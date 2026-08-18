Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Ngay sau thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Ninh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026-2031, sáng 18/8, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, đã tiếp Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh. Cùng dự có các đồng chí: Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, trao đổi tại buổi tiếp xã giao.

Tại buổi tiếp, Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, đã thông tin nhanh tới đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về kết quả thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Ninh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026-2031. Hòa thượng bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm, tạo điều kiện của tỉnh đối với các hoạt động Phật sự thời gian qua.

Trong thời gian tới, Giáo hội Phật giáo tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đồng hành cùng dân tộc, chung tay xây dựng khối đại đoàn kết và sự phát triển của tỉnh. Đồng thời mong muốn tỉnh tiếp tục hỗ trợ để sớm hiện thực hóa dự án Trung tâm Văn hóa Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử - Việt Nam.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Ghi nhận và biểu dương những đóng góp trách nhiệm, tâm huyết và giàu ý nghĩa nhân văn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh thời gian qua, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, đã chia sẻ về những thời cơ lớn của tỉnh, đặc biệt là khi Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng chí nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt của địa phương là càng phát triển nhanh càng phải giữ gìn chiều sâu văn hóa và nền tảng đạo lý. Đồng chí mong muốn các vị chức sắc, tăng ni tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, cùng nhân dân lan tỏa lối sống “tốt đời, đẹp đạo”, chung sức xây dựng Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh và hạnh phúc.