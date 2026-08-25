Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao Huy hiệu Đảng nhân dịp 2/9

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 (1945-2026), ngày 25/8, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, đã dự và trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ phường Việt Hưng và Đảng bộ phường Uông Bí. Cùng dự có đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Các đại biểu làm lễ chào cờ tại buổi lễ trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên của Đảng bộ phường Việt Hưng.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, cùng đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo các địa phương đã trao Huy hiệu Đảng cho 20 đảng viên từ đủ 30 năm tuổi Đảng đến 80 năm tuổi Đảng thuộc Chi bộ khu phố Hà Khẩu 5 (Đảng bộ phường Việt Hưng) và 290 đảng viên từ đủ 30 năm tuổi Đảng đến 75 năm tuổi Đảng thuộc Đảng bộ phường Uông Bí.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, trò chuyện, hỏi thăm sức khỏe của đảng viên Hoàng Huệ (99 tuổi đời, 80 năm tuổi Đảng), phường Việt Hưng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Hoàng Huệ, Chi bộ khu phố Hà Khẩu 5, phường Việt Hưng.

Trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng các đảng viên, đồng chí Quản Minh Cường bày tỏ sự trân trọng, ghi nhận những cống hiến, đóng góp của các đảng viên trong suốt quá trình công tác và hoạt động cách mạng.

Đồng chí nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và những công lao, đóng góp của mỗi đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng. Mỗi đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng là một tấm gương về bản lĩnh, sự trung thành với lý tưởng của Đảng, là niềm tự hào của gia đình và cũng là niềm vui, niềm tự hào chung của Đảng bộ, chi bộ nơi các đảng viên sinh hoạt.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chụp ảnh cùng đảng viên 80 năm tuổi Đảng và gia đình.

Chia sẻ niềm vui với các đảng viên trước sự kiện Quốc hội thông qua Nghị quyết về thành lập thành phố Quảng Ninh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, là kết quả của quá trình phấn đấu lâu dài của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Quảng Ninh.

Đồng thời, nhấn mạnh trở thành thành phố không chỉ là sự thay đổi về danh xưng mà quan trọng hơn là phải tạo chuyển biến thực chất trong đời sống nhân dân. Quảng Ninh phải tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân; xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; đồng thời gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử đã được các thế hệ cha ông vun đắp. Đặc biệt, quá trình phát triển phải gắn với bảo tồn và phát huy giá trị các di sản. Quảng Ninh cần giữ gìn môi trường, cảnh quan và các giá trị nổi bật của vịnh Hạ Long, Yên Tử - những di sản có giá trị đặc biệt về thiên nhiên, lịch sử, văn hóa và tôn giáo đã được thế giới ghi nhận.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Định hướng thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết Quảng Ninh sẽ phát triển theo hướng bền vững. Trong đó, tập trung phát triển bền vững ngành Than, chú trọng phát triển du lịch, kinh tế biển, kinh tế cửa khẩu, logistics; phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao, tạo thêm động lực tăng trưởng mới.

Cùng với phát triển kinh tế, Quảng Ninh cần từng bước khẳng định vai trò là trung tâm công nghiệp văn hóa, giáo dục và chăm sóc sức khỏe của khu vực phía Bắc. Qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo môi trường phát triển tốt hơn cho người dân và nâng tầm vị thế của thành phố Quảng Ninh trong khu vực.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ trao Huy hiệu Đảng của Đảng bộ phường Uông Bí.

Trong giai đoạn phát triển mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh của người chiến sĩ cộng sản; quan tâm theo dõi, đóng góp ý kiến, động viên cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Với uy tín, kinh nghiệm và bản lĩnh được tôi luyện qua nhiều năm, các đồng chí tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, là điểm tựa về kinh nghiệm, đạo đức và niềm tin cho gia đình, chi bộ và cộng đồng; đồng thời là những tấm gương sáng, truyền lại cho thế hệ trẻ những giá trị, kinh nghiệm và truyền thống cách mạng quý báu.

Đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên của Chi bộ khu phố Hà Khẩu 5, phường Việt Hưng.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ phường Uông Bí.

Đồng chí cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm chu đáo đến các đồng chí đảng viên cao tuổi, các gia đình chính sách, người có công; không chỉ bằng chế độ, chính sách, mà bằng tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân thường xuyên, thiết thực. Đồng thời, cần tạo điều kiện để những kinh nghiệm, trí tuệ, uy tín của các đồng chí đảng viên cao tuổi tiếp tục được phát huy trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.