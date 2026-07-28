Động lực hút dòng vốn FDI

Trong giai đoạn hiện nay, kinh tế - xã hội đang phát triển mạnh mẽ và hội nhập quốc tế, Việt Nam phấn đấu tăng trưởng cao trên 2 con số. Để thực hiện mục tiêu này, ngoài đẩy mạnh phát triển kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể, nước ta cũng đề ra những mục tiêu lớn thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), qua đó vừa thúc đẩy tăng trưởng, vừa hội nhập kinh tế quốc tế.

Trong bối cảnh Việt Nam đang xác lập mô hình tăng trưởng mới trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, việc thu hút, phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước.

Để tạo lực đẩy cho lĩnh vực kinh tế này, mới đây Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó, xác định kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia, không chỉ góp phần bổ sung vốn trung và dài hạn cho đầu tư phát triển mà còn là kênh tiếp nhận công nghệ tiên tiến, phương thức quản trị hiện đại, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giúp mở rộng thị trường. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước khuyến khích phát triển lâu dài, đối xử bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh với các khu vực kinh tế khác theo quy định của pháp luật.

Phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả, năng lực tự chủ chiến lược, sức cạnh tranh của nền kinh tế, mở rộng mạng lưới thị trường, tham gia sâu vào các chuỗi cung ứng toàn cầu; đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Sản xuất tấm quang năng tại Nhà máy Jinko Solar (KCN Sông Khoai).

Phát triển đồng bộ, thống nhất hệ sinh thái đầu tư nước ngoài, gắn với chiến lược phát triển doanh nghiệp trong nước, phát triển thị trường vốn, trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, trung tâm đổi mới sáng tạo, hạ tầng logistics, dữ liệu, năng lượng; khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài hình thành trụ sở khu vực và các trung tâm điều hành, nghiên cứu, thiết kế, dịch vụ của khu vực.

Nghị quyết số 10-NQ/TW cũng xác định đến năm 2030, phấn đấu đưa Việt Nam thuộc nhóm dẫn đầu ASEAN về môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, chất lượng dịch vụ công và năng lực tiếp nhận các dự án đầu tư nước ngoài chất lượng cao. Giai đoạn 2026-2030: Thu hút vốn đầu tư nước ngoài đăng ký khoảng 200-300 tỷ USD (40-50 tỷ USD/năm); vốn thực hiện khoảng 150-200 tỷ USD (30-40 tỷ USD/năm).

Với Quảng Ninh, những năm qua, tỉnh xác định thu hút đầu tư nước ngoài là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Quảng Ninh đã và đang tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển ổn định, bền vững, trong đó có doanh nghiệp FDI. Tỉnh Quảng Ninh đặc biệt chú trọng thu hút có chọn lọc các dự án FDI, ưu tiên công nghệ cao, quản trị hiện đại, thân thiện môi trường, có sức lan tỏa; thúc đẩy chuyển giao công nghệ, tăng cường liên kết giữa khu vực FDI và doanh nghiệp trong nước.

Trong đó, Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 xác định tập trung cao độ thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thế hệ mới vào các khu công nghiệp, khu kinh tế; phấn đấu thu hút FDI cả năm đạt 2-2,5 tỷ USD. Tích cực đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp đi vào hoạt động trong thời gian sớm nhất nhằm bổ sung năng lực tăng thêm, tăng năng suất, sản lượng.

Từ những quyết sách, chủ trương thu hút dòng vốn FDI, trong 6 tháng đầu năm 2026, thu hút vốn FDI của tỉnh đạt 760 triệu USD. Trong đó, cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 16 dự án; điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 37 lượt dự án (trong đó điều chỉnh tăng vốn 10 dự án); cấp 1 lượt thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp cho doanh nghiệp/nhà đầu tư nước ngoài.

Từ những quyết sách quan trọng trong Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị, cũng như những chủ trương, chính sách thu hút dòng vốn FDI của tỉnh, Quảng Ninh đang quyết tâm hoàn thành mục tiêu mời gọi doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài đến với địa bàn tỉnh, qua đó góp phần đóng góp vào tăng trưởng kinh tế trên 13% của Quảng Ninh trong năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.