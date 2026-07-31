Tác phẩm dự thi Giải Búa liềm vàng Quảng Ninh năm 2026: Để mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ thực sự khởi nguồn cho đổi mới

Nghị quyết chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi được chuyển hóa thành hành động của mỗi cán bộ, đảng viên. Quán triệt tinh thần Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư, Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh từng bước đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ, gắn với nhiệm vụ chuyên môn và yêu cầu đổi mới giáo dục đại học. Thực tiễn tại Chi bộ Khoa học Cơ bản cho thấy, mỗi kỳ sinh hoạt thực sự trở thành điểm khởi đầu để khơi dậy tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò tiên phong của đảng viên và lan tỏa những đổi mới từ chi bộ đến hoạt động chuyên môn.

Từ sinh hoạt chi bộ cụ thể đến những chuyển biến thực chất

Đúng 14 giờ ngày 3 hằng tháng, phòng họp Khoa Khoa học Cơ bản lại trở nên sôi nổi khi các đảng viên có mặt đầy đủ để tham gia sinh hoạt chi bộ định kỳ. Sau phần đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết tháng trước, từng đảng viên lần lượt báo cáo việc triển khai những nhiệm vụ đã đăng ký; những khó khăn phát sinh được đưa ra trao đổi ngay tại cuộc họp để cùng thống nhất giải pháp. Nội dung thảo luận sau đó chuyển sang những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số. Không còn những báo cáo dài theo lối một chiều, các đảng viên lần lượt chia sẻ những trải nghiệm khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào xây dựng bài giảng, thiết kế học liệu số, xây dựng ngân hàng câu hỏi và đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá sinh viên. Thực tế, không phải ngay từ đầu ai cũng hào hứng; một số giảng viên từng e ngại việc dùng AI dễ làm sinh viên “lười tư duy” hoặc gây tranh cãi về liêm chính học thuật. Thế nhưng, thay vì áp đặt một cách làm chung, chi bộ lựa chọn đưa những băn khoăn ấy ra trao đổi để cùng tìm giải pháp.

Tinh thần ấy được thể hiện sinh động tại Chi bộ Khoa học Cơ bản với 28 đảng viên là cán bộ, giảng viên trực tiếp giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Với đặc thù là đội ngũ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu, nội dung sinh hoạt của chi bộ luôn gắn chặt với những vấn đề thực tiễn trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số của nhà trường. Những năm gần đây, các kỳ sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề tại đây đã có bước chuyển biến rõ nét: giảm tính hành chính, tăng cường đối thoại, dành thời gian trọng tâm để đi sâu phân tích, làm rõ những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn. Không khí sinh hoạt nhờ đó trở nên cởi mở, phát huy trí tuệ tập thể và tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoa, Bí thư Chi bộ Khoa học Cơ bản, chia sẻ: điều quan trọng nhất trong đổi mới sinh hoạt chi bộ không phải là thay đổi hình thức cuộc họp mà là tạo được diễn đàn để mỗi đảng viên nói lên những khó khăn, cùng trao đổi giải pháp và thống nhất hành động. Theo đồng chí, khi nghị quyết xuất phát từ những vấn đề của thực tiễn giảng dạy thì đảng viên sẽ thấy rõ trách nhiệm của mình và chủ động đưa nghị quyết vào công việc hằng ngày.

Chính từ cách chuẩn bị kỹ nội dung và điều hành theo hướng gợi mở ấy, nhiều cuộc sinh hoạt của Chi bộ Khoa học Cơ bản không còn nặng về nghe báo cáo mà trở thành diễn đàn trao đổi chuyên môn, nơi mỗi đảng viên đều có cơ hội chia sẻ sáng kiến và đề xuất giải pháp.

Đảng viên Chi bộ Khoa học Cơ bản trao đổi tại kỳ sinh hoạt định kỳ, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm của tháng.

Sự đổi mới này thể hiện rõ qua các buổi sinh hoạt chuyên đề gắn với chủ trương chuyển đổi số của ngành Giáo dục và yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Chi bộ Khoa học Cơ bản đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý II năm 2026 với chủ đề: “Phát huy vai trò tiên phong của đảng viên trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số vào giảng dạy, kiểm tra, đánh giá các học phần thuộc Khoa Khoa học Cơ bản”. Buổi sinh hoạt chuyên đề này tiếp tục là minh chứng cho cách chi bộ đưa nghị quyết vào giải quyết những vấn đề mới của thực tiễn giảng dạy, biến chủ trương thành những giải pháp cụ thể trong hoạt động chuyên môn.

Không khí trao đổi diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến chia sẻ từ chính trải nghiệm của các giảng viên trong quá trình ứng dụng AI vào giảng dạy. Những thuận lợi, khó khăn và cả những băn khoăn về cách sử dụng AI hiệu quả, đúng định hướng đều được đưa ra trao đổi thẳng thắn. Chính phương pháp điều hành theo hướng đối thoại ấy đã biến buổi sinh hoạt thành diễn đàn chuyên môn đúng nghĩa, nơi mỗi đảng viên vừa học hỏi, vừa đóng góp sáng kiến. Điều quan trọng hơn là chi bộ đã thống nhất nhận thức về vai trò của AI trong giảng dạy. Từ đó, tinh thần nghị quyết nhanh chóng được chuyển hóa thành hành động. Mỗi đảng viên đều chủ động phát huy vai trò tiên phong trong học tập, làm chủ công nghệ mới, tự bồi dưỡng để nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu.

Biến nghị quyết thành hành động

Giá trị của một kỳ sinh hoạt chi bộ không nằm ở số lượng nghị quyết được ban hành, mà ở những chuyển biến sau mỗi kỳ sinh hoạt. Với Chi bộ Khoa học Cơ bản, mỗi nghị quyết đều hướng tới giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số, từ đó tạo động lực đổi mới trong toàn đơn vị.

Giảng viên Chi bộ Khoa học Cơ bản ứng dụng bài giảng số và công nghệ số trong giảng dạy tại Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.

Là một trong những đảng viên trực tiếp tham gia triển khai các nội dung sau sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Xuân Huy, Phó Trưởng bộ môn Giáo dục Quốc phòng An ninh - Thể chất chia sẻ: "Trước đây nhiều nội dung chúng tôi phải tự tìm hiểu, tự làm. Sau các buổi sinh hoạt chuyên đề, mọi người cùng trao đổi, cùng chia sẻ kinh nghiệm nên việc ứng dụng AI vào bài giảng thuận lợi hơn nhiều. Quan trọng nhất là mỗi đảng viên đều thấy mình phải đi đầu trong đổi mới. Khi chi bộ thống nhất được nhận thức thì việc triển khai vào chuyên môn cũng đồng bộ và hiệu quả hơn".

Tuy nhiên, chuyển từ chủ trương sang hành động thực tế chưa bao giờ là chặng đường dễ dàng. Những ngày đầu, không ít giảng viên gặp lúng túng khi bắt tay vào thực hành, mất nhiều thời gian tìm hiểu phần mềm nhưng hiệu quả ban đầu chưa như mong đợi. Trước những vướng mắc đó, vai trò hạt nhân của các đảng viên nòng cốt lại được khẳng định: những giảng viên thành thạo công nghệ chủ động chia sẻ học liệu mẫu, hướng dẫn đồng nghiệp cách khai thác AI an toàn; các bộ môn tăng cường trao đổi chuyên môn để cùng tháo gỡ khó khăn. Chính sự chủ động và trách nhiệm nêu gương ấy đã giúp các giảng viên dần cởi bỏ tâm lý e ngại, từng bước làm chủ công nghệ trong từng giờ lên lớp.

Hiệu quả của quá trình đổi mới được thể hiện bằng những kết quả cụ thể trong năm học 2025-2026. Giảng viên Khoa Khoa học Cơ bản thực hiện và bảo vệ thành công 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường; công bố 18 bài báo khoa học, 15 bài tham luận hội thảo; biên soạn 3 giáo trình, sách chuyên khảo; có 3 bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ QUI cùng 65 sáng kiến cải tiến trong công tác chuyên môn. Khi mỗi đảng viên chủ động đổi mới từ giờ giảng, trang giáo án, sinh hoạt chi bộ không còn là một cuộc họp định kỳ đơn thuần mà thực sự trở thành "điểm khởi đầu" cho những đổi mới trong chuyên môn và nghiên cứu khoa học.

Lan tỏa sức mạnh của toàn Đảng bộ

Từ những chuyển biến ở Chi bộ Khoa học Cơ bản, cách làm mới từng bước được lan tỏa tới nhiều chi bộ trong Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh. Đó là kết quả từ quá trình chỉ đạo đồng bộ của Đảng ủy Nhà trường trong việc đưa Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới” vào thực tiễn, thông qua việc cụ thể hóa Công văn số 111-CV/ĐU ngày 30/9/2025 của Đảng ủy Than Quảng Ninh và các hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Trên cơ sở đó, các chi bộ đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt theo hướng phát huy dân chủ, gắn chặt nghị quyết với nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của từng đơn vị.

Là cơ sở giáo dục đại học đào tạo nguồn nhân lực trong các lĩnh vực công nghiệp, kỹ thuật, kinh tế và dịch vụ, trong đó có các ngành mũi nhọn như khai thác mỏ, điện, cơ khí, công nghệ thông tin, kế toán..., Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh luôn gắn nhiệm vụ đào tạo với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước. Đặc biệt, việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cũng là một trong những hướng đi phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 16/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy Nhà trường xác định sinh hoạt chi bộ phải thực sự trở thành diễn đàn để cán bộ, đảng viên cùng nhìn nhận vấn đề mới, chia sẻ kinh nghiệm và thống nhất hành động. Thực tiễn tại Chi bộ Khoa học Cơ bản cho thấy, khi sinh hoạt chi bộ đi vào thực chất, tổ chức đảng sẽ phát huy rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo, tạo động lực cho những đổi mới bền vững của nhà trường.

Hiện nay, các trường đại học đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ cả về quản trị, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Điều đó đặt ra thách thức lớn đối với tổ chức đảng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, giảng viên. Vì vậy, chất lượng sinh hoạt chi bộ không chỉ phản ánh năng lực của tổ chức đảng mà còn tác động trực tiếp đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Quán triệt sâu sắc tinh thần Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới, Đảng ủy Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh xác định: Đổi mới sinh hoạt chi bộ không phải là thay đổi về mặt hình thức cuộc họp, mà phải đổi mới từ khâu chuẩn bị nội dung, phương pháp điều hành đến việc tổ chức thực hiện nghị quyết. Mỗi kỳ sinh hoạt phải bắt nguồn từ những vấn đề thực tiễn của nhà trường; mỗi nghị quyết phải hướng tới giải quyết những vấn đề đang đặt ra trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và phát triển đội ngũ.

Từ kinh nghiệm của Chi bộ Khoa học Cơ bản, nhiều chi bộ trong Đảng bộ Nhà trường cũng chủ động lựa chọn các chuyên đề gắn với đặc thù của từng đơn vị như chuyển đổi số trong quản lý đào tạo, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, đổi mới công tác cố vấn học tập hay xây dựng văn hóa học đường. Qua đó, sinh hoạt chi bộ từng bước trở thành nơi cùng trao đổi, phân tích và tháo gỡ những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn, bên cạnh việc phổ biến văn bản hay đánh giá công việc.

Sự thay đổi lớn nhất là việc xóa bỏ ranh giới giữa “việc Đảng” và “việc chuyên môn”. Nghị quyết lúc này không còn dừng ở văn bản, mà hiện diện trong từng giờ giảng, từng đề tài nghiên cứu và từng nhiệm vụ chuyên môn của mỗi đảng viên. Không khí trao đổi dân chủ, thẳng thắn trong sinh hoạt chi bộ dần lan tỏa sang các hoạt động chuyên môn. Khi mỗi sáng kiến đều được lắng nghe và chia sẻ, môi trường học thuật của nhà trường cũng trở nên cởi mở, khuyến khích đổi mới và sáng tạo hơn.

Quan trọng hơn cả, người hưởng lợi trực tiếp từ những đổi mới này chính là sinh viên. Khi người thầy không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao trình độ chuyên môn và làm chủ công nghệ, người học sẽ được tiếp cận môi trường giáo dục hiện đại, sáng tạo và thực chất.

Thực tiễn tại Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh - “cái nôi” đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Than và vùng Mỏ cho thấy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ không bắt đầu từ những việc lớn lao, mà từ việc lựa chọn đúng những vấn đề của thực tiễn để cùng trao đổi, thống nhất và hành động. Khi nghị quyết gắn chặt với nhiệm vụ chuyên môn, lấy hiệu quả công việc làm thước đo, sinh hoạt chi bộ sẽ thực sự phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức đảng, để mỗi nghị quyết đi vào thực tiễn và mỗi kỳ sinh hoạt trở thành điểm khởi đầu của đổi mới.