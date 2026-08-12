Phường An Sinh đưa văn hoá thành động lực phát triển

Nhằm phát huy tối đa lợi thế về tài nguyên văn hóa, phường An Sinh đã chủ động triển khai hiệu quả Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững”.

Phường An Sinh giữ vị trí quan trọng trong không gian văn hóa phía Tây Quảng Ninh nhờ bề dày lịch sử và di sản phong phú. Nơi đây sở hữu Quần thể di tích nhà Trần, bộ phận cấu thành quan trọng của Di sản thế giới “Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc” đã được UNESCO công nhận. Ngoài ra, phường đang quản lý 2 di tích quốc gia đặc biệt, 2 di tích cấp quốc gia, 2 di tích cấp tỉnh và 8 di tích thuộc danh mục kiểm kê; 54 cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và 11 lễ hội truyền thống được duy trì thường niên.

Đình - chùa Hổ Lao (phường An Sinh) là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

Bên cạnh hệ thống di sản văn hóa phong phú, An Sinh còn có các điểm du lịch và dịch vụ hấp dẫn, như: Quảng Ninh Gate, Sân Golf Silk Path Đông Triều, cùng nhiều cảnh quan sinh thái, góp phần mở rộng không gian phát triển kinh tế du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường An Sinh, cho biết: Thực hiện Nghị quyết 17-NQ/TU, UBND phường đã cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ bằng các kế hoạch, chương trình và văn bản chỉ đạo phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Phường đã gắn triển khai Nghị quyết với phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số, du lịch và bảo tồn di sản. Cùng với ngân sách nhà nước, phường tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa và phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong bảo tồn di sản, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

Trong thích ứng chuyển đổi số, phường đã số hóa hồ sơ, dựng cơ sở dữ liệu, gắn mã QR tại di tích và cập nhật lên nền tảng số. Việc này giúp nâng cao hiệu quả quản lý, hỗ trợ người dân, du khách tiếp cận thông tin và quảng bá di sản địa phương. Bà Nguyễn Thị Loan (du khách Hà Nội) chia sẻ: Khi đến đền An Sinh, tôi chỉ cần quét mã QR là đã tra cứu được nhanh thông tin nơi thờ 8 vị vua Trần thuộc Khu di tích nhà Trần. Tôi rất phấn khởi và tự hào khi đến đây.

Đoàn cán bộ, giáo viên và học viên lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 119 (Trung tâm Chính trị Đông Triều) tham quan, nghiên cứu thực tế tại chùa Bắc Mã, phường An Sinh.

Việc bảo tồn các loại hình nghệ thuật truyền thống cũng được địa phương quan tâm. UBND phường đã chỉ đạo kiện toàn CLB Hát chèo và CLB Dân ca thuộc Hội Người cao tuổi với trên 150 hội viên; duy trì hoạt động của CLB Võ thuật cổ truyền Việt Nam với 45 thành viên. Các CLB thường xuyên tổ chức sinh hoạt, luyện tập, truyền dạy các làn điệu chèo, dân ca, võ thuật cổ truyền và tham gia phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần bảo tồn và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống.

Với nhiều cách làm sáng tạo, sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 17-NQ/TU, phường An Sinh đã từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về văn hóa, lịch sử và cảnh quan sinh thái, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh.

Trong 7 tháng đầu năm nay, phường đã đón gần 750.000 lượt khách, đạt 67% kế hoạch năm, góp phần gia tăng doanh thu thương mại, dịch vụ, lưu trú, ăn uống và tạo thêm việc làm cho người dân. Cùng với đó, nguồn thu từ công đức, tài trợ và hoạt động dịch vụ tại các di tích đạt hơn 700 triệu đồng, được quản lý, sử dụng công khai, đúng quy định và ưu tiên phục vụ công tác quản lý, bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích, tổ chức lễ hội và phát huy giá trị di sản, góp phần phát huy giá trị di sản gắn với phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.

Thời gian tới, phường sẽ tập trung bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị hệ thống di tích lịch sử, văn hóa gắn với Di sản thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc; phát triển không gian văn hóa gắn với hệ thống lễ hội truyền thống, làng quê, cảnh quan sinh thái và các giá trị văn hóa cộng đồng; đẩy mạnh số hóa di sản, xây dựng cơ sở dữ liệu văn hóa, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, quảng bá và khai thác giá trị di sản.