản phẩm du lịch mới, trong đó tour trải nghiệm trên thuyền buồm đỏ ba vách ven bờ vịnh Hạ Long xuất hiện ngay trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã mở màn màu sắc du lịch tươi mới cho Quảng Ninh. Các sản phẩm du lịch để lại ấn tượng mạnh, trở thành lực hút du khách đến với Quảng Ninh...

Để đạt mục tiêu đặt ra cho du lịch năm 2026 là đón 23 triệu lượt khách và tổng thu du lịch trên 70.000 tỷ đồng, từ nay đến cuối năm, Quảng Ninh còn cần đón được trên 4 triệu lượt khách và trên 13.000 tỷ đồng doanh thu. Ông Nguyễn Thế Huệ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh nhận định: Với con số này, Quảng Ninh hoàn toàn có thể đạt và vượt. Bởi trong quý IV, Quảng Ninh sẽ diễn ra loạt sự kiện lớn như: Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026, Liên hoan ẩm thực Quảng Ninh 2026, Lễ hội mùa thu Yên Tử, Bình Liêu Then Festival, sự kiện văn hóa - nghệ thuật - du lịch Quảng Ninh - Quảng Tây, Triển lãm đặc sản vùng miền Sắc thu Quảng Ninh 2026 và Diễn đàn du lịch xanh Quảng Ninh… Cùng với đó, từ tháng 9 trở đi cũng là thời điểm vào mùa du lịch tàu biển, vốn là lĩnh vực du lịch thế mạnh của Quảng Ninh.

Tàu Adora Magic City đến từ Thâm Quyến (Trung Quốc), đưa gần 4.500 du khách cùng thủy thủ đoàn đến Quảng Ninh. Ảnh: Vũ Bằng

Được biết ngay trong cuối tháng 8, tàu biển du lịch cỡ lớn Adora Magic City đã cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, mang theo gần 4.500 du khách từ Trung Quốc. Dự kiến con tàu này sẽ trở lại Quảng Ninh vào tháng 11, mang theo 5.000 khách. Trong 3 tháng cuối năm cũng sẽ có thêm khoảng 30 chuyến tàu biển quốc tế cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long...

Khi các sự kiện du lịch được tổ chức theo lịch ổn định, đồng thời lịch tàu biển tập trung vào các tháng cuối năm, doanh nghiệp lữ hành có thể xây dựng tour từ sớm; cơ sở lưu trú và dịch vụ cũng chủ động chuẩn bị sản phẩm du lịch phù hợp. Đây là điều kiện để kéo dài mùa du lịch thu đông, phân bổ dòng khách, nâng cao hiệu quả khai thác dòng khách quốc tế và tăng thời gian lưu trú, cũng như doanh thu du lịch.

Với kết quả trên, Quảng Ninh tự tin tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm du lịch của miền Bắc, đóng vai trò dẫn dắt đổi mới mô hình phát triển, nâng cao chất lượng điểm đến; góp phần thực hiện mục tiêu đưa du lịch Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn, an toàn, văn minh, cũng như đóng góp tích cực vào tăng trưởng của thành phố trẻ Quảng Ninh.