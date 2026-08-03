Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự sinh hoạt Chi bộ khu phố Giếng Đáy 1

Chiều 3/8, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, dự sinh hoạt thường kỳ tháng 8/2026 cùng Chi bộ khu phố Giếng Đáy 1, Đảng bộ phường Việt Hưng.

Chi bộ khu phố Giếng Đáy 1 hiện có 156 đảng viên. Sau khi sắp xếp các khu phố trên địa bàn, chi bộ tiếp tục duy trì nền nếp sinh hoạt theo đúng quy định, bảo đảm nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tổ chức và điều hành sinh hoạt chi bộ. Nhờ đó, các buổi sinh hoạt diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận những vấn đề sát thực tiễn, được đảng viên và nhân dân quan tâm; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận và đánh giá cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ khu phố Giếng Đáy 1.

Tại buổi sinh hoạt, chi bộ đã quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch và văn bản chỉ đạo mới của Trung ương và của tỉnh. Trong đó, tập trung phổ biến Quy định số 207-QĐ/TW ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về 19 điều đảng viên không được làm; Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đảng viên cũng tập trung thảo luận nhiều nội dung gắn với nhiệm vụ phát triển của địa phương như: Triển khai khám sức khỏe toàn dân; cập nhật, hoàn thiện dữ liệu đất đai; hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng eTax Mobile và các tiện ích số; triển khai phong trào "Bình dân học vụ số"; thực hiện các phần việc chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, xây dựng khu phố văn minh...

Sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 8/2026 của Chi bộ khu phố Giếng Đáy 1.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Vũ Quyết Tiến ghi nhận và đánh giá cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ khu phố Giếng Đáy 1. Đồng chí nhấn mạnh, nội dung sinh hoạt được chuẩn bị chu đáo, bám sát các chủ trương, định hướng của Trung ương, của tỉnh và yêu cầu thực tiễn của địa phương.

Đồng chí đề nghị Chi bộ tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, sớm cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh thành chương trình, kế hoạch hành động thiết thực; tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, vận hành thông suốt mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, chi bộ cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao hướng tới chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương; tích cực triển khai xây dựng nhà văn hóa số, góp phần xây dựng khu phố ngày càng văn minh, hạnh phúc.

Đảng viên Chi bộ khu phố Giếng Đáy 1 phát biểu đóng góp ý kiến tại buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh bày tỏ tin tưởng Chi bộ khu phố Giếng Đáy 1 sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, củng cố niềm tin của nhân dân, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị; góp phần xây dựng khu phố Giếng Đáy 1 và phường Việt Hưng ngày càng văn minh, hạnh phúc, an ninh, an toàn, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương.